Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!

Aeroportul polonez Rzeszów, principala rută actuală de tranzit (90%), este considerat următoarea țintă rusă după testul rachetei Oreshnik la Lviv. Alternativa: un coridor sudic prin România și R. Moldova, mai aproape de Odessa – viitorul teatru major de operațiuni după stabilizarea rusă în Donbass. Documentul menționează construcțiile accelerate de drumuri și poduri peste Prut ca dovadă a pregătirilor logistice.

Unirea este prezentată ca măsură „extraordinară” pentru a plasa definitiv R. Moldova în sfera militară britanică/europeană și pentru a neutraliza riscul unei provocări militare rusești din Transnistria menită să întrerupă acest coridor. În sens invers, ruta ar servi și la exportul de cereale ucrainene în caz de blocadă maritimă rusă.

Strategia și etapele planului

Planul, conform notei, se desfășoară în trei faze principale:

Faza logistică și militară (în curs) Achiziția de radare britanice în R. Moldova.

Construirea bazei militare de la Băcioi (lângă Chișinău) pentru extinderea operațiunilor aeriene și de drone.

Accelerarea infrastructurii rutiere și a podurilor peste Prut. Faza de influență și manipulare mediatică (coordonată de Alexander Nix) Crearea unei agende media pozitive pentru unirea „hibridă” (fără Transnistria).

În România nu este necesar referendum – decizia aparține doar Parlamentului, iar opinia publică va fi ignorată.

În R. Moldova, unde sondajele arată opoziție masivă (70% împotrivă, 97% în Găgăuzia, 98% în Transnistria), scopul este ridicarea sprijinului la minim 51%. Faza de „șoc controlat” – evenimente cu impact direct asupra populației În timpul unui atac aerian rusesc asupra Odessei, lansarea a până la 10 drone din Ucraina spre ținte simbolice: clădirea administrativă din Comrat (str. Lenin 126) și etajele superioare ale Parlamentului de pe bd. Ștefan cel Mare 105 din Chișinău.

Dronele ar purta însemne rusești „Z” și exploziv redus pentru a provoca pagube minime, dar imagini dramatice.

Atacul planificat în timpul zilei, în zone circulate, cu „victime” pregătite în prealabil (machiaj cu sânge fals).

Imaginile urmăresc să fie filmate de trecători și viralizate masiv pentru a genera frică de „agresiune rusă directă”.

Executarea locală ar urma să fie coordonată de fostul premier și fost ministru de interne, Dorin Recean, care ar controla aparatul poliției și serviciile de urgență.

Scopul final: transformarea fricii în sprijin pentru unire ca „singură soluție de protecție” sub umbrela armatei române și NATO.

Solidnews precizează: Chair dacă proveniența și conținutul documentului sunt spectaculoase, trebuie să avem în vedere că:

Sursa, Cristian Rizea, fost deputat român condamnat pentru corupție, refugiat politic este cunoscut pentru declarații conspiraționiste și postări inflamatoare pe social media. Nu există confirmare independentă că documentul provine efectiv din SIS.

Scenariul descris (atacuri sub steag fals coordonate la nivel guvernamental britanic și moldovean) are toate caracteristicile unei campanii de manipulare și propagandă, fără dovezi coroborate. Implicarea directă a lui Alexander Nix – dezvăluit deja pentru metode controversate – este plauzibilă teoretic pentru calitatea de consultant privat, dar improbabilă la scară guvernamentală britanică oficială.

Deși există preocupări reale legate de rutele de aprovizionare și infrastructură transfrontalieră, nu există indicii publice că unirea ar fi iminentă sau că s-ar recurge la operațiuni de tip false-flag, cu toate declarațiile unioniste ale Maiei Sandu, și ale unor miniștri de la Chișinău.

Un asemenea plan, dacă ar eșua sau ar fi deconspirat prematur, ar provoca un scandal internațional masiv, afectând grav credibilitatea guvernelor implicate.

Cristian Rizea își lansează un post tv și, de o săptămână, este flamboaiant pe rețelele de socializare, unde are o vizibilitate maximă prin afirmațiile pe care le face, multe dintre acestea fiind subiecte reluate din cartea sa, ”Spovedania lui Rizea”.

Documentul, deși are potențialul de a inflama opinia publică din România și din R. Moldova, pare mai degrabă o operațiune de dezinformare sau o încercare de a amplifica tensiuni interne decât o scurgere autentică de informații. Și, cel mai probabil, face parte din strategia de promovarea a postului tv. Totuși, merită monitorizat pentru că, chiar și ca ficțiune, poate alimenta polarizarea în R. Moldova.