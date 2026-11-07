Trump anunță atacuri iminente asupra ultimelor situri nucleare: Recompensă uriașă de la Centcom
Postat la: 07.11.2026 |
Armata americană a anunţat vineri că oferă o recompensă de 20 de milioane de dolari „şi o posibilă relocare" oricărei persoane care îi furnizează informaţii despre programul nuclear iranian.
Aceste informaţii pot viza „instalaţiile, echipamentele şi personalul asociat", a precizat pe X Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom).
De la începutul războiului din Iran, declanşat de atacurile americano-israeliene din februarie, Donald Trump a subliniat în repetate rânduri că nu doreşte „să permită Iranului să deţină arma nucleară".
Sâmbătă, el a afirmat din nou că a „neutralizat capacităţile nucleare ale acestora". „Mai avem de rezolvat, aş spune, unul sau două situri", a declarat el jurnaliştilor, făcând referire în special la muntele Kolang („Pickaxe Mountain" în engleză), un munte suspectat că adăposteşte un complex nuclear subteran, potrivit serviciilor de informaţii americane.
Autorităţile iraniene au negat întotdeauna intenţia de a se dota cu arme atomice, apărându-şi dreptul la energia nucleară civilă.
În ciuda recentelor atacuri americane asupra insulei Qeshm, din strâmtoarea Ormuz, negocierile mediate de Qatar continuă în vederea încetării conflictului.
Încercarea de recrutare din partea Centcom aminteşte de cele ale CIA faţă de ofiţeri ai armatei chineze la începutul anului 2026. Beijingul anunţând la acea vreme că va lua „toate măsurile necesare" împotriva tentativelor străine de spionaj.
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