FIFA, reacție oficială după dezvăluirile despre amanta lui Infantino: „Un efort concertat de discreditare"
Postat la: 09.08.2026 |
FIFA a criticat vehement ceea ce numește un „efort concertat și continuu" de a „submina" organizația și pe președintele acesteia, Gianni Infantino.
„Rapoartele publicate recent conțineau afirmații nefondate și acuzații demonstrabile false cu privire la FIFA și președintele său. Speculațiile și insinuările nu ar trebui prezentate ca fapte, iar repetarea unei acuzații nu o face adevărată", a continuat comunicatul, fără a fi specific.
Conform unui articol publicat vineri seară în ziarul britanic The Telegraph, Gianni Infantino, confruntat cu critici aspre de la retragerea planului său de a deschide fotbalul investițiilor private la sfârșitul lunii iulie, este acuzat de favoritism în timpul mandatului său la UEFA.
Cotidianul britanic relatează că Infantino, în vârstă de 56 de ani, care a ocupat funcția de secretar general al confederației europene de fotbal între 2009 și 2016, și-a folosit puterea pentru a promova o angajată UEFA cu care avea o relație intimă.
Conform Telegraph, care nu și-a citat sursele, această angajată, după o scurtă promovare în cadrul UEFA, a primit un „pachet compensatoriu de șase cifre" aprobat de Infantino la plecarea sa, pe lângă plata a aproximativ 50.000 de euro în taxe de școlarizare la o școală de afaceri.
UEFA, contactată de AFP, a recunoscut că „o plată" a fost efectuată la momentul respectiv, „împreună cu plata taxelor pentru un program MBA la o școală de afaceri locală". Cu toate acestea, „această plată a fost în conformitate cu regulile în vigoare la momentul respectiv pentru personalul care părăsește organizația", a subliniat UEFA.
În declarația sa, FIFA a afirmat că „salută orice analiză critică legitimă". „Dar această analiză nu poate fi folosită pentru a distorsiona faptele, a amplifica acuzații nefondate sau a crea distrageri artificiale menite să împiedice progresul", a subliniat forul fotbalistic.
Gianni Infantino, un candidat la succesiunea sa în funcția de președinte al FIFA în martie anul viitor, este prins într-o criză de la dezvăluirea, la sfârșitul lunii iulie, a planului său controversat și, în cele din urmă, abandonat, de a deschide FIFA către investitori privați. El este contestat în mod special de UEFA, care joi și-a menținut amenințarea de a boicota Cupele Mondiale, considerând simplă retragere a planului controversat insuficientă.
Vineri, Federația Norvegiană de Fotbal, aflată în prim-planul criticilor de mai mulți ani, i-a cerut lui Gianni Infantino, prin intermediul președintelui său, Lise Klaveness, să demisioneze.
În declarația sa de sâmbătă, FIFA a afirmat că „nu va sprijini, facilita și tolera niciun proces legat de alegerea președintelui FIFA care este contrar statutelor sale, procedurilor democratice sau cadrului de guvernanță stabilit".
„Președintele FIFA a fost ales democratic de asociațiile membre FIFA și continuă să își îndeplinească atribuțiile în temeiul mandatului pe care i l-au încredințat", a continuat organismul de conducere al fotbalului mondial.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un puști de 15 ani, convocat în premieră la naționala mare a României. E fiul unui fost internațional
FR Baschet a anunțat, joi seara, componența lotului extins al Romaniei pentru meciurile din precalificarile EuroBasket 2 ...
-
Reacția L'Equipe, după ce David Popovici a intrat în istoria natației cu trei titluri continentale consecutive
L'Equipe a reacționat imediat dupa ce David Popovici a devenit unic in istoria natației. Castigator la limita al probei ...
-
Discurs agresiv al lui Egor Kornev, rivalul lui David Popovici la medalia de aur la CE de nataţie de la Paris: 'E un tip obișnuit. El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?'
David Popovici s-a calificat fara probleme, marti, in semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului Europe ...
-
Planurile FIFA generează un scandal monstru în fotbal: „Fotbalul se va schimba pentru totdeauna". Boicot al echipelor europene la Cupa Mondială din 2030
Federațiile de fotbal ale țarilor care sunt membre ale UEFA au anunțat boicotul Cupelor Mondiale in semn de protest fața ...
-
Cutremur total în fotbal: marile naționale din Europa amenință că iau în calcul boicotarea Cupei Mondiale
Mai multe federații europene iau in calcul boicotarea Cupei Mondiale daca președintele FIFA, Gianni Infantino, continua ...
-
Rezultate din Europa League: ce a făcut Dinamo Kiev după ce a eliminat-o pe U Cluj
Maccabi Tel Aviv este ca și calificata in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o in ...
-
O petiție pentru excluderea definitivă a Argentinei de la Mondiale a strâns un număr record de semnături
Ignorata de FIFA, petiția „Argentina Out" a capatat o amploare considerabila. Lansata pentru a solicita excluderea ...
-
Superstiția "de netrecut" a președintelui Argentinei. De ce refuză să meargă în SUA la finala cu Spania
O decizie complet neașteptata luata la cel mai inalt nivel politic aprinde spiritele inainte de marea finala a Cupei Mon ...
-
Scandal diplomatic la Cupa Mondială! Casa Albă sare în apărarea Argentinei, după gestul interzis din meciul cu Anglia / Reacția furioasă a Marii Britanii
Casa Alba a aparat dreptul la libertatea de exprimare al nationalei Argentinei, dupa ce jucatorii au afisat controversat ...
-
De ce e Spania - Argentina o finală unică în istoria Campionatului Mondial de Fotbal
Finala Cupei Mondiale din 2026 va opune Spania, deținatoarea titlului de campioana europeana, și Argentina, caștigatoare ...
-
Lionel Messi s-a gândit la Maradona după victoria cu Anglia: „E pentru el! Știu că m-a iubit"
Lionel Messi a avut un mesaj emoționant dupa victoria Argentinei in fața Angliei, scor 2-1, rezultat care a trimis campi ...
-
Căpitanul Angliei, Harry Kane, "distrus" după eșecul în fața Argentinei
Capitanul echipei de fotbal a Angliei, Harry Kane, a declarat ca este "distrus" dupa infrangerea suferita in fața Argent ...
-
Verdictul lui Kylian Mbappe după meciul cu Spania: "Nu am știut să-i lovim când trebuia"
Selecționata Spaniei s-a calificat in finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, dupa ce a invins formația Franței cu scorul ...
-
Imaginea Franței după eșecul din semifinale: jucători devastați la vestiare și un antrenor resemnat
Selecționerul echipei Franței, Didier Deschamps, și-a exprimat profunda dezamagire, marți, dupa infrangerea cu 2-0 sufer ...
-
Inteligența artificială a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale: Toate datele despre cele patru echipe au fost analizate
Inteligența Artificiala a analizat toate datele despre cele patru echipe din semifinale și a prezis caștigatoarea Cupei ...
-
Se anunță iureș la finala Cupei Mondiale: Donald Trump merge pentru prima oară pe stadion și ar putea decerna trofeul
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat ca președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezen ...
-
Programul meciurilor din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
Cupa Mondiala 2026 a ajuns in penultima faza, cea a semifinalelor. Dupa o luna de fotbal intens din partea țarilor parti ...
-
S-a încheiat finala feminină de la Wimbledon. Câștigătoarea, bătută de trei ori în acest an de o româncă
Linda Noskova este campioana de Grand Slam. Jucatoarea din Cehia, cap de serie numarul 9, a invins-o sambata pe compatri ...
-
Anglia s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale! Victorie tensionată cu Norvegia, după un meci cu gol anulat și controverse de arbitraj
Selectionata Angliei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, cu o victorie muncita in fata Norvegie ...
-
Cu un jucător în plus, Argentina s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Mondiale, evitând la limită loteria penalty-urilor
Selectionata Argentinei s-a calificat cu emotii in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, printr-o victorie in fata ...
-
Cine câștigă cu adevărat de pe urma Cupei Mondiale 2026. Suporterii plătesc, FIFA încasează, iar gazdele ies pe pierdere
Cupa Mondiala este unul dintre cele mai mari spectacole sportive ale lumii și, in același timp, unul dintre cele mai mar ...
-
Spania este în semifinalele Cupei Mondiale 2026: Duel de foc cu Franța în următoarea etapă
Spania s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale 2026, dupa ce a invins Belgia cu 2-1, vineri seara, pe SoFi Stadium ...
-
Franța e în semifinalele Cupei Mondiale 2026! Mbappe și Dembele au îngenuncheat Marocul, dar fanii tremură: starul francezilor a ieșit accidentat
Selectionata Frantei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, dupa ce a invins fara probleme echipa ...
-
Cum s-a produs tragedia în urma căreia a murit Gabi Mureșan. Noi informații despre ultimele sale momente
Fostul internațional roman și ex-jucator al CFR Cluj, Gabi Mureșan, a murit la varsta de 44 de ani, dupa un incident pet ...
-
Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Au fost 48 de echipe, au mai rămas 8
Daca la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, dupa mai puțin de o luna, au mai ramas opt și toat ...
-
Spania a trimis Portugalia acasă cu un gol marcat în prelungiri. Cristiano Ronaldo, cu ochii în lacrimi, își ia adio de la Cupa Mondială
Spania a eliminat Portugalia, de la Cupa Mondiala, dupa ce a caștigat scor 1-0, in cel mai așteptat meci de pana acum di ...
-
Sfârșitul unei ere fantastice! Cristiano Ronaldo a făcut anunțul oficial după eliminarea de la Cupa Mondială 2026 - "A fost ultima mea Cupă Mondială"
„A fost ultima mea Cupa Mondiala", a confirmat, luni, capitanul echipei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, referindu- ...
-
UE, reacție dură după cazul Balogun și implicarea lui Trump la Cupa Mondială: "Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului"
"Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului", a subliniat, luni, comisarul ...
-
Am belele, tată! E urât acum la bătrânețe: Rică Răducanu face declarații după căzătura în care și-a rupt coastele
Rica Raducanu, fost mare portar al Romaniei, face declarații dupa cazatura teribila in urma careia s-a ales cu doua coas ...
-
Modificări pe tabloul Cupei Mondiale 2026! Franța și Maroc s-au calificat în sferturi. Programul complet al fazelor eliminatorii
Maroc si Franta sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, gazduita de St ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu