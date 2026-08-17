The Times: Ucraina folosește drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei
Postat la: 16.08.2026 |
Ucraina a început să folosească drone de fabricație britanică pentru atacuri asupra unor ținte aflate în adâncimea teritoriului Rusiei, potrivit publicației The Times, care citează surse din cadrul forțelor armate ucrainene.
Operațiunile ar fi început în urmă cu aproximativ șase luni. Printre dronele utilizate se numără Nyan, un aparat propulsat de un motor cu reacție produs de BAE Systems și testat de Marina Regală britanică. O altă dronă britanică ar fi fost folosită în astfel de misiuni, însă The Times nu a dezvăluit numele producătorului din motive de securitate.
Majoritatea misiunilor de atac la mare distanță sunt executate cu drone ucrainene, însă un înalt oficial militar ucrainean citat de publicație afirmă că forțele Kievului au obținut rezultate semnificative și cu drone britanice.
Rafinării și obiective din Rusia, printre ținte
Potrivit The Times, dronele britanice au fost folosite pentru a lovi rafinării de petrol din apropierea Moscovei, precum și în regiunile Iaroslavl și Volgograd.
Drona Nyan ar fi fost utilizată și împotriva unor obiective din Belgorod, oraș rusesc situat în apropierea frontierei cu Ucraina.
Kievul atacă în mod regulat infrastructura militară și alte obiective strategice aflate în adâncimea teritoriului rus și în zonele ocupate de Rusia. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat aceste operațiuni, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a susține războiul.
Pe 15 august, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au lovit baza aeriană militară Savasleika din Rusia și o instalație importantă a companiei Roscosmos din regiunea Samara. Atacurile au fost efectuate cu rachete Flamingo, produse în Ucraina.
În regiunea Moscova, guvernatorul Andrei Vorobiov a declarat pe 4 august că mai multe atacuri cu drone ucrainene au fost înregistrate în zona industrială Novosiolki.
Moscova ar putea intensifica presiunile asupra Marii Britanii
Folosirea unor drone britanice de către forțele ucrainene ar putea determina Rusia să își intensifice operațiunile de război hibrid împotriva Marii Britanii, au declarat surse anonime pentru The Times.
Un oficial britanic din domeniul apărării a afirmat că Moscova a vizat deja Regatul Unit prin atacuri cibernetice și operațiuni de spionaj.
Extinderea utilizării armamentului britanic în operațiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune ar putea, astfel, crește riscul unor noi acțiuni rusești împotriva Regatului Unit, într-un moment în care Londra continuă să sprijine militar Kievul.
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