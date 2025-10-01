Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Postat la: 30.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Dumitru Andreşoi, denumit în breaslă drept „regele ciobanilor", pentru că este considerat ca fiind cel mai înstărit crescător de ovine din România, a fost deferit justiției pentru că ar fi fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei.
Ancheta EPPO a stabilit că pentru crearea mecanismului de fraudare Andreșoi s-ar fi folosit de părinții săi bătrâni dar și de fiica sa pe ale cărei firme le controla din umbră. Un alt detaliu din ancheta procurorilor EPPO este că aceștia au reușit infiltrarea unui colaborator denumit, ironic sau nu, „Mioara Pădure", pentru a sta pe urmele „regelui ciobanilor" și pentru a colecta probe esențiale anchetei judiciare.
Astfel, se arată în dosarul ajuns pe masa judecătorilor, „din punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, rezultă fără echivoc că inculpatul era persoana care coordona întreaga activitate de obținere a documentelor necesare cererilor unice de plată, digitizării și depunerii acestora, hotărând ca în anul 2024, în contextul în care, în luna martie 2024, în cauză fuseseră solicitate controale în teren, iar de la APIA Hunedoara fuseseră ridicate dosarele cererilor unice de plată, lucru despre care inculpatul ANDREȘOI DUMITRU a aflat la scurt timp".
„"Pe mine nu mă reclamă toţi nebunii? Şi D.N.A.-ul, şi ăla European şi toate. Mă verifică toate.", " Ăsta European, ăla..., ăsta de..., E.P.P.O. ăia, toţi mă.", afirma siderat Andreșoi într-o discuție, de la începutul lunii aprilie 2024, cu colaboratoarea EPPO "Mioara".
În acea discuție, interceptată de parchetul european, el îi cerea femeii să renunțe la a mai solicita subvenții cu privire la terenurile digitizate fraudulos în anii anteriori, urmând a se solicita doar cu privire la terenuri din județul Hunedoara, unde se află exploatația sa agricolă și în județul Brașov, unde concesionase o suprafață de teren de la Agenția Domeniilor Statului.
Într-o altă discuție cu colaboratoarea EPPO „Mioara Pădure„, avută de Andreșoi cu aceasta la două zile după ce mandatara părinților săi Mariana Drăgănescu a fost la APIA - CJ Hunedoara și a semnat diverse formulare pentru cererile unice „regele ciobanilor„ a dat semnale de reconfigurarea a schemei infracționale și de diminuare a acesteia în sensul de a solicita fonduri europene doar pentru terenurile deținute legal:
"Pădure Mioara: Am fost la Deva, am semnat păntru Saveta.
Andreșoi Dumitru: Așe ...
Pădure Mioara: Am semnat păntru Agra hârtiile alea în alb. Da' sper că nu-i problemă că le-am semnat în alb, nu?
Andreșoi Dumitru: Iee, alea. Da, da, da. Că nu ... Acolo rămâne numa' pentru ... ce-avem pe Brașov. Știi?
Pădure Mioara: Da.
Andreșoi Dumitru: Restu' nu mai. Nimic.", au discutat cei doi interlocutori.
Aceleași afirmații au fost făcute de afaceristul mioritic și în cursul unei conversații care a avut loc la inceputul lunii iulie 2024 cu Ileana Homorodean, tot în contextul în care se făceau controale cu privire la toate parcelele declarate în cererile unice de plată care fac obiectul cauzei. Inculpatul a făcut următoarele afirmații:
" Andreșoi Dumitru: Da' Doamne iartă-mă! Doară ... Cred că-n fiecare an am fost la control, dățâ-i ... Doamne iartă-mă! De asta nici n-am mai vrut. Și-acuma, nu mai vreau nimic! Nu mai vreau! Nu mai. Țânem aicea, în zona noastră, unde le putem supraveghe ca lumea și gata.", spunea Andreșoi.
EPPO arată că rezultat al noii politici de întocmire a cererilor unice de plată, în urma luării la cunoștință că perioada anterioară, în care a obținut pe nedrept fonduri din bugetul UE și din cel național, este investigată de Parchetul European, în anul 2024 la solicitarea inculpatului Andreșoi, în cererea unică de plată pentru suspecta AGRA TRANSILVANIA S.R.L, au fost declarate doar parcelele din UAT Cața, jud. Brașov (unde exista un contract de închiriere încheiat cu Administrația Domeniilor Statului) și unde societatea deține o exploatație zootehnică, suprafața totală declarată fiind de 748,99 ha, comparativ cu anul 2023 când în cererea unică de plată pentru AGRA TRANSILVANIA S.R.L. s-au solicitat subvenții pentru .772,52 ha.
La fel, în cererea unică de plată pentru fermierul ANDREȘOI SAVETA (vol. III, filele 231-234) au fost declarate doar 4 parcele în UAT Orăștioara de Sus, în suprafață totală de 34,89 ha, comparativ cu anul 2023, când s-au solicitat subvenții pentru o suprafață totală de 325,85 ha.
Acest lucru constituie o dovadă în plus că cererile unice de plată care fac obiectul cauzei se întocmeau doar din punct de vedere tehnic de către angajați, dar la instigarea, în folosul și sub coordonarea inculpatului ANDREȘOI DUMITRU. Fiind conștient cu privire la modul fraudulos în care s-au digitizat terenurile până în anul 2023, la începutul anului 2024, când a aflat de ancheta Parchetului European, acesta a luat decizia de a nu mai continua să declare decât terenurile pe care știa că le exploatează și pentru care încasa subvențiile în mod cuvenit, "Restu' nu mai. Nimic.", "nu mai vreau nimic! Nu mai vreau! Nu mai. Țânem aicea, în zona noastră, unde le putem supraveghe ca lumea și gata.".
Reacția inculpatului în momentul în care a aflat de ancheta în derulare denotă faptul că acesta cunoștea modul în care fuseseră digitizate terenurile anterior și că subvențiile pe care le-a solicitat, iar o parte le-a și încasat, nu i se cuveneau, mai notează procurorii.
Concret Andreșoi va fi judecat pentru instigare (sub forma participației improprii) la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave dar și pentru instigare la fals informatic în formă continuată.
Alături de acesta vor mai fi judecați pentru complicitate la această faptă directorul executiv adjunct al APIA - CJ Hunedoara, Veronica Topor, inginerul, șef serviciu în cadrul APIA - CJ Hunedoara, Marius Lucian Szabo și consilierul în cadrul APIA - CL Miercurea Sibiului, Mihaela Maria Popa.
Anchetatorii europeni arată în dosarul transmis instanței de judecată că „regele„ Andreșoi ar fi instigat de șapte ori o femeie să depună cereri unice de plată.
În perioada 2018 - 2023, a determinat-o, cu intenție pe suspecta Mariana Drăgănescu (care a acționat fără vinovăție - nota procurorului) să depună, în numele pretinșilor fermieri Viorel Andreșoi și Saveta Andreșoi, (fără a avea calitatea de fermier activ, în accepţiunea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune) și societatea Agra Transilvania, 7 (șapte) cereri unice de plată.
În aceste cereri toate angajatele societăților comerciale controlate de Dumitru Andreșoi au digitizat, prin intermediul aplicației informatice IPA Online date necorespunzătoare adevărului, respectiv parcele de pășune permanentă (pp) cu privire la care fermierii menționați nu aveau drept de utilizare (într-un procent de peste 85%).
Aceste date au fost preluate în cererile unice de plată menționate, conferindu-le acestora un caracter fals, deoarece suprafețele digitizate nu se regăseau (într-un procent de peste 85%) în suprafețele arendate/închiriate de suspectaMarian Drăgănescu în numele fermierilor menționați de la composesorate, obști de moșneni, primării sau Agenția Domeniilor Statului, iar Viorel și Saveta Andreșoi în numele cărora au fost introduse cererile unice de plată nu aveau calitatea de fermieri activi, având ca rezultat obținerea pe nedrept a unei sume de 11.223.850,39 lei din bugetul UE (FEGA+FEADR= 10.176.825,07 lei) și din bugetul național (1.047.066,87 lei), corespunzătoare campaniilor 2018 - 2021, suma corespunzătoare campaniilor 2022 și 2023, în cuantum de 7.935.825,41 lei din bugetul UE (FEGA+FEADR= 7.218.143,87 lei) și din bugetul național (717.681,54 lei), deși solicitate, nefiind plătite.
Legat de fapta de instigare la fals informatic în formă continuată, anchetatorii europeni arată că în perioada 2018 - 2023, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, Dumitru Andreșoi le-a determinat pe Ileana Homorodean Carmen Mihaela Groza și Oana Cosmina Vlad, toate angajate la entități controlate în fapt de el însuși, să introducă fără drept în aplicația IPA Online date informatice, respectiv parcelele și blocurile fizice care ar fi fost utilizate de fermierul Viorel Andreșoi în anul 2018, de fermierul Saveta Andreșoi în perioada 2019 -2023 și de societatea AGRA TRANSILVANIA în anul 2023, în baza contractelor de arendă/închiriere/concesiune.
Astfel au rezultat date necorespunzătoare adevărului (din suprafața totală de 13.850,02 ha care a fost solicitată la plată în numele fermierilor și societății AGRA TRANSILVANIA S.R.L. suprafața care a fost amplasată în perimetrul arendat/închiriat/concesionat de fermieri a fost de 2116,7691 ha - 14,30 % din suprafața totală, diferența de 11.733, 2509 ha (peste 85%), fiind suprafețe de teren asupra cărora fermierii nu aveau niciun drept de utilizare) în scopul de a fi utilizate în cadrul cererilor unice de plată depuse în numele fermierilor menționați în perioada 2018 - 2023 și la plata către aceștia a sumelor de bani solicitate.
