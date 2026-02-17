Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
SC Vetmedan SRL funcționează încă din 2003 în localitatea Suraia din Vrancea și gestionează adăposturi pentru câini în baza contractelor publice făcut cu diverse UAT-uri din Ilfov, Ialomița și Vrancea.
Potrivit investigațiilor presei, mai multe primării din Ilfov și alte județe au plătit sume între 500 și 1.500 lei pe câine, pentru capturare, transport și eutanasiere. Unele contracte pe ani întregi au depășit 600.000 de euro, iar cifra totală a afacerii la nivel național se ridică la aproximativ 3,5 milioane euro anual (după cum relatează Buletin de București). Numai în anul 2023, Vetmedan SRL a primit 7.039 de câini, dintre care 6.275 au fost eutanasiați, iar rata de adopție a fost de 3 la sută.
Dosar penal pentru uciderea si schingiuirea animalelor
Imaginile recente filmate în interiorul adăpostului arată câini legați în lanțuri și proceduri de eutanasiere contestate. Conform ONG-urilor și plângerilor depuse la IPJ Vrancea și Parchetul Vrancea, tratamentele aplicate animalelor au fost „crude și neetice", ceea ce a determinat autoritățile să deschidă dosare penale. În urma publicării unor imagini cu animale schingiuite:
DSVSA Vrancea a suspendat activitatea adăpostului. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a deschis dosar penal pentru uciderea și schingiuirea animalelor, abuz și posibile nereguli în evidențe. Câinii rămași în padocul de la Suraia au fost relocați către alte asociații.
Adăpostul de la Suraia este un adăpost de câini gestionat de medicul veterinar Daniel Lazăr, ce a devenit simbolul uneia dintre cele mai controversate afaceri cu animale din România. Administrator al firmei Vetmedan SRL, Lazăr a încheiat contracte cu primării din mai multe județe pentru capturarea și gestionarea câinilor maidanezi. În paralel, ONG-uri și jurnaliști au denunțat metodele brutale folosite în padocul de la Suraia și suspiciuni de nereguli administrative.
Cazul Suraia arată cum gestionarea câinilor fără stăpân în România poate deveni o o afacere de partid și de stat, ea însăși foarte profitabilă din bani publici.
Cazul afaceristului ucigaș de câini Daniel Lazăr și al adăpostului din Suraia rămâne emblematic pentru problemele legate de câinii fără stăpân: modul în care sunt cheltuiți banii publici, eficiența măsurilor de prevenire și etica în gestionarea animalelor. Investigația de presă arată nevoia stringentă de reglementări mai stricte, trasabilitate digitală și strategii de prevenție, pentru a evita repetarea unor situații controversate și tragice pentru animale. "Padocul groazei de la Suraia" cum l-a numit presa locală, a fost închis după 23 de ani de către DSVSA și IPJ Vrancea hotărârea fiind dată în instanță de către Judecătoria Focșani.
Clanul mafiot PSD s-a înfruptat din banii patrupedelor
Administratorul de aproape un sfert de secol a padocului de la Suraia Daniel Lazăr este nimeni altul decât finul de cununie al medicului veterinar Monica Raluna Aniței, director adj al DSVSA Vrancea, candidat al PSD Vrancea pentru funcția de deputat la ultimele alegeri. Soțul Monicăi Aniței este șoferul președintelului PSD șial CJ Vrancea, Nicușor Halici urmașul baronului Oprișan -Portofel. Numai în ultimii 3 ani Lazăr a încasat peste 3,5 milioane de euro pentru că a ucis peste 15 mii de câini și a găsit stăpâni pentru max 3% dintre aceștia.
În același timp șeful "Poliției animalelor" din Vrancea este un anume Cătălin Drîmbă, fratele lui Ionuț Drîmbă procurorul șef al Parchetului Vrancea. Cătălin Drîmbă este fost ofițer de poliție și finul de cununie al aceluiași cuplu Aniței de la DSVSA & CJ Vrancea. Iar cuplul Aniței este nășit la rândul său de către fam. Alexandu Botezatu, administrator public al Consiliului Județean Vrancea, adică mâna dreaptă a președintelui PSD și al CJ Vrancea Nicușor Halici. Iar Prim-procurorul Drîmbă este la rândul său, căsătorit cu sora lui Alex. Botezatu. Cu mare greutate poate fi urmărit acest carusel al cumetriilor capitaliste postdecembriste, ce își pierde urma în fața câtorva zeci de milioane de euro sifonate prin Vetmedan SRL. O saga al șpăgii de partid și de stat ce funcționează ca unsă în Vrancea de aproape un sfert de secol.
Asociația Ramses de apărare a animalelor sesizează multe alte infracțiuni
Documente oficiale arată că S.C. Vetmedan S.R.L., firma care administrează adăpostul din Suraia, a încheiat un contract pe 10 ani cu S.C. Animal Planet & BNC S.R.L. pentru servicii de asistență medicală veterinară. Societatea este reprezentată de Anitei Daniel, soțul Anitei Monica Raluca, Director Executiv Adjunct la DSVSA Vrancea, instituția care ar trebui să controleze activitatea Vetmedan. În același cabinet practică și dr. Cristina Botezatu, soția fostului director DSVSA Vrancea. În 2017, aceasta figura pe lista medicilor concesionari ai aceleiași societăți.
În plus, în cadrul activității veterinare se folosesc substanțe cu regim strict, precum ketamina, în cantități semnificative pentru anestezii. Întrebarea este simplă: cine verifică trasabilitatea și utilizarea acestor substanțe când apar atât de multe legături de familie în instituțiile de control? Vorbim despre:
- contracte pe termen lung
- rudenii în instituțiile de control
- cantități mari de substanțe cu regim special
- un mecanism care ar trebui să fie independent
Nu facem acuzații. Cerem transparență totală. Pentru că într-un caz în care au murit 15.000 de animale într-un sistem finanțat din bani publici, încrederea publică nu poate funcționa pe baza relațiilor personale, spun cei de la Asociatia Ramses.
Marian Gârleanu
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Andreea Elena Miruța, medic primar oftalmolog, a fost numita in vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalulu ...
-
Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți aștia care spun ca AI nu schimba totul, ca e doar ...
-
Bush lui Putin în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee”
Deși presa a relatat ca administrația Trump a fost cea care a publicat stenogramele convorbirilor dintre George W Bush s ...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din pe ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu