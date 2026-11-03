Omul lui Ilie Bolojan a încredințat un contract cu dedicație: Mașini pentru Guvern de la o firmă cu un singur angajat. Premierul liberal știa acest amănunt
Postat la: 03.11.2026 |
Cancelaria Prim-Min-Ministrului, condusă de Mihai Jurca, a încheiat un acord-cadru în valoare de peste 2,1 milioane de lei, fără TVA, pentru închirierea de autovehicule în regim de leasing operațional. Despre acest lucru era la curent si premierul Ilie Bolojan.
Contractul, cu o durată de 36 de luni, a fost atribuit unei asocieri formate din două firme din județul Suceava, administrate de aceeași persoană, Păstorel Iulian Macoveiciuc. Una dintre societăți figurează cu un singur angajat, potrivit datelor prezentate.
Acordul-cadru, înregistrat cu numărul 191, are o valoare maximă de 2.158.954,44 lei fără TVA și vizează asigurarea unei flote de până la 17 autovehicule pe an. Câștigătoarea procedurii de achiziție CN1093525 din 17 iunie 2026 este o asociere formată din LEASEIN SRL, în calitate de lider, și PADIEX SRL.
Cele două societăți au un element comun: sunt administrate de Păstorel Iulian Macoveiciuc. În plus, LEASEIN SRL, firma care conduce asocierea, figurează cu un singur angajat, aspect care ridică întrebări cu privire la capacitatea operațională a societății de a gestiona un contract de asemenea dimensiuni.
Prețul negociat este de 2.490,14 lei fără TVA pe lună pentru fiecare autovehicul. Acordul prevede însă că tariful nu este fix pe întreaga perioadă contractuală, ci poate fi ajustat periodic în funcție de Indicele Prețurilor de Consum (IPC), ceea ce permite actualizarea valorii în raport cu evoluția inflației.
Păstorel Iulian Macoveiciuc are și un traseu politic. Acesta a fost membru al PNL, după care s-a alăturat formațiunii Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban.
Documentația acordului-cadru include și prevederi referitoare la conflictul de interese. La capitolul 4.10, furnizorul garantează că personalul implicat nu se află în situații care ar putea compromite derularea obiectivă a contractului. Din informațiile prezentate nu rezultă însă că ar fi fost constatată o încălcare a acestor prevederi.
Numărul redus de angajați al uneia dintre firmele asociate ridică și problema resurselor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Furnizorul trebuie să asigure serviciile aferente flotei, inclusiv mentenanța, garanțiile, asigurările și intervențiile tehnice în termenele prevăzute în contract.
Potrivit documentului, membrii asocierii răspund individual și solidar pentru obligațiile asumate. De asemenea, este prevăzută constituirea unei garanții de bună execuție de 10% din valoarea fiecărui contract subsecvent.
Contractul stabilește și posibilitatea aplicării unor penalități în cazul neîndeplinirii obligațiilor, precum și clauze de reziliere pentru nerespectarea termenelor de livrare.
Cancelaria Prim-Ministrului nu este obligată să achiziționeze întreaga cantitate maximă prevăzută în acordul-cadru. Rămâne de văzut în ce măsură instituția va utiliza contractul și dacă firmele din asociere vor reuși să îndeplinească toate obligațiile asumate pe parcursul celor 36 de luni.
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