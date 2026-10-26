Evanghelia după Petru (Thiel) - Avem la dispoziție prelegerile secrete ale lui Peter Thiel despre Anticrist

Autor: Tina Nguyen

Este o perioadă marcată de viziuni apocaliptice asupra lumii în Silicon Valley. Cel mai recent ciclu de pesimism legat de IA este alimentat de altruismul eficient (EA), o filosofie care a rămas la marginea scenei timp de ani de zile, dar care a pătruns recent în mainstream, deoarece adepții săi sunt prezenți în întreaga industrie a IA, de la Anthropic până la METR, organismul de supraveghere a siguranței IA recent numit. EA este o abordare utilitaristă a carității, bazată pe premisa de a face cât mai mult bine pentru cât mai mulți oameni pe o perioadă cât mai lungă de timp, iar susținătorii EA consideră că oprirea unui sfârșit al lumii provocat de IA este esențială pentru salvarea cât mai multor oameni posibil.

Însă EA are un rival important și la fel de apocaliptic în cosmologiile transversale ale titanilor tehnologici - o ramură a creștinismului reprezentată cel mai bine de Peter Thiel, care crede că EA va aduce la apariția Anticristului. Este o temă în care miliardarul tehnocapitalist se autointitulează expert și, într-un fel, Thiel a devenit cel mai provocator și vizibil teolog creștin din America. Obsesia actuală a lui Thiel pentru „Sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem" se numește, în limbajul teologic, escatologie, studiul „lucrurilor de pe urmă". Bête noire-ul său specific este Anticristul, personajul negativ al acestor scenarii ale sfârșitului de lume.

Discuțiile lui Thiel despre Anticrist au început cu puțin peste trei ani în urmă, mai întâi într-o prelegere din 2023 la Universitatea Catolică din America, dar apoi, începând din 2025, doar în cadrul unor serii de prelegeri cu ușile închise, accesibile doar pe bază de invitație, organizate în afara orașului San Francisco. Deși această discreție este frustrantă pentru cei dintre noi interesați de modul în care titanii tehnologici extrem de bogați și puternici din punct de vedere politic văd viitorul lumii noastre, este totodată o mișcare destul de inteligentă - ceea ce nu este o surpriză venind din partea celui care a fondat întreprinderi de mare succes precum PayPal și Palantir. „Este o strategie de marketing destul de bună dacă vrei ca toată lumea să afle despre ceva: să nu lași pe nimeni în sală", ar fi spus Thiel unui public din San Francisco toamna trecută.

În martie 2026, el a călătorit la Roma pentru o altă serie privată, în patru părți, despre Anticrist. Faptul că și-a dus trucul la porțile Vaticanului era garantat să genereze publicitate, și așa s-a întâmplat. Cu câteva luni în urmă, înregistrările prelegerilor lui Thiel au fost divulgate către The Verge. Am ascultat și am citit transcrierile tuturor celor patru prelegeri, care oferă o perspectivă asupra filosofiei religioase și socioculturale amețitoare a lui Thiel. El se prezintă ca un intelectual curios, care combină cumva elemente disparate în avertismente grave împotriva inteligenței artificiale și a „siguranțismului" general care, susține el, precede venirea Anticristului.

„Pace și siguranță" - sloganul Anticristului, potrivit lui Thiel - îl preocupă pe tot parcursul prelegerilor. În prima dintre ele, se întreabă dacă ne îndreptăm spre al Treilea Război Mondial sau spre al Doilea Război Rece și, ulterior, potențial, spre o pace nedreaptă, corolarul unui război nedrept:

Într-un fel, este foarte ciudat modul în care s-a încheiat primul Război Rece, din '49 până în '89. Dar s-a încheiat cu ceea ce consider eu, în mare, o pace justă. În care, cumva, nu a avut loc un război nuclear. Și, cumva, tabăra noastră, care cred că era mai degrabă tabăra binelui, a câștigat, practic. Și nu s-a ajuns la o pace perfectă, ci mai degrabă la o pace justă. Așadar, dacă vom avea un al treilea război mondial, acesta va fi un război nedrept. Dacă vom avea un al doilea Război Rece, poate că se va încheia cu o pace justă sau cu o pace nedreaptă.

Reflectând asupra acestui material și gândindu-mă la el, este evident că nu este bătut în cuie și că există multe moduri diferite în care lucrurile pot evolua. Dar nu încetez să mă gândesc că, dacă ar trebui să pariez, nu sunt oare șansele mai mari ca de data aceasta să ne îndreptăm spre al patrulea cadran? A patra posibilitate este că cel de-al doilea Război Rece se va încheia cu o pace nedreaptă. Și asta pentru că Anticristul vorbește neîncetat despre Armaghedon. Toți suntem speriați de moarte că ne îndreptăm ca niște somnambuli spre Armaghedon. Și apoi, pentru că știm că cel de-al Treilea Război Mondial va fi un război nedrept, acest lucru ne împinge cu putere spre pace cu orice preț.

Ceea ce mă îngrijorează într-o astfel de situație este că nu te gândești prea mult la detaliile păcii și devine mult mai probabil să obții o pace nedreaptă. Acesta este, apropo, sloganul Antihristului: 1 Tesaloniceni 5:3. Este „pace și siguranță", pacea nedreaptă. Iar apoi ceea ce spune Hristos în Matei 24:6, versetul complet: „Veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; vedeți să nu vă tulburați." Dacă ne îngrijorăm prea mult, vom ajunge întotdeauna la o pace foarte nedreaptă? Sau ceva de genul acesta.

Publicăm acum o analiză a acestor prelegeri deoarece Thiel a publicat o versiune a acelorași idei în revista religioasă conservatoare First Things în luna iulie. Intitulat „Papa și Anticristul", eseul completează lacunele uriașe din gândirea lui Thiel și ne permite să-i înțelegem mai bine ideile, așa cum sunt ele.

Concluzia este că, după ce am analizat toate referințele obscure și exegeza ezoterică, se dovedește că Thiel - un protestant căruia îi place să se descrie drept un „creștin heterodox" - propune o viziune asupra lumii tipică evanghelicilor americani, și una destul de fundamentalistă, de altfel.

El este mai puțin un gânditor religios coerent și mai mult un reambalator de idei recunoscute - îmbrăcându-le în retorica unui pasionat de tehnologie transformat în amator de teologie - pe care le folosește pentru a-și promova propria ideologie. El citește de toate, de la Biblie la scrierile pre-papale ale unui viitor papă, la romanul lui Robert Hugh Benson din 1907, *Lord of the World*, până la poezie scoțiană semi-obscură, cu ochii ațintiți asupra propriei sale interpretări - uneori șocant de literale - a venirii Antihristului (în mod ideal, ar trebui să-și lase amprenta, ca să zicem așa, mai repede decât Iisus, care a murit la 33 de ani și câteva luni - deși Thiel admite în a treia sa prelegere că, poate, „în gerontocrația noastră, 66 este noul 33"). Deși amestecul său de concepte religioase și afirmațiile autoritare privind interpretări dubioase îl fac să pară un student care tocmai a urmat primul său curs de filosofie și apoi a tras câteva fumuri în plus din bong, scopul escatologiei sale este același cu al oricărui vizionar apocaliptic: să împartă lumea între cei mântuiți și cei condamnați. Iar Thiel este, în mod clar, unul dintre cei drepți.

Este de remarcat aici faptul că Thiel provine din inima a ceea ce se poate considera cea mai recentă și cea mai neașteptată renaștere religioasă din America - una concentrată în rândul elitei din Silicon Valley, precum colectivul ACTS 17, care face referire la predicile Sfântului Pavel către păgânii greci din Faptele Apostolilor și este un acronim pentru „Acknowledging Christ in Technology and Society" (Recunoașterea lui Hristos în tehnologie și societate). Însă această mișcare transmite un mesaj optimist de perfecționare personală prin Iisus, genul de mesaj pe care mulțimea îngrijită și în formă din zona Bay Area tinde să-l îmbrățișeze. Viziunea asupra lumii a lui Thiel este destul de neobișnuită pentru Silicon Valley și, poate, deosebit de neașteptată pentru un miliardar german homosexual; el se simte ca acasă în tradiția americană a apocalipticismului.

Cheia viziunii teologice a lui Thiel se regăsește chiar la începutul celui mai recent eseu al său din revista „First Things" și constă în obsesia și teama sa față de Anticrist. Anticristul a fost asociat în mod tradițional, așa cum a spus chiar Thiel în altă parte, cu „un rege rău, un tiran sau un antimesia care apare în vremurile de pe urmă". Este adevărat, deși Thiel afirmă că Anticristul îl interesează „mai ales pentru că nimeni altcineva nu vorbește despre el". Aceasta ar fi o noutate pentru oricine are măcar o cunoaștere superficială a creștinismului american.

De fapt, Anticristul și escatologia sunt, fără îndoială, impulsul religios central care străbate creștinismul american, iar această concentrare distinge Statele Unite de majoritatea celorlalte biserici și culturi de pe glob. În America, învățăturile biblice tind să sară de la Cele Zece Porunci de la începutul Vechiului Testament la Cartea Apocalipsei de la sfârșitul Noului Testament. Evangheliile, Fericirile, tot ceea ce constituie învățăturile esențiale ale lui Iisus Hristos, sunt doar o notă de subsol.

Gura iadului digital

Entuziasmul pentru sfârșitul lumii a fost alimentat în mare parte de seria de renașteri religioase de amploare, sau „Marile Treziri", care au marcat istoria religioasă americană de la epoca colonială până în secolul al XIX-lea și, după cum ar spune unii, chiar și în secolul al XX-lea. Aceste mișcări de trezire s-au concentrat nu doar pe convertirea personală, ci și pe avertismente sumbre cu privire la „vremurile de pe urmă", așa cum sunt prezise în Noul Testament, când Hristos se va întoarce pentru a-i aduna pe credincioși în Cer, iar cei care vor rămâne vor fi nevoiți să înfrunte singuri diverse necazuri.

În special pentru creștinii americani, efortul de a salva sufletele de la damnarea veșnică a fost din ce în ce mai alimentat de teama că a doua venire era iminentă, așa că ar fi bine să te pocăiești acum. Noi mișcări apocaliptice, secte și culte au continuat să înflorească, de la acele prime renașteri religioase organizate în corturi, trecând prin televangheliștii cu imagini de marcă mai sofisticate și, mai târziu, prin extrem de populara serie de romane „Left Behind" din anii 1990. Prognosticii au preluat în diverse moduri fragmente din Cartea lui Daniel și din alți profeți ai Bibliei ebraice și le-au îmbinat cu seria adesea fantasmagorică de viziuni din Cartea Apocalipsei, iar în cele din urmă ceea ce fusese un amestec confuz de scenarii ale sfârșitului lumii s-a cristalizat într-o cronologie larg acceptată: creșterea numărului de dezastre naturale și provocate de om, a doua venire a lui Iisus, cunoscută și sub numele de „Răpirea" adevăraților credincioși, urmată de apariția Antihristului și de șapte ani de Mare Tribulație pe Pământ, care se vor încheia cu o bătălie finală între bine și rău și cu o mie de ani de pace.

„Unul dintre prietenii mei îmi spunea că nu ar trebui să ratez ocazia de a le spune acelor oameni din San Francisco că Bill Gates este Anticristul. Recunosc că este cu siguranță un personaj de tipul Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Domnul Rogers din ochii publicului, personajul de cartier - dar am văzut versiunea Mr. Hyde acum aproximativ un an, când era pur și simplu un caz de sindrom Tourette neîntrerupt, strigând cuvinte obscene.

„Desigur, există o mulțime de oameni care aspiră să fie Anticriști. Ei își doresc, într-un fel, pace și siguranță. [El] își dorește cu siguranță Premiul Nobel pentru Pace. Și-ar da sufletul pentru asta, fără nicio îndoială."

„Există o altă carte - nu am reușit să fac rost de un exemplar pentru că va apărea mâine, dar am descărcat-o într-un fel - care se potrivește și mai bine cu această teză. Este scrisă de raționalistul din East Bay, Eliezer Yudkowsky. Mi-e rușine de toate legăturile pe care le-am avut odată cu acești oameni și de cât de deranjați și nebuni au devenit cu toții. A început cu aceste aspirații baconiene legate de tehnologia transformatoare: o vom construi, va schimba lumea. Și apoi s-a terminat cumva într-un fel de atitudine „blackpilled", care este probabil mai depresivă și mai luddită decât Greta."

„Cred că una dintre modalitățile în care aceste lucruri sunt mereu relatate este aceea că o denunț pe Greta ca fiind un Anticrist. Și vreau să fiu foarte clar: Greta nu este, adică, poate că este un fel de tipar sau o umbră a unui Anticrist de genul celui care ar fi tentant, dar nu vreau să o flatez prea mult."

„Nu este Andreessen, apropo. Cred că Andreessen nu este Anticristul. Pentru că, știi, Anticristul este popular."

Uf. Acum intră în scenă Peter Thiel. El este, de fapt, cel mai recent dintr-o lungă serie de apocaliptici, deși propria sa interpretare este că anxietățile legate de noile tehnologii ciudate, precum IA, vor genera cereri pentru o reglementare mai strictă, iar asta ar fi o greșeală gravă, aproape apocaliptică. Având în vedere cele mai recente avertismente venite chiar de la liderii din domeniul IA, conform cărora noua tehnologie ar putea pune în pericol existența umanității în decurs de un deceniu, preocupările lui Thiel contrazic ceea ce te-ai aștepta de la un apocaliptic.

Justificarea teologică a lui Thiel pentru criticarea acestui instinct față de ceea ce el ridiculizează drept „safetyism" se bazează pe un verset din prima epistolă a Sfântului Pavel către Tesaloniceni, în care apostolul avertizează că mulți vor promova „pacea și siguranța" pentru a adormi oamenii într-un fals sentiment de siguranță și apoi, POOF, Isus se întoarce, Anticristul apare, iar necredincioșii sunt condamnați.

Thiel identifică promotorii acestui tip de pace și siguranță cu o forță „reținătoare" care va fi un semn al venirii Antihristului și care, în cele din urmă, îi va pregăti calea acestuia. El l-a indicat pe Anthony Fauci ca un exemplu al unui astfel de „reținător". Iar acum, apostolii altruismului eficient, cu preocuparea lor de a proteja cât mai mulți oameni posibil, se află în vizorul lui Thiel. Thiel folosește termenul grecesc original pentru „cel care ține în frâu", katechon, pentru că, desigur, așa face. Folosirea unor termeni misterioși face parte din misterul care conferă apocalipticismului farmecul său, iar profeților puterea lor.

Deci, cine este de fapt Anticristul? La un moment dat, Thiel a respins astfel de speculații ca fiind un comportament „de mâna a doua", dar el însuși nu poate rezista tentației de a-și spune părerea. Considerarea pontifului roman drept Anticrist sau colaborator al Anticristului este un trope standard al teologiei sfârșitului lumii, iar în eseul său din „First Things", Thiel urmează această tradiție sugerând că regretatul Papă Francisc ar fi putut fi Anticristul. În fragmente din discursurile lui Thiel, scurse anterior, acesta l-a acuzat pe actualul papă american, Leo al XIV-lea, că ar fi un „agent comunist chinez" sau, mai recent, „idiotul util" al Beijingului, deoarece dorește să reglementeze inteligența artificială - toate acestea fiind comportamente foarte apropiate de cele ale Anticristului.

Thiel are o relație oarecum neobișnuită cu Biserica Catolică. Rămânând fidel curentelor mai anti-papiste ale tradiției sale, el se teme că Papa Leo al XIV-lea este un „papă american woke" care se va alia cu liberalii americani pentru a crea o „fuziune cezaropapistă" tirannică.

În același timp, sprijinul financiar record acordat de Thiel, născut în Germania, l-a propulsat pe JD Vance, un convertit relativ recent la catolicism, în Senatul SUA, iar acum acesta se află la un pas de președinție. Thiel l-a transformat, de asemenea, pe René Girard, un teoretician literar catolic puțin cunoscut din Franța, într-un ghid spiritual pentru dreapta politică americană - deși numai prin inversarea completă a celebrei învățături a lui Girard despre mecanismul țapului ispășitor, prin care o societate atenuează diviziunile interne dând vina pe o singură persoană sau pe un subgrup de oameni pentru problemele sale.

Cel mai recent eseu al lui Thiel este, de asemenea, neobișnuit sau inventiv, în sensul că, în loc să denunțe papalitatea ca fiind „Târfa Babilonului" - o figură de stil tradițională a protestanților fundamentaliști, inspirată dintr-o imagine dură din Apocalipsa 17 -, el încearcă să-l coopteze pe un papă, pe regretatul Benedict al XVI-lea, în viziunea sa asupra lumii, extrem de americană și protestantă, și împotriva papalității și a Bisericii Catolice însăși.

„Nu am venit la Roma pentru a încerca să fiu mai catolic decât papa, dar am sperat, chiar și ca protestant, să fiu mai catolic decât catolicul obișnuit", spune Thiel. Scopul său este să-l folosească pe Benedict - care a demisionat din funcția de papă în 2013 și a murit în izolare la Vatican în 2022 - ca fiind singurul lider catolic care a înțeles amenințarea iminentă a Antihristului și a sfârșitului lumii, singurul catolic care a înțeles corect situația.

Desigur, Benedict este singurul papă care îi oferă lui Thiel acel tip de oportunitate, oricât de mică ar fi, pe care Thiel ar putea să o exploateze. Benedict era „un augustinian convins", așa cum scria în perioada în care era încă cardinalul Joseph Ratzinger, și împărtășea viziunea destul de pesimistă a Sfântului Augustin asupra omenirii. Thiel dedică mult timp tezei de doctorat a tânărului Ratzinger despre teologia istoriei a Sfântului Bonaventura - un subiect profund, în care franciscanul italian din secolul al XIII-lea a respins ciudatele scrieri apocaliptice ale lui Ioachim din Fiore, un abate italian care a trăit cu un secol înaintea Sfântului Bonaventura.

Thiel interpretează cumva susținerea lui Ratzinger față de Bonaventura în detrimentul lui Ioachim din Fiore ca un semn că Ratzinger vedea apocalipsa apropiindu-se, în loc să țină cont de ceea ce Ratzinger a scris și a vrut să spună de fapt. În cea de-a treia prelegere, Thiel face extrapolări exagerate pe această temă pornind de la un citat dintr-o notă de subsol, afirmând:

Pe scurt: Convingerea mea este că Benedict credea literalmente că îndepărtarea istorică de Biserică din timpul papalității sale era un semn al sfârșitului timpurilor.

Există dovezi în acest sens? Există tot felul de aluzii subtile. În teza de doctorat din 1959 despre Bonaventura, el folosește un limbaj foarte plastic referitor la Anticrist și la Curva Babilonului. Ce putem deduce din asta? Într-o notă de subsol, este o modalitate destul de criptică și ezoterică de a scrie. Nu cu propriile sale cuvinte, ci citând un alt profesor, Ratzinger a scris - evident înainte de a deveni papă - citându-l pe acest alt profesor: „În cazul lui Bonaventura, vedem cât de dificil este să reușim să stabilim limitele corespunzătoare imaginilor apocaliptice. Imaginile apocaliptice sunt ca un torent de apă care se revarsă peste maluri și este dificil să fie ținute în frâu. Și, indiferent de toate eforturile de a atenua imagistica, tonul apocaliptic predomină. Nici măcar un Mozart nu poate face o trompetă să uite să sune ca o trompetă." Așadar, e ca și cum ai spune că, dacă te gândești la aceste lucruri, nu poți niciodată, absolut niciodată, să vorbești despre ele. Dacă spui măcar un cuvânt despre asta, va domina totul și nu vei mai putea spune nimic altceva.

Dovada că viitorul papă Benedict era la fel de concentrat pe sfârșitul lumii în sens literal ca Thiel? Faptul că nu vorbea niciodată despre asta, desigur.

Ceea ce dorea de fapt Ratzinger era să evite ideea că umanitatea ar putea aduce pace și dreptate în această lume prin propriile eforturi - o previzualizare a campaniei sale de zeci de ani împotriva a ceea ce el considera teologia eliberării influențată de marxism, nu în numele Anticristului. Cu toate acestea, Thiel continuă să selecteze diverse comentarii despre escatologie - „firimituri", cum le numește Thiel - din prelegerile și scrierile lui Ratzinger, pe măsură ce deceniile au trecut și viziunea teologică a lui Ratzinger a devenit, după cum recunoaște el însuși, tot mai sumbră și mai conservatoare. El interpretează demisia lui Benedict din funcția de papă - fără precedent în epoca modernă - ca fiind unul dintre „semnele și aluziile" lui Benedict că Anticristul se apropie.

Această ventrilocie este pe cât de bizară, pe atât de morbidă, dar Thiel este convins că, atunci când vine vorba de Anticrist, „aceste paroxisme apocaliptice îl fac pe Benedict să pară un baptist sudist care predică foc și pucioasă".

Acest comentariu evidențiază problema fundamentală a lui Thiel, și anume faptul că dorește să privească catolicismul roman prin prisma protestantismului evanghelic, care vede sfârșitul timpurilor ca pe o apocalipsă globală în care cei „mântuiți" vor fi salvați - și confirmați în neprihănirea lor. Ratzinger, și mai târziu ca Papa Benedict, a fost un om al Bisericii Catolice convins, care era mai puțin preocupat de sfârșitul timpurilor decât era „îngrijorat de sfârșitul unei ere istorice a Bisericii Catolice", după cum a spus teologul italian Marcello Neri. Ratzinger îi considera pe liberalii catolici, care ar dilua doctrina și dogma Bisericii, drept amenințarea apocaliptică, iar aceasta este o amenințare la adresa Bisericii Catolice, nu a planetei. Istoria va continua, credea Ratzinger. Soarta Bisericii este cea mai puțin sigură, din cauza infiltrării curentelor moderniste. Thiel comite o eroare de categorie care îi subminează întreaga argumentație. Este tipic pentru Thiel.

La sfârșitul zilei, și al eseului său, limbajul grandios și proiectul lui Thiel se dovedesc a fi de natură ideologică destul de obișnuită. „Thiel este, mai presus de toate, un teolog politic care acționează chiar în inima ecosistemului Silicon Valley", a scris franciscanul italian Paolo Benanti într-o replică ascuțită la discursurile lui Thiel de la Roma. După cum explică Benanti, această ideologie include „radicalizarea patologică" a unei mână de valori occidentale - „concurența, tehnologia, individul" - ceea ce duce la rezultate „radical divergente de proiectul democratic comun". Naomi Klein și Astra Taylor aprofundează această temă în noua lor carte, *End Times Fascism: And the Fight for the Living World*.

Peter Thiel ca meme-ul „creierul galaxiei", cu un nor în formă de ciupercă în minte

Dacă liberalii doresc să „immanentizeze eshatonul", așa cum a spus odată William F. Buckley, concentrându-se pe a face bine în această viață în loc să fie îngrijorați de lumea care va veni, conservatorii tind să se concentreze pe mântuirea personală înaintea apocalipsei.

Această teologie a sfârșitului lumii li se potrivește perfect, deoarece tinde spre o etică libertariană, asemănătoare cu cea a lui Thiel; Iisus se va întoarce în curând, așa că să nu ne împotmolim în reglementări excesive sau în gânduri prea complicate. „Moralizăm mult prea mult", a spus Thiel într-un podcast de luna trecută, alături de Mathias Döpfner, directorul general al Axel Springer. „Dacă ești rău, ești cel puțin competent. Și dacă ești rău, nu ești rea, și, prin urmare, ești de fapt poate chiar oarecum bun, pentru că măcar realizezi ceva." În schimb, sugerează Thiel, să profităm de ocazie - adică să facem o grămadă de bani - cât încă strălucește soarele. Anxietate legată de climă? Îngrijorările tale cu privire la viitor denotă o lipsă de credință! De aceea, pe lângă fostul papă și mișcarea altruismului eficient, s-a raportat că Thiel ar fi sugerat că activista pentru schimbările climatice Greta Thunberg ar putea fi Anticristul.

Sau poate, sugerează el într-o prelegere, sistemul este adevăratul Anticrist - mai precis, sistemul de reglementare financiară.

Cartea Apocalipsei ne spune, într-un fel, că Anticristul va desființa libertatea financiară. Apocalipsa 13:16-17: „El face ca toți, mari și mici, bogați și săraci, liberi și sclavi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei."

Există o întreagă constelație de factori, în care, în ultimii 25 de ani - acest secol XXI monoton, ca în filmul „Ziua Cârtiței", începând cu anul 2000 - sub masca unei păci și siguranțe relative, s-a construit o mașinărie incredibilă de tratate fiscale, supraveghere financiară și arhitectură a sancțiunilor. Iar toate aceste averi din domeniul tehnologiei se află în avalul acestui vast sistem. Ai iluzia puterii și a autonomiei, dar ai senzația că ți-ar putea fi luate în orice moment. A devenit destul de dificil să-ți ascunzi banii.

El recunoaște că „acest sistem asemănător Anticristului, această mașinărie" se mișcă cu o viteză diferită față de un Anticrist uman (care, din nou, ar trebui probabil să aibă 33,5 ani sau mai puțin), dar insistă că a fost pusă la punct „nu peste noapte, ci relativ repede, și există senzația că ar putea fi activată prin simpla apăsare a unui buton". Dacă toate acestea par o definiție a Anticristului pe care doar un miliardar ar putea-o aprecia, el îi asigură pe ascultătorii săi că este mai mult decât atât.

Și apoi, desigur, nu este doar un sistem financiar. Este, de asemenea, într-un anumit sens, un sistem ideologic. Anticristul nu se va opri doar la bani. Banii nu sunt suficienți pentru a-l opri pe Anticrist, ceea ce înseamnă că el vrea ceva mai mult de la tine.

Este, de asemenea, potrivit lui Thiel, Curtea Penală Internațională și modul în care aceasta i-a speriat pe Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu și pe foști membri ai administrației lui George W. Bush; sunt legile stricte ale Germaniei privind simbolistica nazistă și calomnia online; și sunt legile australiene privind verificarea vârstei, toate acestea alcătuind o viziune a sfârșitului lumii care îl fascinează atât de mult. Nu este chiar foc și pucioasă, dar pentru Thiel, asta este.

În ciuda proeminenței și strălucirii lui Peter Thiel - Vance l-a numit „cel mai deștept om pe care l-am întâlnit vreodată" - preocupările sale spirituale sunt, în cele din urmă, destul de obișnuite. Vance a petrecut recent o parte dintr-un podcast lung cu un influencer evanghelic popular, discutând despre Sfârșitul Lumii și Anticrist. Acest lucru i-a uimit pe majoritatea catolicilor, dar, așa cum a spus Rod Dreher, comentator creștin conservator și prieten al lui Vance, aceasta este „o credință foarte, foarte comună".

Aceste credințe sunt, de asemenea, foarte reprezentative pentru o cultură religioasă din ce în ce mai „DIY" (fă-o singur) din America, care este deconectată de practicile tradiționale și de congregațiile din carne și oase. Când vine vorba de religie, se pare că acum fiecare își face propriile cercetări și își creează propria misiune pe rețelele sociale.

Diferența este că Thiel este un influencer extrem de bogat, dotat cu putere politică. Amestecul teologic prin care și-a alcătuit propria viziune apocaliptică ar putea fi considerat, la un anumit nivel, ca fiind excentric, dar inofensiv, dacă nu ar fi faptul că el folosește acea viziune pentru a se erija în judecător divin între cei mântuiți și cei condamnați - s-ar putea spune aproape că este un fel de Anticrist. Asta a făcut întotdeauna escatologia, dar puțini predicatori apocaliptici au exercitat genul de putere pe care o deține Peter Thiel, iar el nu pare să ne considere pe mulți dintre noi, cei din afara cercului său, demni de mântuire.