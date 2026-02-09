Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa

Un act oficial care confirmă moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi înainte ca acesta să fie găsit inconștient în celula sa a ieșit la iveală dintr-un nou val de documente declasificate, reaprinzând semnele de întrebare legate de una dintre cele mai controversate morți din sistemul penitenciar american.

Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, a fost găsit spânzurat în dimineața zilei de 10 august 2019, în celula sa din Metropolitan Correctional Center din Manhattan, unde era deținut sub acuzația de trafic de minori și conspirație. Cu toate acestea, un document emis de Biroul Procurorului Federal din Manhattan consemnează data morții ca fiind 9 august, scrie The Sun.

Declarația poartă semnătura procurorului federal de atunci, Geoffrey S. Berman, și afirmă că „mai devreme în această dimineață" administrația penitenciarului a confirmat că Epstein a fost găsit inconștient și declarat decedat la scurt timp după aceea.

Formularea ridică semne serioase de întrebare, având în vedere că descoperirea oficială a trupului a avut loc abia în dimineața zilei următoare, în timp ce un gardian îi aducea micul dejun.

„Evenimentele de astăzi sunt tulburătoare și suntem conștienți că pot reprezenta un nou obstacol în calea victimelor care caută dreptate", se arată în comunicat, în care procurorul promitea continuarea anchetei și sprijin pentru victimele lui Epstein.

Epstein se afla în detenție din 6 iulie 2019 și a murit la doar o lună înainte de proces. Medicii au încercat fără succes să-l resusciteze, iar medicul legist din New York a stabilit ulterior cauza morții drept sinucidere prin spânzurare.

De atunci însă, cazul a fost înconjurat de teorii ale conspirației, alimentate de o serie de deficiențe grave în sistemul de supraveghere al închisorii.

Documentele oficiale arată că gardienii responsabili de monitorizarea lui Epstein nu au efectuat controalele obligatorii din timpul nopții. Runde programate la ora 3.00 și 5.00 dimineața au fost ratate, iar camerele de supraveghere din apropierea celulei sale nu funcționau.

Mai mult, imaginile video care surprindeau scara de acces către zona celulei lui Epstein se întrerup inexplicabil în jurul miezului nopții, lăsând un gol critic în reconstituirea ultimelor ore de viață.

Din cauza acestor deficiențe, anchetatorii nu au reușit nici până astăzi să stabilească ora exactă a morții.

Un nou raport FBI, făcut public recent, menționează o înregistrare video din seara de 9 august 2019, în care apare o formă portocalie urcând scările spre nivelul unde se afla celula lui Epstein.

La ora 22:39, agenții FBI notează că „o străfulgerare portocalie pare să urce scările de pe nivelul L - posibil un deținut escortat".

Inspectorul general contrazice însă această interpretare, sugerând că ar fi putut fi vorba despre cineva care transporta lenjerie sau așternuturi pentru deținuți, având în vedere că aceștia se aflau în carantină.

Ambele explicații intră în contradicție directă cu declarațiile publice făcute anterior de oficiali de rang înalt din SUA.

Fostul procuror general Bill Barr a afirmat în 2019 că a analizat personal imaginile de securitate și că nimeni nu a intrat în zona lui Epstein în noaptea respectivă.

La rândul său, fostul director adjunct al FBI, Dan Bongino, declara la Fox News că există „imagini clare" care arată că Epstein era singur și că nimeni nu a intrat sau ieșit din zonă.

Raportul final al Inspectorului General menționează însă că la ora 22:39 „un ofițer de corecție neidentificat" a urcat scările și a reapărut în raza camerei două minute mai târziu.

Experții pun sub semnul întrebării versiunea oficială

Mai mulți experți în analiză video criminalistică au declarat pentru CBS News că „silueta portocalie" ar putea fi, de fapt, o altă persoană.

Conor McCourt, fost sergent NYPD, a afirmat că, pe baza imaginilor disponibile, „este mult mai probabil să fie o persoană îmbrăcată în uniformă de deținut".

La rândul său, expertul Jim Safford și alți specialiști au susținut că afirmația potrivit căreia nimeni nu ar fi putut ajunge la celula lui Epstein fără a fi observat „este pur și simplu falsă".

La aproape șase ani de la moartea lui Jeffrey Epstein, un caz oficial închis continuă să fie marcat de documente contradictorii, înregistrări lipsă și explicații care nu se leagă - elemente care mențin suspiciunile și întrebarea esențială: ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea de 9 august 2019? subliniază The Sun.

„Logodnica" lui Jeffrey Epstein. Cine era tânăra din Minsk care urma să moștenească 100 de milioane de dolari și insula din Caraibe a miliardarului pedofil

Cu doar două zile înainte de a fi găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din New York, Jeffrey Epstein a semnat un document prin care cea mai mare parte a averii sale urma să ajungă la o...

Jeffrey Epstein, convins că magnatul presei britanice Robert Maxwell a fost „lichidat" de Mossad

Defunctul miliardar pedofil Jeffrey Epstein era convins că Sir Robert Maxwell, magnatul presei britanice și tatăl lui Ghislaine Maxwell, nu a murit accidental, ci a fost asasinat de serviciile...