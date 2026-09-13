Supraveghere și surse de prostire a populatiei
Postat la: 13.09.2026 |
Suntem intr-un prezent in care platformele AI devin cele mai sofisticate retele de supraveghere, iar platformele social media, surse de prostire a populatiei. Initial am vrut sa scriu „viitorul apropiat”, dar aceste lucruri se intampla deja.
Daca nu ati citit raportul Anthropic despre amenintarile detectate in utilizarea AI, va recomand sa o faceti. Sunt cateva exemple in raport care imi dau fiori. La fel cum fiori imi da capacitatea Anthropic de a loga, pastra, analiza si investiga sute de milioane sau chiar miliarde de interactiuni, reconstruind in detaliu ce fac utilizatorii si ce solicita modelelor AI. Cu siguranta si celelalte mari platforme au sau isi dezvolta capacitati similare.
Raportul mai arata ceva: AI-ul a trecut de la rolul de instrument care asista omul la cel de agent capabil sa execute autonom parti foarte mari dintr-o operatiune. Un agent care lucreaza non-stop: identifica problema sau vulnerabilitatea, dezvolta instrumentul necesar, actioneaza, observa rezultatele, le analizeaza, isi modifica abordarea si incearca din nou.
Raportul ii prezinta pe chinezi asa cum sunt: in fundul gol, dar incercand sa copieze si sa dezvolte modele mai bune. Datele despre distilare sunt incredibile:
- Alibaba: peste 151 de milioane de schimburi cu Claude, cu un varf de aproape 3 milioane pe zi.
- Moonshot: peste 23 de milioane de schimburi.
- DeepSeek: peste 12,1 milioane de schimburi in doar 14 zile.
Anthropic sustine inclusiv ca Alibaba a folosit transcripturile proceselor de rationament ale Claude pentru dezvoltarea modelelor Qwen 3.5, 3.6 si 3.7. Anthropic mai sustine ca Moonshot si DeepSeek au directionat uneori solicitarile propriilor utilizatori catre Claude, fara ca acestia sa fie informati.
Cateva exemple din raport:
- Claude ar fi fost folosit ca principala „forta de inginerie” pentru construirea unei platforme nationale de interceptare in Mali, care viza aproximativ 25 de milioane de cartele SIM si putea integra metadate despre apeluri, SMS-uri si trafic vocal. Odata construit si instalat local, sistemul nu mai depinde de Claude.
- Anthropic a identificat utilizarea Claude in cadrul a sase programe de dezvoltare a armamentului.
- Un proiect legat de China a dezvoltat sisteme de razboi electronic si de neutralizare a apararii aeriene, modificandu-si ulterior scenariul operational pentru a viza 12 obiective din Taiwan, printre care statii radar, baze aeriene si infrastructura de comanda.
- Un grup suspectat ca are legaturi cu statul rus a utilizat Claude pentru phishing, intruziuni informatice, furt de date si dezvoltare de malware, inclusiv pentru rescrierea codului malitios dupa ce acesta fusese detectat de solutiile de securitate. Au fost vizate peste 20 de organizatii.
- Un grup din Yemen a folosit mai multe instante Claude Code in timp ce lucra la rachete ghidate, rachete balistice si la un proiect de vehicul planor hipersonic. Grupul a testat efectiv una dintre rachete. Testul a esuat, iar ulterior membrii sai au apelat din nou la Claude pentru a identifica problema.
- O echipa din Rusia lucra la drone kamikaze FPV autonome, capabile sa identifice categorii de tinte, inclusiv oameni, si sa autorizeze atacarea letala a acestora fara ca decizia finala sa mai apartina unui operator uman.
- Peste 20 de aplicatii de dating. Peste 4.700 de personalitati AI. Peste 25.000 de persoane care interactionau cu acestea. Aproximativ 2,36 milioane de mesaje generate de Claude in doar doua saptamani. Iar atunci cand cineva solicita un apel video sau conectarea pe o retea sociala, interveneau operatori umani pentru a face profilul fals sa para autentic.
Orlando Nicoară
P.S. Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, avertizează că, în 6–12 luni, „roiuri” de agenți AI suficient de avansați ar putea avea capacitatea de a compromite infrastructura digitală la scară globală și, în scenariul extrem, de a „prelua controlul asupra întregului internet”. El cere încetinirea dezvoltării modelelor AI de frontieră pentru ca sistemele de securitate și control să poată ține pasul cu evoluția capabilităților. (AP)
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