Un bărbat de 82 de ani a descoperit că avea în cont zeci de milioane de euro, după ce a mers să-și retragă pensia

Un bărbat de 82 de ani din Bihar, India, a rămas uluit după ce a descoperit că în contul său bancar apărea un sold de aproape 759 de crore de rupii, echivalentul a aproximativ 70 de milioane de euro, atunci când a mers la un Centru de Servicii Comune (CSC) pentru a-și retrage pensia pentru limită de vârstă.

Și contul fiului său cu dizabilități afișa o sumă similar de mare.

Cifrele bizare sunt suspectate că ar fi rezultatul unei erori bancare sau tehnice, deși autoritățile nu au oferit încă o explicație, potrivit indiatoday.in.

Incidentul a ieșit la iveală după ce Kameshwar Mishra, un poet, a mers la un centru CSC pentru a-și retrage pensia de asigurări sociale. Fiul său cu dizabilități, beneficiar al unei scheme de pensii pentru persoane cu dizabilități, l-a însoțit.

După ce și-a primit pensia, Mishra a decis să își verifice soldul contului. Spre surprinderea sa, acesta afișa un sold de 759,69,51,951 de rupii, echivalentul a aproximativ 70 de milioane de euro.

Și contul fiului său afișa o sumă la fel de uriașă, ceea ce a făcut ca soldul cumulat al celor două conturi să depășească 1.500 de crore de rupii, echivalentul a aproximativ 138 de milioane de euro, potrivit familiei.

Cifrele neașteptate i-au șocat atât pe membrii familiei, cât și pe operatorul centrului CSC și au ridicat întrebări cu privire la o posibilă eroare a sistemului bancar sau una tehnică.

Mishra a declarat că nu poate înțelege cum a apărut o sumă atât de mare în conturi și a cerut băncii și autorităților competente să investigheze situația. El a spus că a făcut publică problema pentru ca oficialii să poată verifica soldurile și să corecteze eventualele erori.

Motivul exact pentru apariția soldurilor uriașe rămâne neclar. Primele indicii sugerează că cifrele ar fi putut fi generate de o eroare tehnică sau de o problemă a sistemului bancar, însă până acum nu a fost oferită nicio explicație oficială.

Un răspuns din partea băncii este așteptat.