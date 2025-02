Călin Georgescu, suspectat de implicare într-o schemă de fraudă care are legături cu mafia drogurilor din Spania

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este suspectat de implicare într-o schemă de fraudă care are legături cu mafia drogurilor din Spania.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, jurnalistul italian Edoardo Anziano a detaliat conexiunile omului de afaceri Massimiliano Arena cu o bancă fictivă, care este parte a unei anchete internaționale de fraudă.

Numele lui Arena este menționat și într-o plângere depusă la DIICOT, în care Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și fostul ofițer MAI Ion Negoescu, sunt acuzați că au escrocat un antreprenor din Buzău cu suma de 1 milion de euro.

În plângerea depusă la DIICOT, antreprenorul buzoian afirmă că Georgescu, cunoscut prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacții cu aur.

Georgescu i l-ar fi recomandat acestuia pe Ionel Rusen, un om de afaceri din anturajul său, pentru a facilita obținerea unei linii de credit de la Wealth Bank Transfer Ltd, o bancă din Elveția, reprezentată de italianul Massimiliano Arena, conform informațiilor furnizate de G4Media.

Pentru a accesa o linie de credit de până la 6 milioane de euro, lui Răzvan Leu i s-a solicitat să plătească o garanție de 1,1 milioane de euro. Antreprenorul din Buzău susține că a efectuat această plată la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022.

Cum linia de credit a întârziat, în octombrie 2022, omul de afaceri a solicitat restituirea sumei de un milion de euro. În scurt timp, el a realizat, însă, că a fost escrocat.

Afaceristul susține că, pentru a-l liniști, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va returna banii după ce va primi finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

Răzvan Leu a depus, în cele din urmă, o plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, acuzându-i de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune.

Buzoianul susține, în plângerea depusă la DIICOT, că a fost victima unui grup infracțional organizat care l-a înșelat cu un milion de euro. Ionel Rusen este acuzat de mai mulți antreprenori, inclusiv din România, că ar fi comis escrocherii împotriva lor, în timp ce Massimiliano Arena este menționat într-o anchetă internațională de fraudă.

Banca elvețiană care urma să ofere creditul buzoianului era reprezentată de Massimiliano Arena, un antreprenor italian. O investigație jurnalistică din Italia a dezvăluit o rețea complexă formată din 450 de firme implicate în escrocherii transfrontaliere.

Massimiliano Arena a fost co-director al BBP Bandenia PLC, compania emblematică a grupului bancar Bandenia, care a fost implicată într-un scandal major în Spania.

Jurnalistul de investigații italian Edoardo Anziano a urmărit acest grup bancar până la Londra.

„Noi de la Irpi Media împreună cu alți colegi coordonați de Network OCCRP am făcut o anchetă în care am întâlnit și numele lui Massimiliano Arena.

Această anchetă se concentrează pe o bancă care se numește Bandenia. E un întreg de mai multe societăți în diverse țări ale lumii și își are originea în Spania, ai căror directori spanioli au fost condamnați pentru spălare de bani proveniși din traficul de cocaină din partea unei traficante de droguri, cunoscută drept Regina Cocainei.

După această anchetă și condamnări în Spania, sediul băncii s-a mutat și au început să fie implicați în societăți conexe acestei bănci o serie de personaje italiene, printre ele și Massimiliano Arena", a explicat jurnalistul italian pentru Antena 3 CNN.

La Londra, jurnalistul italian a descoperit un bloc pustiu.

„Noul sediu al băncii era dificil de localizat, societatea principală era la Londra, nu mai era în Spania, însă mai erau o serie de societăți, unele dintre conduse sau în proprietatea lui Massimiliano Arena, care aveau de exemplu sediul în Republica Cehă. Toate aveau și numele Bandenia în titlul societății, dar erau răspândite în toată Europa de Est, cum ar fi în Ungaria sau Republica Cehă. Dar cartierul general se afla la Londra.

Doar că atunci când noi am mers la sediul acestei bănci de la Londra am găsit un bloc gol, nu era nimeni acolo, nu știa nimeni nimic despre banca Bandenia", a explicat omul de presă.

Massimiliano Arena a reușit să evite până acum o întâlnire cu jurnaliștii și se cunosc foarte puține despre identitatea sa.

„Personal nu l-am cunoscut niciodată (pe Massimiliano Arena n.red.). Este un om de afaceri care a reușit să cucerească mulți clienți cu siguranță", a spus jurnalistul italian.

Massimiliano Arena a reușit să evite, până în prezent, o întâlnire cu jurnaliștii, iar informațiile despre identitatea sa sunt extrem de limitate.

„Personal nu l-am cunoscut niciodată (pe Massimiliano Arena n.red.). Este un om de afaceri care a reușit să cucerească mulți clienți cu siguranță", a mai spus Edoardo Anziano.

„Noi am citit în ziarele locale italiene că începând cu anul 2023, împreună cu alţi colegi ai săi, a fost mai întâi cercetat, apoi trimis în judecată de către Procuratura din localitatea Barcellona Pozzo di Gotto, în Sicilia pentru infracţiunea de prestarea abuzivă de servicii și activități de investiții. Deci acum este trimis în judecată şi procesul este în desfăşurare pentru o speţă care nu priveşte banca Bandenia, ci priveşte societatea sa de intermedieri financiare, o societatea care se numeşte Giabardo, care are sediul în Republica Cehă, prin intermediul căreia el propunea nişte investiţii, asta conform acuzaţiilor, desigur, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la proba contrară, propunea investiţii care se întorceau cu 10% mai mult, dar fără să aibă licenţa de a exercita intermedierea financiară", a explicat pentru sursa citată Anziano.

Jurnaliștii italieni au discutat și cu Massimiliano Arena. Acesta a afirmat că nu are nicio legătură cu frauda și susține că este el însuși o victimă.

„Nouă Arena ne-a spus că el nu este implicat deloc în aceste activităţi şi asta susţin şi alte persoane. Mulţi dintre cei pe care noi îi regăseam în diversele societăţi Bandenia. Aceştia ne spuneau: Nu este semnătura mea, nu e originală, sunt la rândul meu victimă a unei înşelătorii. Este un mare joc în care nu se înţelege bine cine e victima şi cine este escrocul", a mai declarat Edoardo Anziano.

În plângerea depusă la DIICOT, Ionel Rusen este menționat ca fiind implicat, fiind prezentat omului de afaceri din Buzău de către Călin Georgescu ca un antreprenor de încredere care gestionează milioane de euro. Se susține că Rusen ar fi preluat discuțiile cu afaceristul român de la Georgescu.

Ionel Rusen afirmă că are o prietenie de peste 10 ani cu Călin Georgescu, însă neagă orice implicare comună într-o escrocherie.

„Nu am avut nicio treabă, nu am discutat despre aceste lucruri niciodată. Nu am avut nicio afacere cu dânsul, noi ne-am cunoscut afară și am rămas prieteni. (...) Eu am locuit foarte mulți ani în Italia, ne-am cunoscut într-o conjunctură, prieteni comuni, la o cină el fiind roman, eu fiind român am rămas în contact și mai discutam din când în când, dar nu de familie, de business. (...) Eu chiar am rămas surprins când am aflat că vrea să candideze la prezidențiale", a declarat Rusen.

Omul de afaceri constănțean a menționat că, pe parcursul șederii sale în străinătate, Călin Georgescu a avut parte de un „job foarte bun".

„Dânsul lucra la Națiunile Unite. Toată perioada în care a stat în Austria și mi se pare că avea un birou în Geneva unde se prezenta...dar astea sunt lucrurile dânsului personale", a spus Ionel Rusen.

În plus, când a fost întrebat despre acuzațiile fostului proprietar al Interagro, Ioan Niculae, care susține că l-ar fi înșelat cu 400.000 de euro, precum și despre declarațiile lui Francisc Dokonal, care afirmă că Georgescu i-a solicitat 50 de milioane de euro în biroul său, Ionel Rusen a lansat și el acuzații.

„Uitați, domnul Niculae, domnul Dokonal, domnul Becali...Știți cine e Dokonal? Acel domn este un infractor, știți că 20 dintre angajații lui l-au dat în judecata ca nu i-a plătit și a dat țeapă la oameni că nu i-a plătit?", a a firmat Ionel Rusen.

Omul de afaceri a respins toate acuzațiile formulate în plângerea DIICOT și a afirmat că nu a discutat cu Călin Georgescu despre această investigație.