FIFA, reacție oficială după dezvăluirile despre amanta lui Infantino: „Un efort concertat de discreditare"

FIFA a criticat vehement ceea ce numește un „efort concertat și continuu" de a „submina" organizația și pe președintele acesteia, Gianni Infantino.

„Rapoartele publicate recent conțineau afirmații nefondate și acuzații demonstrabile false cu privire la FIFA și președintele său. Speculațiile și insinuările nu ar trebui prezentate ca fapte, iar repetarea unei acuzații nu o face adevărată", a continuat comunica­tul, fără a fi specific.

Conform unui articol publicat vineri seară în ziarul britanic The Telegraph, Gianni Infantino, confruntat cu critici aspre de la retragerea planului său de a deschide fotbalul investițiilor private la sfârșitul lunii iulie, este acuzat de favoritism în timpul mandatului său la UEFA.

Cotidianul britanic relatează că Infantino, în vârstă de 56 de ani, care a ocupat funcția de secretar general al confederației europene de fotbal între 2009 și 2016, și-a folosit puterea pentru a promova o angajată UEFA cu care avea o relație intimă.

Conform Telegraph, care nu și-a citat sursele, această angajată, după o scurtă promovare în cadrul UEFA, a primit un „pachet compensatoriu de șase cifre" aprobat de Infantino la plecarea sa, pe lângă plata a aproximativ 50.000 de euro în taxe de școlarizare la o școală de afaceri.

UEFA, contactată de AFP, a recunoscut că „o plată" a fost efectuată la momentul respectiv, „împreună cu plata taxelor pentru un program MBA la o școală de afaceri locală". Cu toate acestea, „această plată a fost în conformitate cu regulile în vigoare la momentul respectiv pentru personalul care părăsește organizația", a subliniat UEFA.

În declarația sa, FIFA a afirmat că „salută orice analiză critică legitimă". „Dar această analiză nu poate fi folosită pentru a distorsiona faptele, a amplifica acuzații nefondate sau a crea distrageri artificiale menite să împiedice progresul", a subliniat forul fotbalistic.

Gianni Infantino, un candidat la succesiunea sa în funcția de președinte al FIFA în martie anul viitor, este prins într-o criză de la dezvăluirea, la sfârșitul lunii iulie, a planului său controversat și, în cele din urmă, abandonat, de a deschide FIFA către investitori privați. El este contestat în mod special de UEFA, care joi și-a menținut amenințarea de a boicota Cupele Mondiale, considerând simplă retragere a planului controversat insuficientă.

Vineri, Federația Norvegiană de Fotbal, aflată în prim-planul criticilor de mai mulți ani, i-a cerut lui Gianni Infantino, prin intermediul președintelui său, Lise Klaveness, să demisioneze.

În declarația sa de sâmbătă, FIFA a afirmat că „nu va sprijini, facilita și tolera niciun proces legat de alegerea președintelui FIFA care este contrar statutelor sale, procedurilor democratice sau cadrului de guvernanță stabilit".

„Președintele FIFA a fost ales democratic de asociațiile membre FIFA și continuă să își îndeplinească atribuțiile în temeiul mandatului pe care i l-au încredințat", a continuat organismul de conducere al fotbalului mondial.