Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Postat la: 26.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutară, forțând intervenții masive ale autorităților. Potrivit consilierului guvernatorului BNR, presiunea a fost atât de puternică încât România a pierdut, în doar două zile, miliarde de euro din rezerva valutară pentru a limita prăbușirea cursului.
Consilierul guvernatorului Banca Națională a României, Eugen Rădulescu, a explicat, joi, că înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale piața valutară a intrat într-o zonă de instabilitate extremă. „Pot spune ceea ce s-a întâmplat cu piaţa valutară în zilele dinainte celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, când piaţa valutară «a luat foc»", a afirmat acesta, potrivit Agerpres. În acest context, autoritățile au fost nevoite să intervină rapid pentru a tempera deprecierea accelerată a monedei naționale.
Eugen Rădulescu a arătat că efortul de stabilizare a avut un cost uriaș pentru rezerva valutară. „Am pierdut opt miliarde de euro din rezervă în două zile, prin intervenţii care să calmeze deprecierea care era extrem de puternică", a declarat consilierul. Ulterior, după ce factorul de risc a dispărut, situația s-a stabilizat. „În următoarele două luni, am reuşit să cumpărăm înapoi banii pe care i-am dat, fără ca să mai mişcăm cursul cine ştie ce. Şi asta a fost un lucru bun", a adăugat el, precizând că vorbește în nume personal, nu în numele BNR.
Finanțistul a subliniat că piețele financiare sunt extrem de sensibile și reacționează rapid la orice eveniment extern, chiar și la cele care pot părea minore. El a explicat că aceste reacții se traduc imediat în modificări de prețuri, dobânzi și percepție de risc. Un exemplu concret invocat de consilierul BNR a fost reacția piețelor după decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților. „În momentul în care s-a anunţat că a fost respinsă de Curtea Constituţională contestaţia privind pensiile magistraţilor, pieţele au reacţionat imediat", a declarat Rădulescu.
Efectul s-a văzut în costurile de finanțare ale statului: „Îmbunătăţind dobânzile pe care le plăteşte România", a precizat acesta. Deși impactul bugetar al pensiilor speciale ale magistraților este redus, mesajul transmis piețelor este esențial, spune consilierul BNR. „Vorbim de 8-9.000 de pensii. Cam atâta sunt pensiile speciale ale magistraţilor", a explicat el. Din perspectivă macroeconomică, suma este nesemnificativă, însă semnalul politic și economic este decisiv.
„La nivel macroeconomic, suma este inexistentă, dar contează ca semnal. Dacă vom continua pe aceeaşi cale, sigur vom avea rezultate dintre cele mai bune", a afirmat Eugen Rădulescu. Consilierul guvernatorului BNR a avertizat că o eventuală schimbare bruscă de direcție politică ar putea avea consecințe grave. „Avem şi reversul medaliei. Dacă ne sucim şi ajungem la concluzia că ar fi mai bine cu o altă majoritate, la nivelul actual al datoriei publice şi al deficitului, o asemenea aventură ne-ar îngropa", a spus acesta.
