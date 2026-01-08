Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Postat la: 08.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernele europene au fost acuzate că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, deoarece noi date arată că Kremlinul a câștigat aproximativ 7,2 miliarde de euro (6,2 miliarde de lire sterline) anul trecut din exportul de gaz natural lichefiat (GNL) către UE.
Bruxelles s-a angajat să interzică importurile de GNL rusesc - gaz natural suprarăcit pentru a facilita transportul - până în 2027, dar o ultimă analiză a ONG-ului de mediu Urgewald sugerează că încă nu există nicio scădere a cantităților uriașe primite în porturile europene de la complexul rusesc de GNL din peninsula Yamal din Siberia.
Peste 15 milioane de tone de GNL Yamal au fost transportate prin gheața arctică pentru a ajunge la terminalele UE în 2025, potrivit declarației lideruluik acestui ONG de mediu. Publicația The Guardian susține că aceste importuri au fost posibile, din cauză că multe state est-europene primesc petrol și gaz rusesc.
