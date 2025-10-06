Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială"
Postat la: 06.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexă din Dosarul „Portul Constanța", descriind modul în care anchetatorii au reușit să infiltreze trei anchetatori pentru a descoperi acte de corupție într-o infrastructură critică a statului.
Marius Voineag a vorbit în cadru unei emisiuni tv despre unul dintre cele mai dificile dosare gestionate de DNA în ultimii ani, cel care vizează activități de corupție în Portul Constanța. Procurorul a subliniat complexitatea anchetei și măsurile speciale adoptate pentru a proteja integritatea investigației: „Este dosarul cel mai dificil pe care l-am avut în aceștia ani, fiind vorba despre o infrastructură critică a statului român. A fost și pentru noi o surpriză să vedem ce se întâmplă în Portul Constanța", a mărturisit procurorul-şef al DNA.
Pentru a descoperi modul în care funcționa corupția, anchetatorii au introdus trei investigatori sub acoperire după cinci luni de pregătiri, creând personaje cu resurse și aparențe credibile, astfel încât să nu stârnească suspiciuni. „A trebuit să creăm un personaj care să stea în picioare la orice oră, pentru ca oamenii de un anumit calibru, pe care noi îi aveam sub lupă, să nu aibă suspiciuni. I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani de cheltuială, ca să-și permită mese cu cei care erau generatorii actelor de corupție. Am avut trei persoane infiltrate", a povestit Marius Voineag.
În decursul a 11 luni, cei trei investigatori sub acoperire au participat la multiple întâlniri cu persoane care ofereau mită pentru contracte uriașe. În acest context, procurorul-şef al DNA a relatat o scenă petrecută la un restaurant, în timpul unei întâlniri la care a luat parte investigatorul sub acoperire, alături de câteva persoane care ulterior au fost acuzate de acte de corupție. Cu toții au comandat același fel de mâncare, pește, iar la un moment dat fiecare dintre cei doi suspecți a început să taie din porția sa o bucată care să arate cât de mare este șpaga pe care ar urma să o plătească.
Membrii rețelei își luau măsuri de protecție extinse, evitând să vorbească lângă telefoanele mobile, pe care le puneau în portbagajul mașinilor ori camere separate, sau scriind sumele pe care voiau să le dea ca mită pe bilețele pe care ulterior le distrugeau, a recunoscut șeful DNA. De asemenea, Marius Voineag a confirmat că unul dintre colaboratorii din conducerea portului este protejat 24 de ore din 24, dar că mai sunt și alte persoane implicate care beneficiază de protecție similară din cauza amenințărilor primite, atât voalate, cât și directe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum se fură identități în România. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma. „Cel care păcălește acești oameni folosește buletinul meu"
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost pacaliți sa inchirieze apartamente. Proprietarul-fantom ...
-
Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe ...
-
Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Bogdan Alexandru Balan, noul șef al Autoritații Vamale Romane, a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu și fa ...
-
Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban
Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsa in Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independen ...
-
Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Dumitru Andresoi, denumit in breasla drept „regele ciobanilor", pentru ca este considerat ca fiind cel mai instari ...
-
Statul român le face cadou americanilor resursele românești de magneziu considerate cele mai bogate din Europa!
Compania Verde Magnesium SRL a primit o licența in acest sens, de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, in decem ...
-
Big Pharma nu se mai satura: Noile reglementari privind hipertensiunea arterială transforma peste noapte un miliard de oameni sanatosi in bolnavi cronici pe pastile
Asociatia Americana a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementari m ...
-
Premieră în politica românească - ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local la Argeș
Zilele trecute, la Judecatoria Campulung, s-a inregistrat o premiera in politica argeșeana. Protagoniștii, primarul PNL ...
-
Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
O carte de investigație, al carei autor nu a fost inca dezvaluit, arata cum CIA ar fi ajutat Ucraina sa se pregateasca i ...
-
Urmează 10 ani apocaliptici: Raportul Vanguard pentru piețele financiare aduce o perspectivă sumbră asupra economiei mondiale
Raportul Vanguard si perspectivele pentru urmatorii 10 ani: Un tabel compara intervalele de randament previzionate și vo ...
-
FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lanseaza o ancheta privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor i ...
-
Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe
Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina ar putea avea radacini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investig ...
-
Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri
Guvernul discuta o ordonanța de urgența ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care ...
-
Ei, uite, d-aia s-a dus Trump la Londra! Guvernul britanic semnează un acord militar în valoare de miliarde de dolari cu Palantir-ul lui Peter Thiel
În timpul recentei vizite a președintelui Trump in Marea Britanie, Regatul Unit a semnat un acord in valoare de 1 ...
-
Dezvăluire cutremurătoare a unui analist de top din industria asigurărilor: 5000 de americani sunt uciși săptămânal de serurile mARN Covid
Unul dintre cei mai importanți analiști de date din lume a dezvaluit ca industria asigurarilor depisteaza in prezent pan ...
-
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondata de Alexei Navalnii și condusa acum de foștii sai colaboratori, a public ...
-
Pământul României pleacă la export cu vaporul. Argila din Mircea Vodă, exportată în Spania sub ochii autorităților
Un perimetru de 11 hectare s-a transformat, in timp, intr-o exploatare de zeci de hectare, cu argila luata din Romania ș ...
-
Noi dezvăluiri șocante: Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvaluit vineri, 5 septembrie, ca 13 directori din cadrul Romsilva au incasat, doa ...
-
În buricul Clujului: Nașul și cu finul au pus mâna pe un club sindical de un milion de euro
În perioada postdecembrista s-a produs un mare jaf și cu patrimoniul organizațiilor cooperatiste și sindicale, car ...
-
Ursula a băgat un fake news cu privire la bruiajul avionului de către ruși: Datele spun altceva - Flight Radar ridică serioase semne de întrebare
La nivelul Comisiei Europene s-a explicat faptul ca avionul Ursulei von der Leyen a fost bruiat de catre sistemele ruseș ...
-
Vacanță sex-inclusive pentru funcționarii primăriei: 7 nopți la Miami, mascate drept studiu despre sărăcie
În timp ce premierul Romaniei cere austeritate și limitarea deplasarilor externe, la Baia Mare banii publici se to ...
-
Tulsi Gabbard acuzată că dinamitează celebra rețea Five Eyes: Serviciile secrete din Europa funcționează în orb
Directoarea serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, este acuzata ca nu vrea sa impartașeasca informațiil ...
-
Adriean Videanu primește ajutor de la Guvern de peste 26 de milioane de euro ca sa resusciteze fabrica familiei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea sa deschida o fabrica de reciclare a deșeurilor pe fosta platforma Mar ...
-
Gata, s-a aflat! Un fost analist al CIA oferă date care pun într-o altă perspectivă așa-zisa Revoluție din România din decembrie 1989
Un fost analist al serviciilor de informații CIA, Richard Andrew Hall, a declarat pentru BIRN ca testamentul lui Ion Ili ...
-
Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!"
Noi stenograme au aparut in dosarul „Fabrica de moșteniri" in care Vlad Virgil, consilier local AUR in cadrul Cons ...
-
Cu cât mai multe doze de vaccin anti-Covid cu atât mortalitatea e mai mare: datele de la 18 milioane de japonezi demonstreaza excesul de morti subite legate de serul mARN
Persoanele care au primit vaccinurile Covid-19 au avut un risc semnificativ mai mare de deces in primul an dupa vaccinar ...
-
Grav de tot: IA de la Meta rescrie istoria Romaniei. Un cercetător: "O formă toxică. Colectează analfabeți transformați în mase ușor de manevrat"
Radu Oltean, artist si cercetator specializat pe ilustrația reconstitutiva istorica si arheologica, incearca de cateva l ...
-
Prins de paparazzi in Herăstrău: Călin Georgescu la discuții cu un personaj controversat despre care a negat ca-l cunoaște
Imagini surprinse de paparazzi dezvaluie o legatura pe care niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut-o pana acum: f ...
-
Ca sa protejeze nume grele din dosar, cazul Epstein e ținut sub cheie: Un judecător federal respinge cererea lui Donald Trump cu privire la publicarea documentelor
Un judecator federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupr ...
-
Dosar secret privind lovitura de stat din 6 decembrie 2024 din România - care indică direct foști oficiali: Iohannis, Ciolacu, Odobescu
O dezvaluire șocanta se contureaza la Washington. Potrivit unei surse de nivel inalt din cadrul administrației Trump, di ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu