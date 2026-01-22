Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța

Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregătise un loc călduț la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE). Timp de aproximativ 2 ani, Mihai Teodorescu a fost menținut în funcție cu încălcarea tuturor prevederilor legale. Apoi a fost numit în conducerea SAPE, la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, dar încă e pe funcție și la Portul Constanța.

Ca să fie numit membru în conducerea SAPE, în baza unui contract de mandat executiv, Teodorescu ar fi trebuit să renunțe la funcția de director al CNAPM. Lucru care nu s-a întâmplat. În aceste condiții, vorbim de o nouă ilegalitate, întrucât s-a ivit un conflict de interese care, de altfel, a ajuns și-n atenția ANI. Inițial, înainte de expirarea termenului legal de 30 de zile pentru optarea exercitării uneia dintre cele două funcții executive, Teodorescu Mihai a transmis SAPE S.A. o cerere de suspendare a mandatului de membru al Directoratului.

Suspendarea nu este un concept explicit reglementat în OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ci se vorbește de revocare (cu sau fără justă cauză) urmată de numirea unui nou administrator/director, conform procedurilor stabilite, inclusiv prin încheierea unui nou contract de mandat. Dacă un mandat trebuie suspendat (de exemplu, pentru o perioadă de investigație), se va urma o procedură de revocare temporară sau permanentă, fie prin acordul părților (dacă contractul o permite), fie prin decizia autorității tutelare, cu posibilele consecințe legate de daune-interese, dacă revocarea nu e motivată conform legii.

Așadar, Teodorescu, din data de 14.02.2024 ocupă funcția de Director General al CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA), prin mandate provizorii prelungite succesiv totalizând 26 de luni - aprilie 2026, prin încălcarea flagrantă a prevederilor OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, care prevăd prelungiri de maximum 7 luni, iar din data de 11.12.2025 ocupă prin mandat provizoriu de 5 luni funcția de Membru al Directoratului în cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.)

Ambele sunt funcții executive de conducere, exercitate în baza contractelor de mandat, în cadrul unor întreprinderi publice cu acționar majoritar Statul român, supuse regimului de guvernanță corporativă prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare. Atât funcția de Director General la CN APM SA, cât și cea de membru al Directoratului S.A.P.E. SA reprezintă funcții executive, cu implicare directă în conducerea operativă a societății și exercitarea atribuțiilor zilnice de management. Cu alte cuvinte, o funcție executivă prevede ca persoana să fie prezentă la program normal, și nu este un job part time, unde să meargă o dată pe săptămână ori bilunar.

Având în vedere exercitarea simultană a funcțiilor executive în două întreprinderi publice cu acționar majoritar statul român a lui Mihai Teodorescu, respectiv cea de director al CNAPM și cea de membru al Directoratului în cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) se ivește, fără doar și poate, riscul major al unui conflict de interese. Exercitarea simultană a două funcții executive în întreprinderi publice distincte generează incompatibilitate funcțională, prin imposibilitatea exercitării efective și cu diligență a ambelor mandate.

Este irelevant faptul că societățile activează în domenii diferite, criteriul determinant este caracterul public al întreprinderilor și natura executivă a funcțiilor. O persoană nu poate exercita simultan funcția de director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și funcția de membru al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., ambele fiind funcții executive exercitate în baza O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul unor întreprinderi publice cu acționar majoritar Statul român. Potrivit informațiilor noastre, a fost făcută și o sesizare la ANI în acest sens. Semnatarul este chiar o persoană din cadrul SAPE, supărată că se blochează un post.