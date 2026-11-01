CNN: Contribuabilii italieni plătesc milioane de dolari anual pentru a menține iahturile rusești sechestrate în porturile țării
Postat la: 01.11.2026 |
O ambarcațiune costisitoare, considerată o adevărată monstruozitate plutitoare, strică de peste patru ani peisajul portului Trieste, din nordul Italiei, iar întreținerea sa îi costă pe contribuabilii italieni milioane de dolari, potrivit primarului orașului.
„Sailing Yacht A", iahtul oligarhului rus Andrey Igorevich Melnichenko, este una dintre cele mai mari ambarcațiuni cu vele din lume, fiind evaluat la aproximativ 600 de milioane de dolari. Iahtul se afla în Trieste pentru lucrări de întreținere în martie 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a dus la impunerea unor sancțiuni extinse și la confiscarea sau punerea sub sechestru a activelor rusești.
Printre acestea s-a numărat și ambarcațiunea de 143 de metri a lui Melnichenko, supranumită cândva „cel mai urât iaht din lume" și cunoscută pur și simplu drept „A" de localnicii care au ajuns să o deteste.
Proiectat de Philippe Starck, superiahtul are un exterior cu un aspect fantomatic, ferestrele sale abia vizibile fiind încorporate într-o structură strălucitoare din oțel blindat.
Cele trei catarge rotative din fibră de carbon sunt la fel de înalte ca o clădire cu opt etaje, conturând o siluetă care a devenit deja o prezență obișnuită în portul aglomerat, unde acostează săptămânal zeci de nave de croazieră.
În septembrie 2025, primarul Roberto Dipiazza a adus în discuție, în cadrul unei campanii publice, problema persoanelor care suportă costurile de acostare și întreținere ale iahtului. El a calificat situația drept „o rușine" și a amenințat că va vinde ambarcațiunea sau o va trimite în altă parte.
Dipiazza a declarat pentru CNN că menținerea iahtului în stare de funcționare costă aproximativ 30.000 de dolari pe zi, adică aproape 11 milioane de dolari anual.
Cheltuielile includ salariile unui echipaj format din 20 de persoane, combustibilul necesar funcționării generatoarelor, curățarea specializată, securitatea și asigurarea.
Potrivit legislației italiene, o navă pusă sub sechestru trebuie întreținută și nu poate fi lăsată să ruginească sau să se scufunde.
Dacă și când sancțiunile împotriva lui Melnichenko vor fi ridicate, acesta va trebui să ramburseze cheltuielile pentru a-și recupera ambarcațiunea.
„În cele din urmă, îl va costa mai puțin să cumpere un iaht nou decât să ramburseze tot ce am cheltuit noi", a declarat Dipiazza.
„Și noi cu ce ne alegem? Am putea continua să plătim pentru această monstruozitate ani la rând."
Melnichenko, bancher și industriaș cu o avere estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, a contestat punerea sub sechestru a iahtului în vara anului 2022.
El a susținut că ambarcațiunea nu îi aparținea în mod direct, ci era deținută de o companie numită Valla Sails, prin intermediul unui trust înființat de soția sa.
Cazul a fost judecat de o instanță din Roma în 2022 și a ajuns, în cele din urmă, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
În 2025, instanța europeană a decis că Italia are dreptul să mențină iahtul sub sechestru, dar și obligația de a-l întreține.
Iachtul „A" nu e un caz izolat în Italia. Putin intră în joc
„Sailing Yacht A" nu este singurul iaht rusesc care îi costă bani pe italieni.
În portul Marina di Carrara, din Toscana, superiahtul Scheherazade, cu șase punți și o lungime de aproximativ 142 de metri, este ancorat în spatele unor ziduri înalte, menite atât să îl protejeze, cât și să îl ascundă de privirile curioșilor.
Deși ambarcațiunea este înregistrată, potrivit informațiilor disponibile, pe numele lui Eduard Khudainatov, director în cadrul companiei Rosneft, opozantul rus Alexei Navalnîi a susținut, pe baza unor dovezi considerate credibile, că aceasta îi aparține de fapt președintelui rus Vladimir Putin.
Pe 28 august anul acesta, iahtul a părăsit portul și s-a îndreptat spre nord, către Riviera italiană, potrivit semnalelor transmise de sistemul său de localizare și înregistrate de Vessel Finder.
Ambarcațiunea a fost însoțită de un dispozitiv amplu al forțelor de securitate italiene.
S-a întors după zece ore, timp în care, potrivit unui purtător de cuvânt al Italian Sea Group, compania care administrează docul unde este ancorată, au fost efectuate teste tehnice în cadrul lucrărilor de întreținere.
Superiahtul, evaluat la 700 de milioane de dolari, dispune, printre numeroasele sale facilități, de două heliporturi și de o piscină care poate fi transformată în ring de dans, potrivit publicației Superyacht Times.
Contractul de acostare al iahtului Scheherazade fusese achitat până în septembrie, conform documentelor fiscale consultate de CNN.
Italian Sea Group nu a precizat cine a suportat aceste costuri sau cine le plătește în prezent.
De la punerea sub sechestru a ambarcațiunii, contribuabilii din Toscana au plătit peste 15 milioane de dolari pentru echipajul redus care asigură întreținerea acesteia, potrivit relatărilor presei locale.
O parte dintre membrii echipajului sunt britanici, iar alții ruși, personalul fiind schimbat de mai multe ori pe an.
O echipă de filmare care a încercat să se apropie de ambarcațiune anul trecut a fost alungată cu ajutorul dronelor și al tunurilor cu apă.
Printre cheltuielile suplimentare se numără și măsurile de securitate necesare pentru a împiedica apropierea persoanelor neautorizate, dar și pentru a se asigura că iahtul nu părăsește portul cât timp se află sub sechestru.
Alte iahturi ale oligarhilor ruși, întreținute din banii contribuabililor italieni
Printre celelalte ambarcațiuni pentru care Italia suportă cheltuieli de întreținere se numără Lady M, un superiaht elegant, cu o lungime de aproximativ 64 de metri, deținut de Alexei Mordașov.
Acesta este un apropiat al lui Putin și acționarul majoritar al Severstal, cea mai mare companie siderurgică și minieră din Rusia.
Potrivit Forbes, averea lui Mordașov se ridică la aproape 37 de miliarde de dolari.
Lady M se află sub sechestru în Imperia și i-a costat până acum pe contribuabilii italieni aproximativ două milioane de dolari, a declarat pentru Forbes Matteo Bonjean, director adjunct al portului Marina di Imperia, Liguria.
În apropiere este întreținut și superiahtul Lena, cu o lungime de aproximativ 38 de metri, deținut de Ghenadi Timcenko, un alt aliat al lui Putin.
Toate ambarcațiunile puse sub sechestru au echipaje care se ocupă de întreținerea lor, plătite de guvernul italian.
Alte cheltuieli includ utilizarea sistemelor de aer condiționat pentru a preveni apariția mucegaiului în interior.
Italia nu este singura
Italia nu este nici pe departe singura țară europeană care trebuie să suporte costurile întreținerii iahturilor puse sub sechestru.
Germania are în custodie iahtul Dilbar, evaluat la 800 de milioane de dolari, care a fost deținut la un moment dat de sora magnatului rus sancționat Alișer Usmanov.
Franța plătește pentru întreținerea iahtului Amore Vera, aparținând oligarhului sancționat Igor Secin, în timp ce Spania întreține iahtul Tango, deținut de oligarhul rus Viktor Vekselberg, aflat și el sub sancțiuni.
Gibraltarul a reușit să vândă la licitație iahtul Axioma, cu o lungime de aproximativ 72 de metri, aparținând magnatului rus din industria oțelului Dmitri Pumpianski, pentru aproximativ 37,5 milioane de dolari, potrivit Reuters.
Statele Unite au vândut mai multe ambarcațiuni, inclusiv Amadea, deținută de politicianul rus Suleiman Kerimov, sancționat în două rânduri.
Nu toate țările aleg să suporte cheltuielile de întreținere atunci când legislația națională nu le obligă să facă acest lucru.
Imensul iaht Luminosity, cu o lungime de aproximativ 108 metri, aparținând rusului sancționat Andrei Guriev, a fost pus sub sechestru în Muntenegru și lăsat să ruginească și să se degradeze, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale de Benetti Yachts, compania care a construit ambarcațiunea.
Muntenegru a încercat să vândă iahtul în 2024 pentru 135 de milioane de euro, însă tranzacția a fost în cele din urmă blocată, iar ambarcațiunea continuă să se degradeze în portul Porto Montenegro din Tivat.
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a susținut ferm menținerea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși apropiați de Putin.
Luna trecută, ea a avertizat Senatul italian că orice relaxare a sancțiunilor sau încheierea unor înțelegeri cu Moscova ar reprezenta „o alegere foarte riscantă".
Mulți alții, precum primarul orașului Trieste, Roberto Dipiazza, consideră însă că nu contribuabilii ar trebui să suporte costurile întreținerii „jucăriilor" oligarhilor ruși.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O directoare din ANM o acuză pe Elena Mateescu de atacuri personale: „Trăim ceva îngrozitor"
Scandalul achizițiilor de la Administrația Naționala de Meteorologie se extinde in interiorul instituției. Maria Fodor, ...
-
Cum ar fi dispărut cei 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni: sacul cu bani, tăiat pe dedesubt și cusut la loc, fără ca sigiliul să fie atins
Anchetatorii incearca sa reconstituie modul in care au disparut aproximativ 700.000 de euro confiscați de vameși pe Aero ...
-
Presa germană face dezvăluiri despre bărbații care au dat atacul la CARFIL: Plănuiau atacuri și în Germania, la comanda Rusiei
Doi barbați care au fi orchestrat atacul de la platforma CARFIL au fost arestați in Germania, in landul german Bavaria. ...
-
Dosarul lui Georgescu se complică: DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milion de euro
Dosarul in care Calin Georgescu e cercetat pentru ca ar fi pacalit un om de afaceri sa ii dea un milion de euro promițan ...
-
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise: Simina Tănăsescu (CCR) le-a răspuns în scris senatorilor care anchetează întâlnirea cu Ilie Bolojan
Primele explicații oficiale ale președintelui Curții Constituționale, Simina Tanasescu, in ancheta privind intalnirea cu ...
-
FT: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în secret cu un om de afaceri rus legat de Kremlin. Cei doi au participat la partide de vânătoare în Mongolia
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a participat in luna august la o expediție de vanatoare in s ...
-
Evanghelia după Petru (Thiel) - Avem la dispoziție prelegerile secrete ale lui Peter Thiel despre Anticrist
Autor: Tina Nguyen Este o perioada marcata de viziuni apocaliptice asupra lumii in Silicon Valley. Cel mai recent c ...
-
Ființele subterane: Tokoloshe - Sala Coșmarurilor și Fermele lui Credo Mutwa de "creșterea" oamenilor - creaturile de sub Dulce și ființele pe care le numim "extratereștri"
Autor: Dr. Heather Lynn În 1922, potrivit autorului sud-african Credo Mutwa, o „ferma secreta de tokoloshe" ...
-
Proaspăta consilieră a președintelui Nicușor Dan e fiica unui fost ofițer de Securitate care a avut ca misiune supravegherea lui Nicu Steinhardt și Radu Săplăcan
Olivia Diana Morar a fost numita vineri consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru problemele legate de poli ...
-
Stenogramele care o demască pe Ariadna Cîrligeanu și îl îngroapă pe George Simion! Cum a fost obligată deputata AUR să mintă pentru a-i scăpa de pușcărie pe liderul partidului
Dupa ce camerele de supraveghere din comuna Tunari și investigațiile poliției au strans lațul in jurul executanților car ...
-
Cum a ajuns Jared Kushner sub supravegherea serviciilor secrete ruse și în centrul unui circuit financiar de miliarde de dolari proveniți din Golf
Un jurnalist american susține ca serviciile de informații olandeze ar fi obținut acces la telefonul lui Jared Kushner du ...
-
Au ucis sufletul Franței: Nu a fost niciodată atât de goală. Au eviscerat-o intenționat!
Autor: Dean Ward (editorialist) Protestele din Franța au izbucnit, in fapt, la sfarșitul lunii septembrie 2026 și primel ...
-
Chemtrails a devenit oficial: O ploaie chimică invizibilă și persistentă cade asupra întregii planete
Substanțele chimice care ar fi contribuit la refacerea stratului de ozon și care au fost imprastiate din avioane prin as ...
-
Supraveghere și spionaj. Soțul procurorului-șef al Parchetului European se află într-o închisoare iraniană?
Soțul Laurei Codruța Kövesi ar fi deținut la inchisoarea Evin din Teheran, alaturi de un grup de 35 de persoane acu ...
-
"Europa înlocuită": Anchetă sub acoperire care urmărește banii din spatele fluxului de migrație în masă finanțat de contribuabili în UE
O investigație colosala urmarește ruta migranților din Africa de Vest prin Spania și Franța pana in Marea Britanie, exam ...
-
Cine face miliarde din bani publici. Salariu de 70.000 de lei pe lună la o companie de stat. Topul giganților din energie
Top trei companii de stat din Romania sunt din domeniul energiei. Hidroelectrica ocupa primul loc in clasamentul compani ...
-
Agenţia israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a folosit reclame online pentru o amplă operaţiune de spionaj, au stabilit două grupuri de cercetare
Agentia israeliana de publicitate digitala Discover-Tech a spionat utilizatori de internet printr-o retea vasta de recla ...
-
Banii din dosarul Călin Georgescu duc la soția lui Ionel Rusen: Noi audieri la DIICOT, după descoperirea unor transferuri suspecte
Ancheta DIICOT in dosarul in care Calin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup ...
-
„Este guvernul SIE-SRI. Aduce PSD-ul la toate butoanele României". Analist, despre formula pregătită de Luca Niculescu
Profesorul universitar Catalin Avramescu, fost ambasador al Romaniei și director al Institutului de Științe Politice și ...
-
Istorii CNSAS: O iubire interzisă în România comunistă. Cum a reușit o tânără să păcălească Securitatea pentru a fi împreună cu iubitul englez
O poveste de dragoste din perioada comunista a fost dezvaluita de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securita ...
-
Oppenheimer: câte ceva din ceea ce nu e în film: cine a fost, de fapt, Fuchs și de ce a spionat
La sfarșitul primaverii anului 1952, senatorul Brien McMahon, un candidat la președinție, și consilierul sau, William Bo ...
-
Încă o relatare incredibilă din "Spitalele Groazei": 11 ore pe un scaun cu dureri insuportabie și nimeni nu s-a interesat de starea pacientului
In urma cu aproximativ o luna am publicat relatarea unei jurnaliste care a avut o experienta nefericita la Spitalul Flor ...
-
Moartea unei angajate a unui laborator din Siberia a readus în atenția presei programul de arme biologice al Rusiei
Autoritațile ruse afirma ca investigheaza decesul și nu au confirmat ca acesta a fost provocat de ciuma pneumonica, care ...
-
Încă un contract dubios de salubritate încheiat de George Tuță cu o firmă de casă - concluziile Prefectului Capitalei
Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a dezvaluit ilegalitați flagrante in contractul de salubritate incheiat ...
-
Noi detalii în dosarul patronului Doner Kebap: Mai mulți funcționari români ar fi fost duși în Turcia unde primeau mită și favoruri în cluburi de noapte
Patronul Dristor Doner Kebap, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat recent in Turcia intr-o ancheta privind o presupusa orga ...
-
Rețea din Europa, acuzată că a strâns milioane pentru Hamas sub paravanul ajutorului pentru Gaza. SUA au urmărit traseul banilor și au destructurat rețeaua
Statele Unite au anunțat vineri o ampla operațiune impotriva unei rețele despre care susțin ca a strans peste doua milio ...
-
Operațiunea KillSwitch: Român reținut în mega-ancheta care a lovit în aproape 1.000 de atacuri în întreaga lume și 110 TB de date securizate
O ampla operațiune internaționala impotriva criminalitații informatice a ajuns in Romania, unde un tanar de 24 de ani a ...
-
George Tuță a plătit tainul la Realitatea lui Maricel Păcuraru
Parteneriatul dintre Maricel Pacuraru și primarul sectorului 1, George Tuța, s-a concretizat. Cum? Prin plata tainului n ...
-
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA
Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a trimis in februarie 2026 Corpul de Control al Ministerului Energiei, pe ...
-
Raportul "Anonymous" despre masa lui Grindeanu cu ambasadoarea SUA în Grecia: "S-au aliat cu extrema dreaptă pentru a răsturna guvernul României"
Gruparea de hackeri Anonymous a publicat pe rețeaua X un material despre ambasadoarea SUA in Grecia, Kimberly Guilfoyle, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu