Turcia îl trădează pe Putin și ajută Ucraina să distrugă armatele Kremlinului. Transferă Kievului 70 de rachete ATACMS, lansatoare și zeci de mii de obuze de artilerie

Ucraina urmează să primească de la Turcia un pachet substanțial de echipament militar de fabricație americană, inclusiv 70 de rachete balistice ATACMS cu rază lungă de acțiune, potrivit unor documente ale Congresului SUA.

Potrivit unei notificări a Departamentului de Stat american, consemnată în procesele-verbale ale Congresului, la 6 august, pachetul include 70 de rachete M39 ATACMS, 12 sisteme de lansare multiplă M270 (MLRS), peste 2.000 de muniții cu fragmentare și 47.000 de proiectile de obuzier.

M39 ATACMS este o versiune mai veche a rachetei tactice balistice americane produse de Lockheed Martin. Aceasta are o rază de acțiune de aproximativ 165 de kilometri.

Pachetul ar include, de asemenea, 2.524 de rachete neghidate M26 de 227 mm, echipate cu focoase cu submuniții de tip DPICM, precum și aproximativ 47.000 de proiectile de artilerie M509A1 de calibru 203 mm, destinate unor sisteme precum 2S7 Pion și M110.

Transferul urmează să fie derulat prin intermediul mai multor companii private specializate în exporturi de apărare: din partea turcă, MKE, ASFAT și ARCA Savunma, din partea bulgară, VTIC International, iar din partea americană, Pansophico și Patriot Defense Group. Potrivit surselor citate, operațiunea ar urma să înceapă la finalul lunii august.

Turcia urmărește să își reducă stocurile de echipament militar mai vechi

Departamentul de Stat american a precizat că Turcia urmărește să își reducă stocurile de echipament militar mai vechi, pentru a-și concentra resursele financiare pe modernizarea și întreținerea sistemelor aflate deja în dotare. În același timp, Ucraina caută să își consolideze capacitățile de sprijin ofensiv și defensiv prin foc, în contextul rezistenței în fața invaziei ruse. Washingtonul a subliniat că această tranzacție este în concordanță cu obiectivele americane privind asistența de securitate.

Sub administrația președintelui american Donald Trump, Washingtonul a pus capăt finanțării masive și livrărilor directe de ajutor militar american către Ucraina, ceea ce a determinat Kievul să caute sprijin din partea altor parteneri pentru a obține sisteme de armament esențiale.

Turcia, membră NATO, s-a poziționat drept mediator în războiul ruso-ucrainean, menținând în același timp un parteneriat economic și politic strâns cu Moscova, dar continuând totodată să furnizeze armament Kievului.

Legea americană privind controlul exporturilor de armament (Arms Export Control Act) prevede obligativitatea aprobării de către Congres a transferurilor de armament american către state terțe, în cazul în care valoarea inițială a echipamentului depășește 14 milioane de dolari. Pachetul pe care Ucraina urmează să îl primească de la Turcia are o valoare de achiziție inițială estimată la aproximativ 280 de milioane de dolari.

În așteptarea aprobării Congresului

Dacă în următoarele două săptămâni Congresul nu adoptă o rezoluție comună prin care să interzică reexportul armamentului, transferul va fi autorizat automat.

Ucraina a primit primul lot de rachete ATACMS, versiunea M39, cu rază scurtă de acțiune, în toamna anului 2023, din partea fostului președinte american Joe Biden, în urma unei îndelungate campanii de lobby din partea Kievului. În primăvara anului 2024, Statele Unite au început să livreze modele îmbunătățite, capabile să atingă ținte aflate la cel mult 300 de kilometri distanță. La acel moment, Kievului i se permitea să folosească aceste rachete doar împotriva unor ținte aflate în teritoriile ucrainene ocupate. Abia în noiembrie 2024, Ucraina a primit permisiunea de a lansa rachete ATACMS și către ținte de pe teritoriul Rusiei.

În ultimul an, Ucraina a folosit rachetele ATACMS doar în câteva rânduri, întrucât stocurile sale sunt considerate a fi grav epuizate. Potrivit unor informații, și Statele Unite se confruntă cu un deficit serios de rachete ATACMS, cauzat de războiul purtat împotriva Iranului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are înțelegeri cu Statele Unite privind livrări lunare de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, însă a precizat că numărul acestora rămâne insuficient. El a adăugat că, în comparație cu anul 2025, numărul rachetelor livrate a scăzut.