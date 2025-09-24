Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina ar putea avea rădăcini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investigație într-o carte recent lansată. Roman Badanin și Mihail Rubin, autori ai volumului „Țarul însuși. Cum ne-a păcălit pe toți Vladimir Putin", susțin că liderul de la Kremlin ar fi făcut o promisiune tatălui său, aflat pe patul de moarte, de a readuce Crimeea sub controlul Rusiei.

Volumul, apărut în limba rusă în luna august, oferă o privire detaliată asupra originilor deciziilor majore luate de Putin, bazându-se pe interviuri cu surse apropiate de familia sa, notează Bild. Potrivit autorilor, tatăl lui Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici, i-ar fi cerut fiului său, înainte de moartea sa în 1999, să „recupereze Crimeea" și să readucă în prim-plan simbolurile Uniunii Sovietice, precum vechiul imn național.

Tatăl lui Putin a avut o legătură directă cu peninsula.În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a servit pe un submarin al Flotei Mării Negre, bazată în Sevastopol. Această experiență pare să fi lăsat o amprentă puternică nu doar asupra sa, ci și asupra fiului său, care a evocat adesea legătura familială cu Crimeea în discursurile publice, inclusiv în contextul anexării peninsulei în 2014. Badanin și Rubin, cunoscuți pentru anchetele lor despre puterea din Rusia și corupția din jurul Kremlinului, descriu acest episod drept „jurământul care a schimbat istoria Rusiei".