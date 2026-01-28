Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România

Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a făcut dezvăluiri explozive despre fosta ambasadoare a Statelor Unite ale Americii la București, Kathleen Kavalec.

La podcastul lui Katie Miller, Erin Elmore a vorbit despre prietenia pe care o are cu Anna Paulina Luna (membru al Congresului Statelor Unite) și despre Programul pe care îl conduce. Elmore a amintit de vizita pe care Luna a făcut-o anul trecut în România cu o delegație bipartizană din Statele Unite, chiar înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Directorul Programului Art in Embassies a spus că a fost sunată de Anna Paulina Luna și informată că în Ambasada Statelor Unite de la București este expusă artă satanică cu bebeluși. Elmore a precizat că acesta este motivul pentru care ambasadoarea a plecat din România. După nici o săptămână, pe 20 mai 2025, Ambasada SUA la București a anunțat retragerea lui Kathleen Kavalec.

Erin Elmore (Departamentul de Stat): Programul de artă a fost inițiat în 1964. Nu este ceva nou. A fost introdus de președintele Kennedy. A fost dintotdeauna o decizie politică și întotdeauna a implicat o persoană numită de președinte. La fel cum a preocedat și în cazul artelor spectacolului de la Kennedy Center, președintele a vrut să se asigure că sunt aici pentru ca artele vizuale să nu fie „woke", să nu fie dominate de persoane care au o ideologie de stânga.

În mod surprinzător, o menționez aici pe Anna Paulina Luna. Era în România și m-a sunat. „Mi-a zis: Bună, fată! Sunt în România!". I-am răspuns: „Bună! Ce se întâmplă?" Tocmai fusese la reședința ambasadorului din România (Kathleen Kavalec) și acolo era expusă artă satanică cu bebeluși. În 15 minute eram la telefon cu echipa lui Marco (Rubio). Nu doar că operele respective au fost eliminate din Ambasadă, ci și din Departamentul de Stat, de peste tot. Acel ambasador nu mai este cu noi. A fost o lecție!