Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Postat la: 18.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut până la moartea sa că în Statele Unite există o rețea extinsă de culte satanice, extrem de active și infiltrate chiar și în instituțiile statului, până la cele mai înalte niveluri. În una dintre prezentările sale, Gunderson a descris în detaliu un caz pe care l-a investigat personal: incidentul din Halloween 2004 din Sonoma County, California, implicând un bărbat pe nume John Van Meter.
Pe 31 octombrie 2004, John Van Meter, un vânător și om al pădurii din Wisconsin, se întorcea de la o conferință când a observat mai multe mașini negre intrând în pădure. Curios, a făcut cale întoarsă și, de la distanță, a văzut un foc de tabără și o tânără goală legată de un copac, înconjurată de un grup de persoane - majoritatea nude - care participau la un ritual. Convins că asistă la ceva îngrozitor, Van Meter a intervenit. Cineva a tras asupra lui, iar el a ripostat, împușcând mortal patru persoane, inclusiv liderul grupului, și salvând-o pe fată. A dus-o în mașina sa și a fugărit liderul prin pădure, împușcându-l.
La cadavrul liderului a găsit o carte de vizită cu un număr de telefon din zona 202 (Washington D.C.). A doua zi, când a sunat, o femeie a răspuns „Federal Bureau of Investigation", dar linia a fost deconectată imediat. În timpul urmăririi, liderul i-a strigat: „Avem poliția și FBI-ul în buzunarul nostru. Dacă mă omori, vei putrezi într-o celulă 10x10 toată viața."
Van Meter a raportat incidentul poliției din Sonoma County, dar autoritățile au așteptat patru zile înainte de a percheziționa zona și l-au acuzat pe el de raport fals. Un avocat local l-a sfătuit să nu se mai întoarcă în zonă, avertizându-l că sistemul este corupt. În cele din urmă, a acceptat o înțelegere: amendă de 10.000 de dolari și doi ani de probă, fără închisoare.
Lucrurile au escaladat în Wisconsin. Pe 19 aprilie 2006 (data simbolică pentru extrema dreaptă americană, aniversarea atentatului din Oklahoma City), Van Meter a fost atacat din nou în pădure. A fost împușcat de nouă ori cu șase arme diferite, iar camioneta sa a fost ciuruită de 25 de gloanțe.
Poliția a susținut inițial că s-a împușcat singur, apoi l-au condamnat pentru că „a mințit poliția". Un expert balistic a demonstrat că era imposibil să se automutileze astfel. În timpul probațiunii, i-au percheziționat ilegal casa și i-au plantat marijuana în grădină. În februarie următor, casa i-a ars complet din temelii.
Cea mai tulburătoare parte a cazului este mărturia scrisă a victimei salvate - o tânără răpită din Oakland. Patru bărbați au injectat-o cu un sedativ în coapsă, în plină zi, într-o parcare. S-a trezit legată, cu ochii și gura lipite cu bandă adezivă, într-o dubă. A fost ținută captivă, drogată, spălată și pregătită pentru ritual.
În pădure, a fost dezbrăcată, legată de un copac și supusă abuzurilor sexuale de către mai multe femei și bărbați. Participanții, toți goi, au început o incantație într-o limbă necunoscută. Liderul - un bărbat înalt, slab, cu ochi hipnotici și barbă neagră - a declarat că îi va bea sângele. Tocmai când ritualul era să culmineze cu sacrificiul, Van Meter a intervenit, împușcând mai mulți participanți și salvând-o.
Fata a descris în detaliu groaza trăită: frica, umilința, abuzurile, momentul în care a crezut că va muri. L-a numit pe salvatorul ei „înger" și a fost impresionată de ochii săi albaștri, luminoși. A rămas anonimă de frică și a scris scrisoarea pe o mașină de scris veche pentru a nu lăsa urme digitale.
Gunderson a concluzionat că acest caz demonstrează existența unei conspirații satanice profunde, protejată de corupție instituțională. El a susținut că astfel de ritualuri continuă și astăzi, iar victimele sunt adesea reduse la tăcere.
