Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat

De peste 30 de ani, instituțiile publice din România au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele partidelor politice. Funcțiile de conducere nu sunt întotdeauna ocupate prin concursuri meritocratice, ci de cei care au carnet de partid, care beneficiază de salarii mari, sporuri și, în unele cazuri, chiar mese subvenționate de stat.

O analiză Ziare.com arată situația veniturilor la Avocatul Poporului, instituție care, teoretic, ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor și să funcționeze independent de putere. Potrivit datelor publicate pe 30 septembrie 2025, angajații acestei instituții au salarii consistente, spor pentru condiții grele de muncă, indemnizație de hrană și vouchere de vacanță.

Din 1 iulie 2025, Guvernul a plafonat la 300 lei brut lunar sporurile pentru „condiții grele de muncă". La Avocatul Poporului, acest plafon este acordat aproape tuturor angajaților eligibili, deși aceștia lucrează în condiții administrative standard, fără riscuri sau expunere la factori nocivi.

Renate Weber conduce în continuare instituția, deși mandatul ei a expirat pe 26 iunie 2024. Susținută de majoritatea PSD-PNL, Weber încasează lunar 21.840 lei, în timp ce instituția a fost criticată pentru pasivitate în fața abuzurilor. Indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică sunt:

• Avocatul Poporului: 21.840 lei

• Adjuncții Avocatului Poporului: 16.640 lei

• Șef serviciu are un salariu de bază de 14.389 lei, un spor pentru condiții de muncă de 300 lei și nu beneficiază de indemnizație de hrană.

• Șef birou are un salariu de bază de 12.068 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și o indemnizație de hrană de 347 lei.

• Auditor are un salariu de bază de 11.270 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și o indemnizație de hrană de 347 lei.

• Consilier are un salariu de bază cuprins între 9.355 și 10.835 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Expert are un salariu de bază între 8.645 și 9.537 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Referent cu studii superioare de scurtă durată (SSD) are un salariu de bază de 7.014 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Referent cu studii medii (M) are un salariu de bază de 6.504 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.

• Șofer are un salariu de bază între 6.034 și 6.340 lei, spor pentru condiții de muncă de 300 lei și indemnizație de hrană de 347 lei.