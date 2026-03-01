Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare

Foarte ciudat e ca în ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns în bunkerul său personal, ci a rămas în reședința sa, găsindu-și sfârșitul alături de o fiică și ginerele său. Din informațiile apropiaților săi, Khamenei era rugat de ceilalti lideri să se mute in bunker, ba chiar să se ducă la cel mai solid adăpost aflat in nordul Teheranului, sub muntele Alborz. Se pare ca Ayatollahul a ales ca în cazul atacului sa-și găsescă sfârșitul rapid și sa devină un martir, astfel facandu-i pe succesorii sai să ducă lupta mai departe, cu mai multă înverșunare. De altfel, și religia islamică este una a sacrificiului fizic. În urma sacrificului ritualic, islamul spune ca martirii vor fi in rai alaturi de Mohammed, împreuna cu 50 de virgine și cu o viața eterna îndestulată.

Modul de conducere al Iranului este unul colectivist, în care Ayatollahul nu poate acționa direct, ci indirect, prin cenzurarea unor legi. Niciun lider străin n-a avut relații de negociere cu Ayatollahul, iar dacă au existat întâlniri, au fost unele pur formale. Iată motivul pentru care, așa cum de altfel s-a văzut pe parcursul zilei care-a trecut, eliminarea sa nu a însemnat nimic din ceea ce planificaseră dușmanii Iranului. În ciuda așteptărilor, după moartea lui Khamenei populația Iranului nu a ieșit pe strada în numar mare, ca să facă o revoluție. Asta cu toate că Donald Trump dăddea personal mesaje de propagandă: "Ne-ați cerut ajutorul, iată am venit, acum e rândul vostru." De asemenea, imaginile prezentate cu iranieni dansand sau bucrandu-se pe strazi aratau ca numarul acestora e destul de mic, chiar foarte mic, mai mult erau reel-uri de propaganda pe retelele sociale.

Pe de altă parte, de ieșit iranienii au ieșit pe stradă și pentru a-l plânge pe liderul religios care "și-a dat viața pentru țară". Peste tot au fost filmați oameni îndurerați în urma confirmării oficiale a morții lui Khamenei. Pentru iranieni Ayatollahul nu este văzut ca șef al statului ci, mai degrabă, ca un papă la catolici sau ca un patriarh la ortodocși. Așadar, rolul său este unul strict religios, iar implicarea în treburile statului se face strict din punct de vedere religios.

Ce înseamnă martirajul lui Khamenei, așa cum a fost el anunțat de apropiații săi? În primul rând, pentru iranianul de rând este asemeni morții lui Soleimani, "o nouă dovadă a perversității dușmanilor săi". Însă, dacă Soleimani era un luptător, implicat direct în operațiuni militare, astfel încât omorârea sa putea fi justificată, omorârea lui Khamenei este văzută ca "un act barbar de ucidere mișelească a unui om sfânt pentru iranieni". Moartea liderului iranian este menită a radicaliza și mai mult poporul. Oamenii se simt atacați mișelește, văzând întreaga operațiune ca un atac la credința lor. Practic, Khamenei s-a sacrificat pe sine pentru a prelungi Revoluția Islamică.

Astfel, fiecare iranian simte că în acest moment, cel mai mare obiectiv al său și al țării este câștigarea războiului. În timp ce SUA și Israelul se așteaptă ca moartea lui Khamenei să fie o fragilizare a regimului, în esență vor obține contrariul. Ali Khamenei și-a ales singur destinul întrucât era convins că propriul martiraj va fi exemplul care le va arăta iranienilor că a avut dreptate. Iar asta "îi aduce alături într-un moment critic, în care simt că trebuie să fie uniți pentru a-și înfrânge dușmanii".