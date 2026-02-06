Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Postat la: 06.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o nouă lumină asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii dintre cei mai influenți dezvoltatori ai blockchain-ului Bitcoin. În milioanele de pagini nemaivăzute până acum sunt înregistrate numeroase tranzacții comerciale, prezentări și conversații între Epstein și dezvoltatori, care se întind pe o perioadă de aproape șapte ani. Ba chiar s-a spus ca Jeffrey Epstein este cel care a "inventat" Bitcoin pentru elitele internationale si ca el ar fi de fapt celebrul Satoshi Nakamoto, emailul prezentat in foto de mai sus fiind viral dar deocamdata nu i s-a putut dovedi autenticitatea intrucat nu apare oficial in dosarele puse la dispozitia publicului de Departament Of Justice din SUA. Mai jos insa prezentam ceea ce se stie cu siguranta despre legaturile magnatului si Bula Bitcoin.
Fascinația timpurie a lui Epstein pentru Bitcoin este bine documentată. El a donat în total 850.000 de dolari Institutului de Tehnologie din Massachusetts între 2002 și 2017, dintre care 525.000 de dolari au fost alocați în mod specific Inițiativei pentru monede digitale a MIT Media Lab. În 2015, o parte din această finanțare a fost utilizată indirect pentru a plăti colaboratorii Bitcoin Core care s-au alăturat laboratorului după ce Fundația Bitcoin a rămas fără bani. Epstein a fost în contact frecvent cu Joichi Ito, un antreprenor japonez care a condus MIT Media Lab între 2011 și 2019. Contribuțiile celor doi au ajutat la poziționarea MIT ca un centru central pentru lucrările legate de protocolul Bitcoin.
„Este o mare victorie pentru noi", i-a spus Ito lui Epstein într-un e-mail în care discuta despre faptul că dezvoltatorii Bitcoin Core s-au alăturat MIT Media Lab. Dezvoltatorii Bitcoin sunt menționați în e-mailuri din diverse motive. Includerea numelor și a comunicărilor lor în dosare nu indică neapărat dovezi ale vreunei fapte ilegale. Toate interacțiunile au avut loc după condamnarea lui Epstein în 2008 de către un tribunal din statul Florida pentru procurarea unui copil în scopul prostituției și pentru solicitarea serviciilor unei prostituate. Luate împreună, comunicările relevă fascinația lui Epstein pentru Bitcoin și dezvoltatorii săi și, în multe cazuri, evidențiază dorința de a-și folosi puterea, averea și conexiunile pentru a dirija dezvoltarea blockchain-ului în valoare de 1,5 trilioane de dolari.
Jeremy Rubin este un dezvoltator, cercetător și antreprenor Bitcoin Core de renume. El este cel mai cunoscut pentru cofondarea MIT Digital Currency Initiative, pe care Epstein a ajutat-o ulterior să o finanțeze. Prima mențiune despre el în dosarele Epstein a fost în iunie 2014, când era student la MIT. Un e-mail între Epstein și Lesley Groff, asistenta personală a lui Epstein, arată că ea încerca să aranjeze o convorbire telefonică între cei doi bărbați. În decembrie 2015, Rubin l-a contactat direct pe Epstein prin e-mail. „Mă întrebam dacă ați fi interesat să finanțați continuarea cercetărilor mele în acest domeniu sau dacă există vreun proiect pe care ați dori să îl promovați și în care aș putea juca un rol", a spus el. „Mi-ar plăcea, de asemenea, să aflu mai multe de la dvs. despre modul în care funcționează cu adevărat piețele financiare și să-mi construiesc propriile „exploatări" la un moment dat."
Epstein a răspuns sugerând modalități prin care Rubin ar putea primi bani de la el. „Unu, poți pur și simplu să lucrezi pentru mine, cu salariu. Doi, să înființezi o companie, să angajezi alți oameni, eu fac o investiție (mai multă birocrație). Trei, să faci cercetare. Avantaje fiscale, dar restricționate. Îți pot plăti cu ușurință taxele de școlarizare. Sau o combinație a celor de mai sus", a spus Epstein. Până în 2018, relația dintre cei doi pare să se fi dezvoltat. E-mailurile arată că au aranjat să se întâlnească personal în iunie și că s-au prezentat reciproc mai multor persoane. În același an, Rubin i-a propus lui Epstein și potențiale investiții legate de criptomonede, inclusiv o potențială tranzacție în Layer 1, o firmă de minerit Bitcoin.
Epstein a răspuns cu prudență. „Jeremy, sunt mai mult decât fericit să finanțez lucruri, dar, având în vedere că sunt o persoană publică, nu poate fi vorba de o etică discutabilă", a spus el. „Tranzacția lor este de a pompa moneda, ceea ce este periculos." Rubin a comentat public legăturile sale cu Epstein. „Mă bucur că e-mailurile sunt făcute publice", a spus el pe 2 februarie, adăugând că a avut „unele angajamente profesionale" cu Epstein, care „nu au fost niciodată exclusive".
„Sper că publicarea e-mailurilor ne va apropia de dreptate pentru cei vătămați și de o mai bună înțelegere a naturii corupției din societatea noastră", a spus el. Gavin Andresen, Wladimir van der Laan și Cory Fields Gavin Andresen, Wladimir van der Laan și Cory Fields sunt trei dezvoltatori Bitcoin Core care s-au alăturat Inițiativei pentru monedă digitală a MIT Media Lab în 2015. Numele lor au apărut în fișierele dintr-un e-mail din aprilie 2015 între Ito, directorul DCI la acea vreme, și Epstein.
În e-mail, Ito explică faptul că Andresen, van der Laan și Fields erau plătiți pentru munca lor la Bitcoin de către o organizație non-profit numită Bitcoin Foundation, care declarase falimentul cu câteva săptămâni înainte. „Multe organizații s-au grăbit să umple vidul creat de fundație și să „preia controlul" asupra dezvoltatorilor", a spus Ito. „Am acționat rapid, discutând cu toate părțile interesate, iar cei trei dezvoltatori au decis să se alăture Media Lab. Este o mare victorie pentru noi." Epstein a încercat, de asemenea, să se întâlnească cu Andresen încă din 2011, la câteva luni după ce acesta preluase rolul de administrator principal al codului sursă Bitcoin de la Satoshi Nakamoto, creatorul pseudonim al Bitcoin.
„Gavin, am vorbit cu Jason Calacanis. Aș dori să vorbesc cu tine. Sună la biroul meu din New York. Ideea este excelentă, dar, după cum știi, punerea ei în practică prezintă unele riscuri serioase", a scris Epstein într-un e-mail adresat lui Andresen în iunie 2011. Calacanis este un investitor american de renume, cunoscut pentru podcastul The All-In. „Jeffrey Epstein va fi la Harvard vineri, 17 iunie, și sâmbătă, 18 iunie. I-ar plăcea să se întâlnească cu tine. Ești disponibil și ai timp liber?", a scris unul dintre asistenții lui Epstein într-un e-mail trimis lui Andresen câteva zile mai târziu. „Nu, îmi pare rău, sunt ocupat", a răspuns Andresen.
Până în prezent, nu există dovezi că Wladimir van der Laan sau Cory Fields au comunicat direct cu Epstein sau cu asistenții săi. Andresen a păstrat un profil discret de când a încetat să mai contribuie la Bitcoin în 2016. El nu a răspuns public la apariția numelui său în dosarele Epstein și nu a răspuns imediat la solicitarea DL News de a comenta. Amir Taaki Amir Taaki este un influent colaborator Bitcoin Core, care a fost printre primii care s-au alăturat proiectului după ce Satoshi Nakamoto l-a părăsit în 2010. Taaki este menționat pentru prima dată în dosarele Epstein, alături de Gavin Andresen, într-un e-mail din iunie 2011 de la Calacanis. „Aș dori să iau legătura cu băieții de la Bitcoin", a spus Epstein.
„Voi căuta informații despre ei", a răspuns Calacanis. „Să știi că aceștia sunt oameni care nu încearcă să construiască o afacere. Sunt oameni nebuni, radicali, pasionați de open source, a căror motivație este mai degrabă similară cu cea a Wikileaks sau Wikipedia." În iulie 2011, Epstein i-a trimis un e-mail direct lui Taaki. „Amir, ideea Bitcoin este genială, dar cred că are și câteva dezavantaje serioase, după cum sunt sigur că știi. Dacă ai timp, te rog să mă suni la biroul meu din New York", a spus el. La acea vreme, Taaki conducea Bitcoin Consultancy, un grup axat pe dezvoltarea, consultanța și promovarea proiectului Bitcoin, împreună cu cofondatorul Donald Norman. Într-un e-mail din 7 iulie, Taaki a sugerat o întâlnire între Epstein și Norman în New York. Pe 2 februarie, Taaki, referindu-se la includerea sa în dosarele Epstein, a spus că el și Norman au decis să întrerupă comunicarea după ce Norman l-a întâlnit pe Epstein și a cercetat trecutul finanțatorului și acuzațiile aduse împotriva lui.
