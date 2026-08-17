Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată în Polonia

O statuie uriașă a Fecioarei Maria a fost dezvelită în micul sat polonez Konotopie, într-o ceremonie la care au participat sute de oameni. Statuia înaltă de 55,6 metri a fost inaugurată în cadrul unui eveniment care a inclus o liturghie, muzică tradițională și elicoptere care au împrăștiat petale de trandafir.

Monumentul este considerat a fi cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, relatează Euronews.

La ceremonia de inaugurare a participat și fostul președinte polonez și lider al mișcării anticomuniste Solidaritatea, Lech Walesa. Acesta a declarat că statuia marchează încheierea unui drum început prin credința sa catolică.

Autoritățile locale speră ca statuia să devină atât loc de pelerinaj, cât și atracție turistică.