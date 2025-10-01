Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban

Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsă în Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independentă realizată de publicația Átlátszó Erdély și Grupul de Lucru pentru Acțiune Sociologică al Mișcării pentru o Transilvanie Mai Egală arată cine sunt principalii beneficiari ai subvențiilor de la Budapesta, potrivit publicației Transtelex.

Majoritatea fondurilor merg către instituții de elită ale comunității maghiare, structuri bisericești, fundații apropiate de UDMR și grupuri media loiale politic, în timp ce comunitățile rurale și defavorizate primesc doar firimituri, arată raportul citat.

În 2020, guvernul maghiar a cheltuit 826 de milioane de euro pentru afacerile maghiare din străinătate - aproape un procent din bugetul de stat la acea vreme. 69% din această sumă a fost direcționată către Transilvania, reprezentând aproximativ 640 de euro de sprijin pe cap de locuitor.

54% din fonduri au fost cheltuite pentru construcția și renovarea proprietăților, iar alte 26% pentru costurile de funcționare.

40% din sprijin a fost direcționat către organizații religioase, un sfert către Universitatea Sapientia și peste 80 de milioane de euro către sport - dintre care doar Sepsi OSK și FK Csíkszereda au primit câte 30 de milioane de euro fiecare.

60% din sprijin a fost direcționat către organizații cu sediul în Cluj-Napoca, în timp ce organizațiile sătești au primit doar 4%.

Toate acestea sunt dezvăluite în Raportul privind politica de sprijin, care trasează pentru prima dată o hartă detaliată a sprijinului maghiar în Transilvania - și cine sunt cei mai mari câștigători ai miliardelor de la Budapesta, prezentat de sociologul Tamás Kiss și jurnalistul de investigații Zoltán Sipos.

Grupul de lucru pentru sociologie acțiune din cadrul Transilvaniei Transparente și Mișcării pentru o Transilvanie Egală a pus pentru prima dată într-un cadru unitar tot ceea ce se știa despre natura subvențiilor din Ungaria în ultimii ani. Raportul privind politica de sprijin prezentat și harta interactivă asociată arată nu doar traiectoria banilor, ci și modul în care distribuirea fondurilor de către guvernul Fidesz, care a durat decenii, a transformat sistemul instituțional maghiar și relațiile politice din Transilvania.

Conform cercetării, banii cheltuiți pentru afacerile maghiare din străinătate au fost examinați pe parcursul a trei cicluri guvernamentale: al doilea, al treilea și al patrulea guvern Orbán. Conform legilor contabilității, între 2011 și 2021, statul maghiar a cheltuit aproape 2,9 miliarde de euro în acest scop, ceea ce reprezintă 0,5-1% din bugetul public total pe bază anuală.

2020 a fost anul de vârf: guvernul a cheltuit 826 de milioane de euro pentru sprijin transfrontalier - aproape 1% din bugetul de stat. De atunci, sumele nominale au scăzut, dar vorbim în continuare despre resurse de ordinul sutelor de milioane. Este important de menționat că aceste cifre includ doar elemente bugetare: nu includ plăți ad-hoc sau scheme de fundație.

Cea mai importantă instituție plătitoare este Fondul Bethlen Gábor (BGA Zrt.), care a gestionat cea mai mare parte a granturilor între 2010 și 2018.

Între 2011 și 2014, aproximativ 54% din subvenții. Între 2015 și 2018, 64% din granturi au fost acordate de BGA. În această perioadă, 86% din granturile plătite prin BGA s-au bazat pe decizii individuale, astfel încât nu a existat nicio situație competitivă sau punctaj al cererilor.

După 2016, au început să se dezvolte programe economice, care sunt derulate prin intermediul Fundației Pro Economica, axată pe Transilvania, încă din 2019. Acestea au dus la proiecte agricole și de dezvoltare a afacerilor în valoare de zeci de milioane de euro, dar transparența este mult mai slabă: în timp ce datele BGA sunt publice (deși greu de găsit), se știu foarte puține lucruri despre plățile Pro Economica.

Actorii cheie în distribuția banilor s-au schimbat și ei de-a lungul anilor:

Clientela bisericii reformate a fost stabilită în timpul lui Zoltán Balog (EMMI).

Proiecte mari și spectaculoase (extinderile Sapientia, dezvoltările proprietăților bisericești) au intrat sub conducerea prim-ministrului lui János Lázár.

Gergely Gulyás le-a preluat ulterior rolul și a menținut sistemul bazat pe loialitate.

Tamás Kiss numește aceasta „competiție de loialitate": diverșii actori transilvăneni concurează între ei pentru resursele Budapestei, iar deciziile sunt adesea luate pe baza unor considerații politice, nu a unor criterii profesionale.

Una dintre cele mai remarcabile constatări ale cercetării este concentrarea geografică. Aproape șaptezeci la sută din sprijinul transfrontalier ajunge în România, iar Cluj-Napoca absoarbe aproape în totalitate sumele de la Budapesta.