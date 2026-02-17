Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici

SC Vetmedan SRL funcționează încă din 2003 în localitatea Suraia din Vrancea și gestionează adăposturi pentru câini în baza contractelor publice făcut cu diverse UAT-uri din Ilfov, Ialomița și Vrancea.

Potrivit investigațiilor presei, mai multe primării din Ilfov și alte județe au plătit sume între 500 și 1.500 lei pe câine, pentru capturare, transport și eutanasiere. Unele contracte pe ani întregi au depășit 600.000 de euro, iar cifra totală a afacerii la nivel național se ridică la aproximativ 3,5 milioane euro anual (după cum relatează Buletin de București). Numai în anul 2023, Vetmedan SRL a primit 7.039 de câini, dintre care 6.275 au fost eutanasiați, iar rata de adopție a fost de 3 la sută.

Dosar penal pentru uciderea si schingiuirea animalelor

Imaginile recente filmate în interiorul adăpostului arată câini legați în lanțuri și proceduri de eutanasiere contestate. Conform ONG-urilor și plângerilor depuse la IPJ Vrancea și Parchetul Vrancea, tratamentele aplicate animalelor au fost „crude și neetice", ceea ce a determinat autoritățile să deschidă dosare penale. În urma publicării unor imagini cu animale schingiuite:

DSVSA Vrancea a suspendat activitatea adăpostului. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a deschis dosar penal pentru uciderea și schingiuirea animalelor, abuz și posibile nereguli în evidențe. Câinii rămași în padocul de la Suraia au fost relocați către alte asociații.

Adăpostul de la Suraia este un adăpost de câini gestionat de medicul veterinar Daniel Lazăr, ce a devenit simbolul uneia dintre cele mai controversate afaceri cu animale din România. Administrator al firmei Vetmedan SRL, Lazăr a încheiat contracte cu primării din mai multe județe pentru capturarea și gestionarea câinilor maidanezi. În paralel, ONG-uri și jurnaliști au denunțat metodele brutale folosite în padocul de la Suraia și suspiciuni de nereguli administrative.

Cazul Suraia arată cum gestionarea câinilor fără stăpân în România poate deveni o o afacere de partid și de stat, ea însăși foarte profitabilă din bani publici.

Cazul afaceristului ucigaș de câini Daniel Lazăr și al adăpostului din Suraia rămâne emblematic pentru problemele legate de câinii fără stăpân: modul în care sunt cheltuiți banii publici, eficiența măsurilor de prevenire și etica în gestionarea animalelor. Investigația de presă arată nevoia stringentă de reglementări mai stricte, trasabilitate digitală și strategii de prevenție, pentru a evita repetarea unor situații controversate și tragice pentru animale. "Padocul groazei de la Suraia" cum l-a numit presa locală, a fost închis după 23 de ani de către DSVSA și IPJ Vrancea hotărârea fiind dată în instanță de către Judecătoria Focșani.

Clanul mafiot PSD s-a înfruptat din banii patrupedelor

Administratorul de aproape un sfert de secol a padocului de la Suraia Daniel Lazăr este nimeni altul decât finul de cununie al medicului veterinar Monica Raluna Aniței, director adj al DSVSA Vrancea, candidat al PSD Vrancea pentru funcția de deputat la ultimele alegeri. Soțul Monicăi Aniței este șoferul președintelului PSD șial CJ Vrancea, Nicușor Halici urmașul baronului Oprișan -Portofel. Numai în ultimii 3 ani Lazăr a încasat peste 3,5 milioane de euro pentru că a ucis peste 15 mii de câini și a găsit stăpâni pentru max 3% dintre aceștia.

În același timp șeful "Poliției animalelor" din Vrancea este un anume Cătălin Drîmbă, fratele lui Ionuț Drîmbă procurorul șef al Parchetului Vrancea. Cătălin Drîmbă este fost ofițer de poliție și finul de cununie al aceluiași cuplu Aniței de la DSVSA & CJ Vrancea. Iar cuplul Aniței este nășit la rândul său de către fam. Alexandu Botezatu, administrator public al Consiliului Județean Vrancea, adică mâna dreaptă a președintelui PSD și al CJ Vrancea Nicușor Halici. Iar Prim-procurorul Drîmbă este la rândul său, căsătorit cu sora lui Alex. Botezatu. Cu mare greutate poate fi urmărit acest carusel al cumetriilor capitaliste postdecembriste, ce își pierde urma în fața câtorva zeci de milioane de euro sifonate prin Vetmedan SRL. O saga al șpăgii de partid și de stat ce funcționează ca unsă în Vrancea de aproape un sfert de secol.

Asociația Ramses de apărare a animalelor sesizează multe alte infracțiuni

Documente oficiale arată că S.C. Vetmedan S.R.L., firma care administrează adăpostul din Suraia, a încheiat un contract pe 10 ani cu S.C. Animal Planet & BNC S.R.L. pentru servicii de asistență medicală veterinară. Societatea este reprezentată de Anitei Daniel, soțul Anitei Monica Raluca, Director Executiv Adjunct la DSVSA Vrancea, instituția care ar trebui să controleze activitatea Vetmedan. În același cabinet practică și dr. Cristina Botezatu, soția fostului director DSVSA Vrancea. În 2017, aceasta figura pe lista medicilor concesionari ai aceleiași societăți.

În plus, în cadrul activității veterinare se folosesc substanțe cu regim strict, precum ketamina, în cantități semnificative pentru anestezii. Întrebarea este simplă: cine verifică trasabilitatea și utilizarea acestor substanțe când apar atât de multe legături de familie în instituțiile de control? Vorbim despre:

- contracte pe termen lung

- rudenii în instituțiile de control

- cantități mari de substanțe cu regim special

- un mecanism care ar trebui să fie independent

Nu facem acuzații. Cerem transparență totală. Pentru că într-un caz în care au murit 15.000 de animale într-un sistem finanțat din bani publici, încrederea publică nu poate funcționa pe baza relațiilor personale, spun cei de la Asociatia Ramses.

Marian Gârleanu