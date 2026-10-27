FT: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în secret cu un om de afaceri rus legat de Kremlin. Cei doi au participat la partide de vânătoare în Mongolia
Postat la: 27.10.2026 |
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a participat în luna august la o expediție de vânătoare în stepele din Mongolia alături de Umar Kremlev, un controversat om de afaceri rus cu antecedente penale și legături strânse cu serviciul de protecție al președintelui Vladimir Putin, transmite Financial Times.
Fiul președintelui american a vânat un exemplar de argali de Altai, o specie rară de berbec sălbatic protejată prin lege.
Un purtător de cuvânt al fiului fostului președinte a declarat că relația dintre cei doi este una strict personală, bazată pe pasiunea comună pentru vânătoare și natură, fiind intermediați de un prieten comun din domeniu. Cu toate acestea, specialiștii în contraspionaj avertizează asupra riscurilor majore pe care le implică astfel de legături. Holden Triplett, fost director de contraspionaj în Consiliul Național de Securitate al SUA, a subliniat că serviciile ruse de informații tind să exploateze orice relație de proximitate cu persoane de nivel înalt, indiferent de intențiile inițiale ale celor implicați.
Întâlnirea din Mongolia vine la scurt timp după ce Kremlev a finanțat o parte din festivitățile de nuntă ale lui Trump Jr., desfășurate în luna mai pe o insulă privată din Caraibe - cheltuieli despre care președintele american a susținut ulterior că au fost rambursate.
Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că președintele Trump a fost furios din cauza legăturii fiului său cu afaceristul rus apropiat de Kremlin, dat fiind potențialul impact al acestui scandal asupra candidaților Partidului Republican în alegerile parțiale din 3 noiembrie.
Trump Jr. a sosit la Ulaanbaatar la sfârșitul lunii august, deplasându-se ulterior sute de kilometri până la o tabără din provincia Uvs. Fiind membru al familiei prezidențiale, acesta a fost însoțit de o escortă a Secret Service. Înregistrările federale arată că Ambasada SUA din Mongolia a achitat 18.715 dolari pentru cazarea la hotel a echipei de protecție în perioada 23 august - 6 septembrie, potrivit FT.
Umar Kremlev a fost însoțit l partidele de vânătoare de Arthur Martirosov, un om de afaceri rus asociat al fondului de investiții Vojhod, aflat sub sancțiuni americane.
Născut Umar Lutfulloyev, omul de afaceri rus a fost condamnat în tinerețe pentru șantaj și vătămare corporală, conform unor documente judiciare consultate de publicația britanică. În 2010, și-a schimbat numele de familie în Kremlev (cu referire directă la Kremlin) și s-a lansat ca promotor de box, construindu-și legături strategice în mediul de afaceri și în structurile de securitate.
Preluarea conducerii Asociației Internaționale de Box în 2020 i-a adus sprijinul financiar al gigantului rus de stat Gazprom și i-a facilitat accesul în delegațiile oficiale ale lui Vladimir Putin, inclusiv la vizita din China din primăvara acestui an.
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