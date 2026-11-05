Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
Postat la: 05.11.2026 |
Grupul german de armament Rheinmetall şi-a redus miercuri estimările privind veniturile şi marja operaţională pentru 2026, după ce întârzierile în derularea unor contracte de apărare şi în livrările de muniţie au determinat amânarea unei părţi a veniturilor pentru anul viitor.
Dificultățile Rheinmetall vin în contextul în care au ajuns să aibă în România contracte și acorduri în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro și, mai mult decât atât, vor să achiziționeze șantierul Damen Mangalia. Compania estimează acum venituri de aproximativ 13,2 miliarde de euro (14,82 miliarde de dolari) în 2026, sub prognoza anterioară, care indica încasări cuprinse între 13,7 şi 14,2 miliarde de euro.
Rheinmetall şi-a revizuit în scădere şi estimarea privind marja operaţională, de la aproximativ 19% la 18,5%. Revizuirea perspectivelor financiare reflectă decalarea recunoaşterii unor venituri către 2027, pe fondul întârzierilor în executarea contractelor şi al livrărilor de muniţie.
Rheinmetall a ajuns să aibă în România contracte și acorduri în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro, în cadrul unor programe majore de înzestrare ale Armatei Române, iar compania germană își pregătește în paralel extinderea în industria navală prin preluarea activelor Șantierului Naval Mangalia. Dacă tranzacția va fi finalizată, Rheinmetall ar urma să transforme șantierul de la Marea Neagră într-un centru pentru construcții navale militare și civile.
Cea mai mare parte a contractelor a fost atribuită în cadrul programului european Security Action for Europe (SAFE). Valoarea cumulată a celor patru contracte atribuite companiilor din grupul Rheinmetall este de aproximativ 5,69 miliarde de euro, fără TVA.
Cel mai mare contract, în valoare de 3,337 miliarde de euro, vizează furnizarea a 298 de vehicule de luptă pentru infanterie și derivate. Contractul a fost atribuit Rheinmetall Automecanica, companie care operează la Mediaș.
Un alt contract, în valoare de aproximativ 982 de milioane de euro, prevede furnizarea unor sisteme moderne de apărare antiaeriană și antidrone. România urmează să primească șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 și două sisteme Millennium CIWS.
Pe componenta de muniție, Rheinmetall Waffe Munition a primit un contract de 449,75 milioane de euro pentru furnizarea a peste 401.000 de lovituri de muniție AHEAD de 35 mm, destinate în special combaterii țintelor aeriene, inclusiv a dronelor.Un contract de 920 de milioane de euro are însă o importanță strategică aparte pentru planurile companiei în România. Acordul atribuit NVL B.V. & Co. KG, companie din grupul Rheinmetall, prevede construirea a două nave de patrulare maritimă și două nave pentru intervenții ale scafandrilor.
Navele ar urma să fie construite la Mangalia, iar acest proiect reprezintă unul dintre motivele pentru care Rheinmetall urmărește preluarea șantierului naval aflat în procedură de insolvență.
În luna octombrie, Rheinmetall Real Estate România a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru activele Șantierului Naval Mangalia, cu o ofertă de aproximativ 138 de milioane de euro.
Compania germană intenționează să dezvolte la Mangalia un amplasament cu utilizare duală, destinat atât construcțiilor navale militare, cât și celor civile, în colaborare cu grupul elvețian MSC.
Planurile Rheinmetall depășesc însă construirea celor patru nave comandate deja de România. Compania vrea să transforme Mangalia într-un hub regional pentru proiecte navale militare și civile, destinat inclusiv piețelor din Europa de Sud-Est.
Pentru Rheinmetall, preluarea șantierului ar reprezenta o extindere semnificativă a operațiunilor din România. Compania este deja implicată în producția de vehicule blindate și muniție și în furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, iar intrarea în industria navală ar adăuga o nouă componentă portofoliului său local.
Tranzacția privind Mangalia nu este însă definitivă. Damen Holding BV, principalul creditor al Damen Mangalia și acționarul olandez care deține 49% din companie, a contestat procedura prin care prețul de pornire al licitației a fost redus de la 184 de milioane de euro la 138 de milioane de euro.
Soluționarea contestației a fost amânată de Curtea de Apel Constanța pentru 11 decembrie 2026.
În cazul în care preluarea va fi finalizată, Rheinmetall ar putea controla una dintre cele mai importante infrastructuri industriale navale de la Marea Neagră și ar avea posibilitatea de a concentra la Mangalia o parte importantă a viitoarelor proiecte navale destinate României și, potențial, altor state din regiune.
Extinderea companiei vine în contextul creșterii accelerate a cheltuielilor pentru apărare în România și în Europa. Pentru România, investițiile Rheinmetall înseamnă nu doar achiziții de echipamente militare, ci și dezvoltarea unor capacități de producție locale, integrarea unor furnizori români în lanțul industrial și crearea de noi locuri de muncă.
Rheinmetall estimează că programul de contracte în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro va genera investiții de câteva sute de milioane de euro în România și va implica peste 200 de subcontractori, compania susținând că mai mult de jumătate din producție va fi realizată în România sau în cooperare cu firme românești.
Prin urmare, miza Rheinmetall în România nu mai este limitată la furnizarea de tehnică militară. Compania germană își construiește treptat o prezență industrială care acoperă vehicule de luptă, muniție, apărare antiaeriană și construcții navale, iar preluarea Șantierului Naval Mangalia ar putea reprezenta următoarea etapă a acestei strategii.
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