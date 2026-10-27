Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise: Simina Tănăsescu (CCR) le-a răspuns în scris senatorilor care anchetează întâlnirea cu Ilie Bolojan
Postat la: 27.10.2026 |
Primele explicații oficiale ale președintelui Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, în ancheta privind întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan au ajuns marți dimineață, în scris, la Comisia de constituționalitate din Senat care desfășoară verificări de mai bine de două luni de zile.
În continuare șefa CCR nu s-a prezentat la audierile la care a fost invitată în mod repetat, însă a trimis un răspuns scris în care povestește contextul în care s-a întâlnit cu fostul premier Bolojan. Este prima adresă care pleacă din CCR, oficial, după declanșarea anchetei în data de 24 august, cu privire la motivele întâlnirii. Se împlinesc două luni de când știripesurse.ro a dezvăluit că premierul și președintele CCR s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, fără ca întâlnirea să figureze pe agenda oficială a celor doi demnitari.
Întâlnirea a avut loc cu câteva zile înaintea ca judecătorii Curții Constituționale să adopte o importantă decizie pe legea integrității demnitarilor. Momentul întâlnirii și faptul că discuția nu a fost anunțată public au determinat inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să ceară explicații și clarificări de la Bolojan și Tănăsescu privind scopul întâlnirii. Principala îngrijorare a fost legată de faptul că anumite cauze aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara plenului Curții Constituționale în care se iau deciziile.
Tănăsescu povestește în documentul oficial că volumul activității CCR a crescut „constant și accelerat în ultimii ani" de la 9.498 de dosare pe rol în 2023 la 15.180 de dosare în prezent. În acest context, pentru a face față volumului ridicat de muncă, un corp de 20 de noi magistrați-asistenți și-a început activitatea la CCR pe 1 august 2025. Întrucât nu erau disponibile spații în care noii angajați să lucreze, ei și-au desfășurat activitatea „în sala de ședințe publice a Curții Constituționale".
Din acest motiv, spune șefa CCR, încă de la începutul mandatului său s-au demarat „discuții informale cu conducerea Camerei Deputaților, a Senatului și a Consiliului Legislativ" referitor la obținerea de noi spații de lucru pentru personalul Curții Constituționale. În ședințele de plen administrativ din vara anului 2025, mai afirmă Tănăsescu în adresa oficială, s-a decis că trebuie făcute „toate demersurile necesare" pentru identificarea de noi spații în care CCR să-și poată desfășura activitatea.
„În vara și în toamna anului 2025, împreună cu unii colegi, am făcut două vizite în clădirea Parlamentului, în corpul B3, pentru a identifica potențiale spații de lucru pentru angajații Curții Constituționale", conform Siminei Tănăsescu. Șefa CCR spune că în acest context a aflat pe 14 august (ziua întâlnirii cu Bolojan) că a intrat în ședința de Guvern un proiect de hotărâre care se referă la amenajarea unor spații din Palatul Parlamentului având ca titular Ministerul Dezvoltării.
„În aceste condiții a avut loc întâlnirea ce face obiectul Hotărârii Senatului nr.113/2026", arată Simina Tănăsescu, cu privire la întâlnirea pe care o anchetează senatorii. Odată ce în Monitorul Oficial din 18 august a fost publicată Hotărârea Guvernului privind reamenajarea unor spații din Parlament, „am dispus imediat efectuarea unei corespondențe administrative referitor la punerea în dispoziție a unor spații din corpul B3 al Palatului Parlamentului", arată Simina Tănăsescu.
Astfel, în data de 4 septembrei, secretarul general al CCR, Alexandru-Mihai Borcan, i-a trimis secretarului general al Ministerului Dezvoltării, Mona Mihaela Dumitru, o adresă oficială în care îi cere ministerului să ofere CCR-ului un număr de 4 birouri situate în aripa din Parlament aflată în administrarea Dezvoltării. „Solicitarea este determinată de necesitatea asigurării unor spații adecvate pentru desfășurarea activității personalului CCR, în contextul necesităților funcționale și organizatorice actuale ale instituției", conform adresei.
Pe 22 septembrie, ministerul Dezvoltării a răspuns Curții Constituționale. Instituția guvernamentală și-a exprimat „acordul de principiu" pentru punerea la dispoziția CCR până la 31 decembrie 2027 a două birouri situate la parterul Corpului B3 al Palatului Parlamentului, cu titlu gratuit, în baza unui contract de comodat și a unei convenții privind decontarea cheltuielilor aferente utilităților și serviciilor.
Conform răspunsului în scris către senatorii care anchetează întâlnirea sa cu fostul premier Bolojan, Simina Tănăsescu face precizarea că legea îi permite să desfășoare inclusiv activități „administrative". Potrivit legii de organizare și funcționare CCR, președintele coordonează activitatea Curții și reprezintă CCR în fața autorităților publice și a altor organizații, afirmă Tănăsescu. „Ca atare, pe lângă atribuțiile jurisdicționale și de reprezentare, președintele Curții Constituționale are și atribuții administrative/manageriale, menite să asigure buna desfășurare a activității instituției în vederea realizării rolului prevăzut de Legea fundamentală", conform șefei CCR.
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