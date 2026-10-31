Cum ar fi dispărut cei 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni: sacul cu bani, tăiat pe dedesubt și cusut la loc, fără ca sigiliul să fie atins

Anchetatorii încearcă să reconstituie modul în care au dispărut aproximativ 700.000 de euro confiscați de vameși pe Aeroportul Otopeni. Banii, care aparțineau unei femei sosite în România cu un avion privat din Dubai, fuseseră puși într-un sac și sigilați de un inspector vamal. Câteva luni mai târziu, sacul era aproape gol. Suspiciunea anchetatorilor este că cineva l-ar fi tăiat pe dedesubt, ar fi scos bancnotele și l-ar fi cusut la loc, fără să rupă sigiliul.

Pe 9 ianuarie, o femeie și fiica ei au aterizat pe Aeroportul Otopeni cu un avion privat venit din Dubai. Deși au declarat la controlul vamal că nu au bagaje și nici nimic de declarat, autoritățile au găsit asupra lor și au confiscat aproximativ 700.000 de euro. Banii au fost puși într-un sac, sigilați de un inspector vamal și depozitați în casieria Biroului Vamal Otopeni Călători. Potrivit informațiilor, în aprilie autoritatea vamală a făcut o sesizare privind faptul că banii nu erau depozitați în condiții corespunzătoare. După sesizare, nu ar fi fost luate însă măsuri pentru remedierea situației.

Pe 23 octombrie, un alt inspector vamal a verificat bunurile și a observat că sacul nu mai avea volumul și greutatea inițiale. Sigiliul părea intact, însă o verificare atentă a scos la iveală o cusătură neobișnuită pe fundul sacului. În interior au fost găsite doar o bancnotă și coli de hârtie. Autoritatea vamală a anunțat poliția, iar anchetatorii trebuie să stabilească cine a avut acces la bani și cum au dispărut aceștia. Încăperea în care erau depozitați banii nu avea camere de supraveghere video, însă culoarul de acces era monitorizat. În paralel, autoritatea vamală a declanșat un control intern pentru a verifica respectarea procedurilor și responsabilitățile celor care aveau acces la spațiul respectiv.