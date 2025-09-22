Dezvăluire cutremurătoare a unui analist de top din industria asigurărilor: 5000 de americani sunt uciși săptămânal de serurile mARN Covid

Unul dintre cei mai importanți analiști de date din lume a dezvăluit că industria asigurărilor depistează în prezent până la 5.000 de decese în fiecare săptămână legate de serurile cu ARNm împotriva Covid. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu recent acordat podcastului Commodity Culture de către Edward Dowd, fost director executiv de pe Wall Street și cunoscut expert în prelucrarea datelor.

Dowd, care a monitorizat tendințele în domeniul asigurărilor de viață și al invalidității de la lansarea vaccinurilor, a avertizat că numărul „tinerilor adulți sănătoși care mor" a crescut vertiginos într-un ritm fără precedent. Și, potrivit lui Dowd, nu este vorba doar de o creștere bruscă a deceselor, ci și de vătămări care au crescut într-o proporție devastatoare. „Numărul vătămărilor este de 10-15 ori mai mare" decât nivelurile de dinainte de 2021, a explicat el.

Dowd a spus că grupul demografic cel mai afectat este cel al persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, grupe de vârstă care anterior aveau un risc scăzut de mortalitate, dar care acum apar în exces în datele privind decesele din industria asigurărilor. „Persoanele cu vârste între 30 și 50 de ani mor", a spus Dowd fără menajamente. La fel de tulburător, a remarcat Dowd, este faptul că familiile victimelor și ale celor vătămați sunt reduse la tăcere, nu prin lege, ci din cauza fricii.

„Victimele se tem de reacții negative sau nu pot accepta că au fost induse în eroare", a explicat el, adăugând că mass-media corporativă și platformele Big Tech cenzurează activ rapoartele despre rănile și decesele legate de vaccinare. Dowd susține că amploarea crizei este ascunsă la vedere: „Giganții din mass-media și din domeniul tehnologiei suprimă în mod activ aceste știri", a avertizat el.