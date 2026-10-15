Banii din dosarul Călin Georgescu duc la soția lui Ionel Rusen: Noi audieri la DIICOT, după descoperirea unor transferuri suspecte
Postat la: 15.10.2026 |
Ancheta DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave continuă cu noi audieri.
Eliza Patricia Rusen, soția omului de afaceri aflat în arest preventiv, și Vasile Croitoru, un alt om de afaceri care ar fi intervenit în încercările de recuperare a prejudiciului, sunt audiați joi, 15 octombrie, de procurorii DIICOT. Audierile au loc în contextul în care anchetatorii încearcă să stabilească traseul celor 1,1 milioane de euro plătiți de Răzvan Leu și rolul fiecărei persoane implicate în operațiunile financiare.
Eliza Patricia Rusen și Vasile Croitoru se află la sediul DIICOT, unde urmează să ofere explicații cu privire la împrejurări distincte ale presupusei scheme de înșelăciune.
În cazul soției lui Ionel Rusen, procurorii sunt interesați în special de transferurile bancare identificate în cadrul anchetei, după ce au descoperit că o parte din banii proveniți de la omul de afaceri Răzvan Leu ar fi ajuns în conturile acesteia.
Vasile Croitoru este audiat în legătură cu demersurile întreprinse pentru recuperarea unei părți din prejudiciu, înainte ca Răzvan Leu să depună o nouă sesizare la DIICOT, în anul 2024.
Audierile celor doi nu presupun, în sine, că aceștia au calitatea de inculpați în dosar.
Traseul banilor: de la Răzvan Leu, prin MIGOM Bank, către apropiații lui Rusen
Una dintre direcțiile principale ale anchetei o reprezintă reconstituirea circuitului financiar al sumei de 1,1 milioane de euro, despre care procurorii susțin că a fost obținută prin inducerea în eroare a omului de afaceri Răzvan Leu.
Potrivit referatului întocmit de DIICOT pentru arestarea preventivă a principalilor inculpați, o parte din bani a fost transferată succesiv prin structuri bancare asociate MIGOM Bank, o entitate financiară despre care au apărut informații privind legături cu oameni de afaceri din Federația Rusă.
Anchetatorii au identificat transferuri din acest circuit financiar către conturile Elizei Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen.
O altă parte din bani ar fi ajuns la cetățeanul italian Massimiliano Arena, indicat de procurori ca participant la presupusul mecanism infracțional.
Documentele judiciare arată că procurorii îi atribuie lui Călin Georgescu rolul de coordonator al grupării, în timp ce Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi avut atribuții în prezentarea și derularea operațiunilor de finanțare.
Audierea Elizei Patricia Rusen ar putea contribui la clarificarea beneficiarilor finali ai transferurilor, a justificărilor economice ale acestora și a eventualelor legături cu celelalte persoane vizate de investigație.
MIGOM Bank a atras atenția și în context internațional. Entitatea a fost asociată cu structuri financiare offshore și cu persoane investigate în Statele Unite pentru presupuse fraude financiare. În operațiunile analizate apare și InCore Bank AG, instituție bancară din Elveția prin intermediul căreia au fost efectuate transferuri legate de garanția achitată de Răzvan Leu.
Vasile Croitoru, omul de afaceri care ar fi promis recuperarea banilor
Celălalt personaj audiat joi, Vasile Croitoru, apare în documentele anchetei în contextul încercărilor de recuperare a banilor de către Răzvan Leu.
În anul 2023, Călin Georgescu i-ar fi organizat lui Răzvan Leu o întâlnire într-o clădire de birouri din zona Pipera, la care au participat Vasile Croitoru și Riana Popescu, o persoană apropiată fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Croitoru ar fi fost prezentat drept un om de afaceri cu importante posibilități financiare, care putea contribui la recuperarea prejudiciului.
Din declarațiile date de Răzvan Leu în fața anchetatorilor rezultă că Vasile Croitoru i-ar fi propus o soluție de recuperare a banilor care presupunea emiterea unei facturi ce urma să fie achitată prin intermediul unor societăți comerciale controlate de acesta. Plata promisă nu s-ar mai fi realizat.
Mai mult, potrivit informațiilor apărute în presă pe baza documentelor judiciare, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să nu depună o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, pentru a nu împiedica parcursul politic al acestuia.
Omului de afaceri i s-ar fi transmis să nu împiedice România să aibă președintele pe care îl merită.
În acest context, procurorii DIICOT urmăresc să clarifice natura intervenției lui Vasile Croitoru, dacă a existat o intenție reală de compensare financiară a lui Răzvan Leu și care au fost împrejurările în care au fost făcute promisiunile de plată.
Cum ar fi funcționat schema de înșelăciune
Ancheta DIICOT vizează o presupusă schemă prin care Răzvan Leu, om de afaceri din județul Buzău, ar fi fost convins să achite o garanție financiară pentru obținerea unui credit destinat dezvoltării unor afaceri.
Potrivit procurorilor, Călin Georgescu i-ar fi facilitat lui Răzvan Leu legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena drept o persoană cu influență într-o instituție financiară din străinătate.
Inițial, finanțarea promisă ar fi fost de șase milioane de euro, cu posibilitatea majorării ulterioare până la 15 milioane de euro.
În schimbul accesării creditului, Răzvan Leu ar fi transferat, prin intermediul societății sale Real Concrete Land SRL, suma totală de 1,1 milioane de euro.
Transferurile au fost realizate în două etape, la 28 decembrie 2021 și 20 ianuarie 2022.
Finanțarea promisă nu a mai fost obținută, iar garanția nu a fost restituită integral, ceea ce a determinat formularea unor plângeri penale.
La 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au efectuat percheziții în acest dosar, iar Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți. Ulterior, la 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.
Ionel Rusen rămâne în arest. Călin Georgescu așteaptă decizia definitivă
Noile audieri au loc într-un moment important și din perspectiva situației juridice a celor doi inculpați principali.
În cazul lui Ionel Rusen, Tribunalul București a respins definitiv, la 8 octombrie, cererea de înlocuire a arestării preventive cu o măsură mai blândă. Omul de afaceri rămâne astfel în arest preventiv.
Situația lui Călin Georgescu este diferită. La 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile.
Hotărârea nu este însă definitivă și nici executorie. Procurorii DIICOT au anunțat că vor contesta decizia, urmând ca instanța superioară să hotărască dacă Georgescu va putea părăsi arestul Poliției Capitalei.
În paralel, ancheta continuă pentru stabilirea traseului complet al banilor și a eventualelor responsabilități penale ale persoanelor care au participat la transferurile financiare sau la încercările ulterioare de recuperare a prejudiciului.
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