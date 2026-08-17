Cum e mai rău: Eurofighterele italiene pleacă de la Mihail Kogălniceanu. Misiunea NATO din România este preluată de Spania - căzută în dizgrația SUA

Forțele Aeriene Italiene au încheiat misiunea de poliție aeriană consolidată a NATO la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după luni în care avioanele Eurofighter Typhoon au asigurat supravegherea și protecția spațiului aerian de pe flancul sud-estic al Alianței. Responsabilitatea este preluată de un detașament al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei.

Misiunea italiană s-a desfășurat în cadrul Operațiunii Eastern Sentry, lansată în septembrie 2025 pentru consolidarea supravegherii și apărării flancului estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, transmite NATO.

Pe durata desfășurării în România, militarii italieni au acumulat aproximativ 300 de ore de zbor și au executat mai multe misiuni de tip „Alpha Scramble", prin care avioanele de vânătoare sunt ridicate rapid de la sol pentru a verifica și, dacă este necesar, intercepta posibile amenințări aeriene.

„Operațiunea Eastern Sentry, lansată în septembrie 2025, reprezintă o componentă esențială pentru protejarea și consolidarea supravegherii întregului flanc estic al Alianței, de la Marea Baltică până la Marea Neagră", a declarat locotenent-colonelul Valentino Tasinato, comandantul detașamentului italian.

Oficialul italian a subliniat și cooperarea cu forțele române și celelalte contingente aliate.

„În acest teatru de operațiuni, Task Group Air - condus de Escadrila 51 de la Istrana - este operațional din iunie și s-a integrat fără probleme cu forțele române și cele ale Alianței", a mai spus Tasinato.

Eurofighterele italiene, antrenamente alături de F-16 românești

Pe lângă misiunile de poliție aeriană, militarii italieni au participat la exerciții NATO și la antrenamente comune cu forțele române.

Detașamentul a luat parte la Neptune Strike 2026, a efectuat antrenamente de sprijin aerian apropiat și a desfășurat misiuni de descurajare flexibilă. De asemenea, Eurofighterele italiene s-au antrenat împreună cu avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Fetești.

Pregătirea comună a inclus și elicoptere românești de la Mihail Kogălniceanu, precum și sisteme aeriene fără pilot.

Italienii s-au antrenat inclusiv alături de Eurofighter Typhoon britanice desfășurate în România, ceea ce a permis forțelor aliate să își testeze procedurile și să își îmbunătățească interoperabilitatea.

Prezența avioanelor italiene la Mihail Kogălniceanu a avut și o componentă operațională concretă. În timpul misiunii, avioanele de luptă au fost ridicate de la sol în urma unor alerte privind activități aeriene în apropierea spațiului NATO. Un astfel de caz a avut loc și în iulie, când două Eurofighter italiene au fost trimise să monitorizeze un grup de drone detectat în apropierea Insulei Șerpilor.

De la poliție aeriană, la apărare aeriană

Schimbarea detașamentului marchează și o evoluție a misiunii NATO în România. După plecarea italienilor, avioanele spaniole vor prelua responsabilitățile de la Mihail Kogălniceanu, însă rolul este extins de la simpla poliție aeriană către o misiune mai largă de apărare aeriană.

Potrivit NATO, această abordare urmărește să ofere mai multă flexibilitate în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al Alianței.

„Procedurile comune, coordonarea strânsă și standardele operaționale comune au permis unităților aliate să se antreneze eficient împreună, consolidând nivelul de pregătire, interoperabilitatea și capacitatea de apărare colectivă a NATO pe flancul estic", transmite Comandamentul Aerian Aliat.

În paralel, România continuă să joace un rol important în arhitectura de apărare aeriană a NATO de la Marea Neagră, iar Baza Mihail Kogălniceanu rămâne un punct important pentru operațiunile și exercițiile Alianței în regiune.

Forțele Aeriene Italiene nu își încheie însă contribuția la misiunile NATO de poliție aeriană. Italia va continua să participe la securitatea spațiului aerian baltic cu patru Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari, desfășurați la Baza Aeriană Šiauliai din Lituania.