Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din răspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese că acesta i-a întors surorii sale - Claudia Dan - un împrumut consistent din banii încasați din donațiile pentru candidatură. Reamintim că președintele a dat în judecata Autoritatea Electorală Permanentă întrucat a refuzat sa-i deconteze aproape un milion de lei din campania electorală.
Din documentul AEP, obținut de jurnalistul Liviu Alexa, publicat pe Strict-Secret:
“… s-au constatat următoarele:
-
a încasat venituri în valoare totală de 7.184.146,63 lei, fără a fi virate în conturile bancare notificate la Autoritatea Electorală Permanentă, din care:
○ 1.402.993,71 lei împrumuturi contractate de la persoane fizice a căror destinație stabilită prin contractul de împrumut a fost “susținerea candidaturii și a campaniei electorale”;
○ 2.855.000,00 lei donații obținute de la persoane fizice a căror destinație stabilită prin contractul de donație a fost “susținerea candidaturii și a campaniei electorale”;
○ 2.926.152,92 lei donații online obținute prin intermediul platformelor Stripe și Orgo Informatics SRL a căror destinație regăsită pe site-ul de donații a fost “campania mea la alegerile prezidențiale”.
“Conform adresei transmise și înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 13980/10.07.2025, entitatea verificată precizează că aceste donații au fost strânse pentru susținerea candidaturii domnului Dan Nicușor-Daniel la funcția de Președinte al României.
“În realitate din valoarea totală de 2.926.152,92 lei, suma de 144.075,00 lei a fost utilizată pentru a restitui un împrumut doamnei Dan Claudia în data de 07.03.2025”
Acest lucru se poate constata urmărind operațiunile financiare regăsite în extrasul de cont deschis la Banca Comercială Română (indicat mai sus). Astfel, se observă că în data de 30.01.2025 soldul contului bancar a fost de 1.354,24 lei.
Până în data de 07.03.2025 a avut încasări proprii în valoare totală de 30.241,00 lei (fără încasarea din data de 05.02.2025 și restituirea din data de 10.02.2025 a sumei de 5.000,00 lei) și încasări de donații prin intermediul platformei Stripe în valoare totală de 1.577.495,34 lei.
Corelând aceste date cu declarația de avere a domnului Dan Nicușor-Daniel postată pe site-ul Președinției:
“… reiese că acest împrumut a fost contractat în anul 2022 de la doamna Dan Claudia, fiind scadent în anul 2025.
Precizăm că încă din perioada campaniei electorale, au existat suspiciuni rezonabile cu privire la destinația utilizării sumelor strânse prin intermediul platformei Stripe. Astfel, în data de 24.04.2025 am întocmit un raport de control ce a fost înaintat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin adresa înregistrată sub nr. 8947/24.04.2025, conform art. 44 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.
Adresa nr. 13980/10.07.2025 și extrasul contului bancar RO39 RNCB 0318 0192 4472 0001, deschis la Banca Comercială Română, pentru perioada 30.01.2025 – 07.03.2025 se regăsește în Anexa nr. 4;
✓ sumele anterior menționate ca fiind venituri regăsite în alte conturi bancare decât cele notificate la Autoritatea Electorală Permanentă au fost utilizate ca și plăți aferente cheltuielilor angajate în precampanie, cu următoarele excepții:
○ suma de 144.075,00 lei utilizată pentru a restitui un împrumut doamnei Dan Claudia în data de 07.03.2025, împrumut ce a fost contractat în anul 2022, scadent în anul 2025 (faptă descrisă mai sus);
○ suma de 81.140,15 lei către Orgo Informatics SRL, reprezentând o cheltuială conexă campaniei electorale, respectiv o cheltuială ce a avut ca și drept scop colectarea donațiilor”. (sursa - AEP)
Autoritatea Electorală Permanentă i-a refuzat lui Nicușor Dan rambursarea a 930.283 lei din cheltuielile de campanie pentru alegerile prezidențiale din 2025, iar documentul reprezintă răspunsul instituției la contestația depusă de avocatul candidatului, devenit Președintele României.
În esență, AEP spune că banii pe care Nicușor Dan vrea să-i recupereze de la stat provin din surse care nu respectă legea finanțării campaniilor electorale.
Problema centrală este că o parte semnificativă din fondurile strânse pentru campanie au trecut prin conturi bancare pe care Nicușor Dan nu le-a declarat oficial la AEP, ceea ce încalcă principiul transparenței totale impus de lege.
Legea e clară: toate operațiunile financiare ale unei campanii trebuie să treacă prin conturi notificate autorităților, tocmai pentru ca statul să poată verifica de unde vin banii și unde se duc.
Documentul dezvăluie că Nicușor Dan a încasat peste 7 milioane de lei în conturi nedeclarate, bani proveniți din împrumuturi și donații destinate explicit campaniei electorale. Printre aceste conturi se numără unul deschis la Banca Comercială Română, altul la Garanti Bank și unul la Salt Bank. Existența acestor conturi paralele ridică întrebări serioase despre modul în care a fost gestionată întreaga campanie din punct de vedere financiar.
Mai grav, AEP a descoperit că din donațiile strânse online prin platformele Stripe și Orga Informatics, o sumă de 144.075 lei a fost folosită pentru a rambursa un împrumut personal pe care Nicușor Dan îl avea față de sora sa, Dan Claudia, din anul 2022.
Practic, bani donați de cetățeni pentru campania prezidențială au ajuns să acopere o datorie personală a candidatului.
Autoritatea a observat acest lucru comparând mișcările din contul de la BCR cu declarația de avere publicată pe site-ul Președinției, unde apare menționat împrumutul de la surioarǎ, scadent în 2025.
Această descoperire a fost atât de îngrijorătoare încât AEP a trimis o sesizare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă din aprilie 2025, semnalând suspiciuni privind destinația banilor strânși prin Stripe.
Documentul mai relevă și problema donațiilor de valoare mare care nu au fost încheiate prin acte autentice, așa cum cere legea.
Două persoane, Axinia Bogdan-Augustin și Iancu Aurel, au donat fiecare câte aproximativ o jumătate de milion de lei, însă actele notariale nu acoperă sumele integrale.
Tudor Virgil și Raiciu Costin apar și ei cu donații cumulate de zeci de mii de lei în condiții similare. Legea impune ca donațiile peste un anumit prag să fie făcute prin înscrisuri autentice tocmai pentru a preveni finanțările obscure sau spălarea de bani în campaniile electorale.
Un alt aspect problematic este că Nicușor Dan a depășit plafonul legal de cheltuieli pentru turul doi al alegerilor. Legea permitea maximum 40,5 milioane lei, iar el a cheltuit 40,6 milioane, depășind limita cu aproape 110.000 lei. Poate părea o sumă mică raportat la total, dar legea nu face distincție între depășiri mici și mari.
Folosirea donațiilor publice pentru acoperirea unei datorii personale către sora sa este deosebit de toxică din punct de vedere al percepției publice, pentru că transformă contribuțiile cetățenilor într-un mecanism de rezolvare a problemelor financiare familiale.
În al doilea rând, refuzul AEP de a rambursa cei 930.000 lei nu este o chestiune de rea-voință politică, ci aplicarea strictă a literei legii. Articolul 48 din Legea 334/2006 spune explicit că nu se rambursează sumele care provin din alte surse decât cele prevăzute de lege. Din moment ce banii au trecut prin conturi nedeclarate, statul nu are cum să certifice legalitatea lor și, prin urmare, nu îi poate deconta.
Documentul mai arată că Nicușor Dan a declarat oficial, prin mandatarul său financiar, că nu a efectuat plăți din alte conturi decât cele notificate la AEP. Această declarație contrazice direct constatările controlului, ceea ce ridică problema unor posibile declarații false depuse la o autoritate publică. Finalul documentului este sec și definitiv: Autoritatea Electorală Permanentă își menține decizia de nerambursare, considerând-o temeinică și legală.
