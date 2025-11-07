Serbia virează către Washington - Lege specială pentru ginerele lui Trump
Postat la: 07.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Parlamentul din Serbia a adoptat un proiect de lege special care îi permite ginerelui lui Trump să construiască un complex de lux în Belgrad. Proiectul care vizează un fost complex militar iugoslav a fost adoptat în ciuda unei opoziții din partea comunității.
Legislatorii sârbi au adoptat vineri o lege specială care deschide calea pentru realizarea unui proiect imobiliar care ar urma să fie finanțat de o companie de investiții legată de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Proiectul a fost adoptat după zile întregi de dezbateri aprinse și proteste stradale. Acesta vizează modernizarea unui fost complex militar iugoslav emblematic din centrul Belgradului, care a fost parțial distrus într-o campanie de bombardamente NATO în 1999.
Guvernul Serbiei a retras anul trecut statutul de protecție al complexului și a semnat un acord de închiriere pe 99 de ani cu Affinity Global Development, cu sediul în SUA. Proiectul a fost blocat după ce procurorii sârbi au lansat o anchetă pentru a stabili dacă documentele folosite pentru a ridica statutul de protecție au fost falsificate.
Deși guvernul pro-Trump al președintelui Aleksandar Vucic afirmă că proiectul ar stimula atât economia, cât și legăturile cu actuala administrație americană, planul s-a confruntat cu o opoziție acerbă din partea experților care subliniază importanța arhitecturală a clădirii. Legea specială permite autorităților să continue lucrările la fața locului, inclusiv demolarea a ceea ce a mai rămas din cele două clădiri uriașe.
Criticii spun că proiectul de lege special subminează sistemul juridic al Serbiei. Organismul de supraveghere a corupției, Transparency Serbia, a avertizat că proiectul „reprezintă o combinație a două dintre cele mai periculoase forme de corupție - legalizarea încălcărilor legii și adaptarea regulilor generale pentru a se potrivi intereselor ascunse într-un caz specific".
Proiectul complexului de lux, în valoare de 500 de milioane de dolari, include un hotel înalt, un complex de apartamente de lux, spații de birouri și magazine. Autoritățile spun că firma lui Kushner s-a angajat să construiască un complex memorial în cadrul sitului, dedicat tuturor victimelor campaniei de bombardament NATO.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"
Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune ca seamana perf ...
-
Încă cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost reţinute în dosarul "Fabrica de moşteniri" din Constanța: Cum acționa rețeaua
Înca cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost retinute in dosarul "Fabrica de mosteniri" din Constanța. M ...
-
SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
COMUNICAT DE PRESA SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeana a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri ...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu