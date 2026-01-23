Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Postat la: 23.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanoparticulelor purtatoare de vaccin ARN mesager". Pana acum, toata lumea spunea ca e vorba despre o teorie a conspiratiei, insa chiar in descrierea brevetului se specifică referitor la nanocip:
"Are dimensiunea de 80-160 de nanometri." Un nanometru este un milion dintr-un milimetru. Data anticipată a expirării este 9 martie 2033." "Anticipated expiration" se refera la data la care e preconizat sa expire brevetul care dă exclusivitate companiei Moderna. Referitor la brevetul de vaccin, se explică faptul că "nanoparticulele purtatoare ajung in celulele T si/sau B si stimuleaza un raspuns imun."
Cele doua brevete arata că Moderna a putut fi in posesia unei tehnologii care cu ajutorul vaccinului si a nanoparticulelor purtatoare de ARN mesager sa inoculeze in organism si microcipuri de dimensiuni extrem de mici. Nu este o dovadă ca asa s-a intamplat prin vaccinare, dar este o dovada ca Moderna era și inca este in posesia acestei tehnologii si ca a brevetat-o complet in chiar anul premergator vaccinarii in masa, in 2020, iar primele vaccinuri au fost in ianuarie 2021.
Textul brevetului de nanocipuri: "O compoziție farmaceutică care are o pluralitate de nanoparticule lipidice cu o dimensiune medie a particulelor între 80 nm și 160 nm și conține un ARN mesager modificat care codifică o polipeptidă. Nanoparticulele lipidice includ un lipid cationic, un lipid neutru, un colesterol și un lipid PEG. ARN-ul mesager conține o 'căciulă 5', o regiune 5'-UTR, N1-metil-pseudouridină, o regiune 3'-UTR și o regiune poli-A cu cel puțin 100 de nucleotide."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Andreea Elena Miruța, medic primar oftalmolog, a fost numita in vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalulu ...
-
Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți aștia care spun ca AI nu schimba totul, ca e doar ...
-
Bush lui Putin în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee”
Deși presa a relatat ca administrația Trump a fost cea care a publicat stenogramele convorbirilor dintre George W Bush s ...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din pe ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu