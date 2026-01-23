Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă

Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanoparticulelor purtatoare de vaccin ARN mesager". Pana acum, toata lumea spunea ca e vorba despre o teorie a conspiratiei, insa chiar in descrierea brevetului se specifică referitor la nanocip:

"Are dimensiunea de 80-160 de nanometri." Un nanometru este un milion dintr-un milimetru. Data anticipată a expirării este 9 martie 2033." "Anticipated expiration" se refera la data la care e preconizat sa expire brevetul care dă exclusivitate companiei Moderna. Referitor la brevetul de vaccin, se explică faptul că "nanoparticulele purtatoare ajung in celulele T si/sau B si stimuleaza un raspuns imun."

Cele doua brevete arata că Moderna a putut fi in posesia unei tehnologii care cu ajutorul vaccinului si a nanoparticulelor purtatoare de ARN mesager sa inoculeze in organism si microcipuri de dimensiuni extrem de mici. Nu este o dovadă ca asa s-a intamplat prin vaccinare, dar este o dovada ca Moderna era și inca este in posesia acestei tehnologii si ca a brevetat-o complet in chiar anul premergator vaccinarii in masa, in 2020, iar primele vaccinuri au fost in ianuarie 2021.

Textul brevetului de nanocipuri: "O compoziție farmaceutică care are o pluralitate de nanoparticule lipidice cu o dimensiune medie a particulelor între 80 nm și 160 nm și conține un ARN mesager modificat care codifică o polipeptidă. Nanoparticulele lipidice includ un lipid cationic, un lipid neutru, un colesterol și un lipid PEG. ARN-ul mesager conține o 'căciulă 5', o regiune 5'-UTR, N1-metil-pseudouridină, o regiune 3'-UTR și o regiune poli-A cu cel puțin 100 de nucleotide."