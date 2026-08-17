Povestea profesorului de la Cambridge care a spus că a fost analfabet până la 18 ani. Familia acuză o campanie de hărțuire după ce a fost găsit mort
Postat la: 16.08.2026 |
Jason Arday, profesorul de la Universitatea Cambridge care și-a anunțat demisia săptămâna trecută pe fondul unei controverse privind presupuse acte de plagiat și informații contestate despre cariera sa, a fost găsit mort în locuința sa din sudul Londrei.
Poliția Metropolitană a anunțat că agenții au fost chemați la adresa lui Arday vineri,14 august, după ora 15:00, în urma unei solicitări din partea serviciului londonez de ambulanță, scrie The Guardian.
„Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost declarat mort la fața locului. Rudele sale au fost informate și beneficiază de sprijin din partea polițiștilor", a declarat un purtător de cuvânt al poliției.
Moartea este considerată neașteptată, dar nu este tratată în acest moment ca fiind suspectă. Cazul este investigat de ofițeri din cadrul unității Central South a Poliției Metropolitane, iar un dosar urmează să fie transmis medicului legist.
Potrivit informațiilor disponibile, poliția nu suspectează implicarea unei alte persoane în deces.
Serviciul de ambulanță din Londra a fost primul serviciu de urgență ajuns la locuință. Persoana găsită în interior era inconștientă.
The youngest-ever black professor at Cambridge University is accused of plagiarizing his academic writing.
The University of Cambridge has launched an investigation into media darling Jason Arday.
Cambridge is investigating various allegations, including a claim by Arday that... pic.twitter.com/cEIz0Ri9cA
- Collin Rugg (@CollinRugg) August 10, 2026
Familia acuză o campanie de hărțuire
Familia lui Arday a transmis că acesta a fost supus timp de mai bine de trei ani unei campanii de atacuri publice, începută după ce a acceptat postul de profesor la Cambridge.
„Jason a fost supus unei campanii susținute de abuzuri timp de mai bine de trei ani, din momentul în care a acceptat funcția de profesor la Universitatea Cambridge, din partea unor persoane hotărâte să îi submineze reputația", se arată în comunicatul familiei.
Familia a afirmat că presiunea provocată de ceea ce a descris drept o campanie de dezinformare a fost prea mare pentru Arday, pe care l-a descris drept „un om blând" care încerca să vadă ce este mai bun în ceilalți.
„Suntem șocați că am pierdut acest tată, partener, frate, unchi și fiu extraordinar", a transmis familia.
Rudele au cerut presei să le respecte intimitatea și să pună capăt campaniei de hărțuire despre care afirmă că l-a vizat atât pe Arday, cât și familia sa.
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că este „devastat" de moartea profesorului.
„Jason Arday a fost victima unei umiliri publice pernicioase, la care alte persoane aflate în poziția sa probabil nu ar fi fost supuse", a spus Khan. El a adăugat că moartea lui Arday este „o tragedie" și ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă.
De la o copilărie dificilă la Cambridge
Arday a fost numit în 2023 profesor de sociologia educației la Universitatea Cambridge. La acel moment, era cel mai tânăr profesor de culoare din istoria universității.
Ascensiunea sa academică fusese considerată remarcabilă.
Arday a spus că nu a putut vorbi până la vârsta de 11 ani și că a avut nevoie de terapie pentru dezvoltarea limbajului și vorbirii. El a afirmat, de asemenea, că a fost analfabet până la vârsta de 18 ani.
Povestea sa personală a contribuit la selectarea lui drept unul dintre purtătorii torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.
După terminarea școlii, Arday și-a continuat studiile și a obținut în 2015 un doctorat în educație la Liverpool John Moores University.
A urmat o serie de posturi academice, culminând cu o catedră de profesor la Universitatea din Glasgow și apoi cu numirea la Cambridge.
Controversa privind plagiatul
Arday a fost acuzat inițial că ar fi plagiat lucrarea unui alt cercetător în teza sa de doctorat.
El a respins acuzațiile, iar o anchetă desfășurată de Liverpool John Moores University la începutul acestui an a menținut decizia de a-i acorda titlul de doctor.
Ulterior, au fost puse sub semnul întrebării și alte aspecte ale biografiei sale, inclusiv afirmații privind strângerea unor sume importante pentru organizații caritabile și performanțe în curse de alergare pe distanțe lungi.
Au fost ridicate, de asemenea, întrebări cu privire la afirmația sa că nu a putut vorbi în copilărie.
Aceste controverse au avut însă o importanță limitată în evaluarea propriu-zisă a activității sale academice. Universitatea Cambridge l-a susținut inițial pe Arday, prezentându-l drept victima unei campanii de denigrare.
Pe măsură ce au apărut noi întrebări despre cariera și calificările sale, sprijinul instituției a devenit însă mai rezervat.
Pe 5 august, Cambridge a anunțat că va deschide o anchetă internă după ce a primit „informații noi" despre calificările academice ale lui Arday și despre unele dintre numirile sale onorifice.
Universitatea a menționat, de asemenea, „mai multe plângeri în curs privind presupuse abateri academice".
Jesus College, colegiul din cadrul Cambridge din care Arday făcea parte, a anunțat la rândul său o investigație.
Deși Cambridge a precizat că Arday își va păstra funcția și va beneficia în continuare de sprijinul universității, el și-a anunțat imediat demisia.
La sfârșitul săptămânii trecute, Universitatea din Glasgow a anunțat că va verifica, de asemenea, calificările academice ale lui Arday.
Controversa a divizat comunitatea academică
Scandalul a provocat tensiuni în comunitatea academică de la Cambridge, între cei care l-au susținut pe Arday și cei care considerau că universitatea a greșit atunci când l-a numit într-o poziție atât de prestigioasă.
După ce inițial a respins solicitările unor membri ai conducerii pentru o anchetă independentă, vicecancelarul Cambridge, Deborah Prentice, și-a schimbat poziția în această săptămână.
Ea a recunoscut existența unei „furii și anxietăți" generate de cazul pe care l-a descris drept „dăunător și dificil".
Prentice a spus că situația reprezintă o abatere de la standardele universității și nu ar trebui folosită pentru a pune sub semnul întrebării competența angajaților de culoare ai instituției.
Moartea sa a survenit la scurt timp după publicarea memoriilor
Memoriile lui Arday, intitulate Great and Unfortunate Things, au fost publicate în această săptămână în Statele Unite de o divizie editorială a grupului Simon & Schuster.
Ediția britanică urma să fie publicată mai târziu în această lună.
Un purtător de cuvânt al editurii a declarat că Simon & Schuster este „profund întristată" de moartea lui Jason Arday și a transmis condoleanțe familiei sale.
Universitatea Cambridge a transmis, la rândul său, că este „profund îndurerată" de vestea morții profesorului.
„Gândurile și compasiunea noastră se îndreaptă către familia și prietenii lui Jason Arday în această perioadă extrem de dificilă", a declarat vicecancelarul Deborah Prentice.
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