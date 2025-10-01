Premieră în politica românească - ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local la Argeș
Zilele trecute, la Judecătoria Câmpulung, s-a înregistrat o premieră în politica argeșeană. Protagoniștii, primarul PNL al localității Bughea de Sus și singurul consilier local USR din comuna argeșeană au cerut instanței ordine de protecție unul împotriva celuilalt. Cei doi care, în mod normal ar fi trebuit să lucreze sub semnul alianței, au declanșat scandalul public în care s-a implicat și poliția și care s-a lăsat cu injurii, cu amenințări și cu amenzi.
În data de 23.09.2025, pe la ora 10.00 consilierul local USR, Vasi Nicolae a protestat împotriva unor lucrări, despre care, spune că sunt ilegale. Din punctul său de vedere, firma ADREM Invest SRL, un subcontractor privat al firmei Distribuție Energie Oltenia SA - DEO SA mută o linie de medie tensiune ( 20.000 de volți ) în centrul comunei Bughea de Sus, județul Argeș, lângă grădiniță, fără documentația și avizele necesare. După ce Vasi s-a urcat pe escavatorul folosit la săparea gropilor, lucrătorii ADREM Invest s-au retras, confirmând într-un fel cele spuse de consilierul local. Martorii evenimentului afirmă că primarul Nicolae Tarbă, însoțit de viceprimar și de alți susținători ai lor, care supravegheau lucrarea din umbră, au intervenit. Edilul șef l-ar fi înjurat de mamă pe Vasi. Primarul l-a acuzat pe userist că l-ar fi lovit cu capul în față. Vasi, care are o afecțiune vizibilă la un picior, afirmă că nua fost vorba despre nicio agresiune. În încercarea sa de a sări peste groapa săpată de muncitori, Vasi s-ar fi dezechilibrat și așa s-ar fi proptit de edilul șef. Speriat, crezând că va fi lovit, Tarbă l-a împins pe consilierul local, apoi a sunat la poliție și a reclamat o agresiune. Nu se știe clar ce s-a întâmplat în învălmășeala iscată, dar primarul a chemat poliția care l-a amendat pe consilier și i-a suspendat carnetul auto pe o perioadă de două luni, pentru o faptă inexistentă. Practic, în timp ce își parca automobilul în apropierea lucrării ADREM, Vasi ar fi patinat cu zgomotos pe griblura din centrul comunei. Omul povestește că unul dintre polițiștii care au intervenit la eveniment, are antecedente penale, fiind condamnat pentru agresiuni. Acesta l-a amenințat pe consilier că îl va sălta din pat într-o dimineață. A urmat o serie de plângeri și cereri de protecție adresate justiției.
Deviere de rețele electrice în loc de modernizare
Consilierul local Nicolae Vasi afirmă că nu a făcut decât să intervină "pentru a cere respectarea legii în cazul unei lucrări de interes public si privat, care-i afectează pe cetățenii contribuabili și consumatori de energie electrică din rețeaua de distribuție încredințată de Statul Român, spre gospodărire si administrare societății comerciale Distribuție Energie Oltenia SA - DEO SA."
În sesizarea sa, Vasi mai spune că în comuna Bughea de Sus, județul Argeș, reprezentanții societăților DEO SA si ADREM Invest SRL au fost reclamate deseori că produc tulburări de posesie si proprietate, violări de domiciliu și că tulbură proprietățile private din zonă efectuând lucrări nenecesare de infrastructură, în loc să modernizeze aceste infrastructuri critice, astfel încât să producă mai puține întreruperi scurte, frecvente și dăunătoare sau pene de curent ori incendii. În loc să modernizeze instalațiile care sunt subdimensionate și vechi, DEO S.A. practică devieri de rețele. DEO S.A. cheltuie inutil sume care ar trebuie investite cu folos și care se reflectă în costul final plătit de utilizator. Din aceste motive, Vasi Nicolae spune că, de-a lungul timpului, atât el, cât și familia sa au fost filați, urmăriți, înregistrați și amendați pentru fapte închipuite.
A doua zi după scandal, Vasi Nicolae a depus o sesizare penală împotriva autorităților care au intervenit la fața locului. Consilierul local a considerat că acțiunile autorităților îndreptate împotriva sa în 23 septembrie au fost represiuni de natură politică și a solicitat parchetului militar "efectuarea de cercetări corecte și tragerea la răspundere penală a următoarelor persoane, care, în mod privat sau în exercițiul funcțiunii au acționat abuziv contra mea, în loc să apere legea și interesul public așa cum le cere fișa postului: Flavius Gagea și Eduard-Valeriu Pahonțu - cunoscut cu antecedente penale, respectiv, condamnat definitiv pentru purtare abuzivă în dosarul nr. 2803/205/2025 la 10 luni închisoare" .
Fake news cu "cap în gură" simulat
În urma protestului stradal din 23 septembrie, Nicolae Tarbă, primarul comunei Bughea de Sus, edil mai cunoscut în presă pentru deviații lingvistice decât pentru performanțele sale profesionale, l-a acuzat pe consilierul local Vasi Nicolae că blochează "modernizarea" liniei de transport energie electrică de 20kV care traversează comuna. Conflictul dintre cei doi este vechi și, cel puțin din activitățile demarate în teren, modernizarea s-a dovedit, în fapt, o deviere de linie de medie tensiune, executată de Distribuție Energie Oltenia, o entitate privată, cu ajutorul unui subcontractor ADREM Invest SRL. După 2 zile, cearta s-a mutat din centrul comunei în justiție, consilierul USR primind, în mod suspect de rapid, o citație, în care se specifica "ordin de protecție", cerut de primar împotriva lui Vasi pentru o presupusă agresiune cu capul și cu avocat din oficiu. Primarul acuză că Vasi l-ar fi agresat pe escavatoristul de la ADREM, după care s-ar fi repezit cu capul spre fața sa. Subliniem faptul că, politicianul USR Vasi Nicolae, l-a criticat pe edilul șef penelist de la Bughea de Sus de nenumărate ori, acuzându-l de conducere dictatorială și că girează activități ilegale, aprobate "la ordin" de majoritatea consilierilor locali. În cadrul ședințelor săptămânale de consiliu, Vasi este singura pată de culoare care se opune inițiativelor primarului Tarbă, protestând vehement la vederea abuzurilor comise de edilul șef al comunei.
Opriți în trafic și lăsați fără plăcuțele de înmatriculare
Represiunea nedreaptă a autorităților nu s-a oprit la evenimentul din 23 septembrie. Trei zile mai târziu, în timp ce se deplasa către Judecătoria Câmpulung, pentru a se prezenta la termenul de judecată, Vasi Nicolae a descoperit că firma ADREM demara aceeași lucrare în alt loc mai ascuns vederii din comună. Angajații ADREM blocaseră circulația pe două străzi, fără niciun document sau aviz necesare unei astfel de lucrări. Deși trebuia să se prezinte în instanță la ora 11.00, Vasi și-a făcut timp să protesteze din nou și a încercat blocheze lucrările ilegale. Apoi, pe traseul spre instanța de judecată, consilierul protestatar și avocatul acestuia au fost abordați de un echipaj al Poliției Valea Mare, care le-a oprit mașina în trafic și, sub motivul că nu avea asigurarea plătită, i-au confiscat consilierului USR numerele de înmatriculare. Vasi a fost amendat din nou. Astfel, "prietenii" primarului au încercat să obstrucționeze un act de justiție, căutând să-l împiedice pe Vasi să se prezinte la timp, în instanță, unde se judeca, la urgență ordinul de protecție. Ajunși în ultima clipă în fața judecătorului, în data de 26 septembrie a.c., Vasi și apărătorul său au replicat acțiunii primarului, cerând, la rândul lor, ordin de protecție împotriva primarului Tarbă.
Eduard Ovidiu Ohanesian
