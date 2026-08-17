"Ozempicul bio" are același efect? Ce este psyllium și de ce a ajuns să fie alături de medicamentele pentru slăbit

Psyllium, o fibră alimentară folosită de mult timp pentru sănătatea digestivă, a devenit unul dintre suplimentele promovate intens pe rețelele sociale, unde a primit inclusiv porecla de „Ozempicul naturii", potrivit Mediafax.

Specialiștii spun însă că asemănarea cu medicamentele GLP-1 se oprește în mare parte la senzația de sațietate, potrivit surselor citate de publicația The Independent.

Ce este psyllium și cum acționează

Psyllium este obținut din semințele plantei Plantago ovata, cultivată în special în Asia de Sud, inclusiv în mai multe regiuni din India. Suplimentul este bogat în fibre solubile și este folosit de ani buni pentru reglarea tranzitului intestinal.

În contact cu apa, fibrele formează un gel care traversează stomacul și intestinele, contribuind la creșterea volumului și înmuierea scaunului. Din acest motiv, psyllium poate fi util în caz de constipație și balonare și este recomandat uneori inclusiv persoanelor cu sindrom de colon iritabil.

Produsul este disponibil sub formă de coji, pudră sau capsule. Nutriționista Marilia Chamon recomandă creșterea treptată a cantității de fibre, deoarece administrarea bruscă a unor doze mari poate provoca balonare și modificări ale tranzitului intestinal.

Un aspect esențial este hidratarea. Psyllium absoarbe cantități importante de lichid, iar administrarea fără suficientă apă poate crea inclusiv riscul unei obstrucții gastrointestinale.

Ce arată studiile despre colesterol și glicemie

Beneficiile potențiale nu se limitează la digestie. O analiză din 2018, care a inclus 28 de studii și în principal persoane cu colesterol ridicat, a indicat că administrarea a 10 grame de psyllium pe zi, timp de cel puțin trei săptămâni, a fost asociată cu reducerea colesterolului LDL.

O analiză publicată în 2024, concentrată în special asupra persoanelor cu diabet de tip 2 sau afecțiuni asociate, a constatat și o reducere a nivelului glicemiei.

Diferențele dintre psyllium și medicamentele din clasa GLP-1

Comparația devenită virală pe internet este însă înșelătoare. Psyllium și medicamentele din clasa GLP-1 pot contribui ambele la apariția senzației de sațietate, dar mecanismele sunt diferite. Fibrele încetinesc digestia, în timp ce medicamentele GLP-1 acționează farmacologic asupra mecanismelor hormonale implicate în reglarea apetitului.

Mai mult, dovezile disponibile nu confirmă că psyllium ar avea efecte spectaculoase asupra greutății. O analiză a studiilor publicată în 2020, care a vizat adulți supraponderali și obezi, nu a identificat diferențe semnificative față de placebo în ceea ce privește greutatea corporală, indicele de masă corporală sau circumferința taliei.

Suplimentul nu este potrivit pentru toată lumea

Persoanele cu boala Crohn sau cele care urmează tratamente medicamentoase ar trebui să discute cu medicul înainte de administrare, deoarece psyllium poate influența absorbția unor medicamente. Simptome precum sângele în scaun, sângerările rectale sau modificările persistente ale tranzitului necesită evaluare medicală, nu automedicație cu suplimente.

Specialiștii subliniază că psyllium rămâne, în esență, o sursă de fibre și nu un produs-minune pentru slăbit. O alimentație diversificată și bogată în fibre rămâne prioritară, iar suplimentele pot avea cel mult un rol complementar.