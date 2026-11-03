Președintele Consiliului Județean Călărași și-a cumpărat un hotel și punct vamal în Italia, care îi poartă numele: „La Gabellina Iliuță"

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a cumpărat în 2023 trei proprietăți în Italia, printre care un fost punct vamal din Munții Apenini și un hotel de aproape un milion de euro de pe litoralul Adriaticii.

Achizițiile au fost făcute în timp ce era anchetat de DNA în două dosare, iar averea sa și afacerile familiei au crescut în paralel cu ascensiunea sa politică, potrivit unei investigații Public Record.

Un fost punct vamal istoric din Munții Apenini poartă astăzi numele președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. L-a cumpărat cu 70.000 de euro, după ce foștii proprietari investiseră 800.000 de euro în renovarea lui.

Iliuță a mai cumpărat cu 80.000 de euro o clădire în Alpii italieni, aproape de stațiunea elvețiană Saint Moritz. După doi ani, a vândut-o fiului unui primar din județul Călărași, la același preț. Mai deține și un hotel de trei stele la Rimini, pe malul Mării Adriatice, pentru care a plătit aproape un milion de euro. Afacerea o conduce fiul lui, care are aproape 24 de ani.

Toate cele trei proprietăți au fost cumpărate în 2023, din executări silite ale unor firme italiene falimentare, conform contractelor obținute de Public Record. În acel moment, Iliuță era judecat de DNA pentru abuz în serviciu și pentru că amenințase un procuror. A fost achitat definitiv în 2024.

În paralel, procurorii anticorupție îl anchetau și într-un al doilea dosar, legat de contracte de pază plătite din bani publici, cu un prejudiciu de peste 580.000 de lei. În 2024, a fost trimis în judecată. Publicația citată arată și ascensiunea celui care conduce Consiliul Județean Călărași.

„Rămas șomer la oraș în 1993, Iliuță Vasile a decis, ca mulți alții aflați în situația lui, să se întoarcă în comuna natală Vâlcele și să se apuce de agricultură. A început cu 50 hectare, pământul familiei, și cu credite bancare", scriau jurnaliștii de la România Liberă în 2003.

La acel moment, Iliuță era primarul comunei Vâlcelele din Călărași și agricultor. Nu e clar însă cum avea în 1993 cele 50 de hectare, din moment ce înainte de Revoluție majoritatea pământurilor agricole fuseseră naționalizate. Prima lege a retrocedărilor, apărută în 1991, stabilea că fiecare familie poate primi înapoi maxim zece hectare de pământ.

În ultimii ani ai comunismului, Iliuță era șef de depozit la Navrom în Călărași, o întreprindere de stat care se ocupa cu vapoarele de marfă de pe Dunăre. Conform CV-ului, imediat după revoluție, a fost „lucrător comercial" la REMAT, adică la un centru de colectare fier vechi.

Datele de la registrul comerțului arată că a mai fost administrator la Avicola Dragoș Vodă, o companie născută dintr-o fostă asociație intercooperatistă comunistă. În CV, el susține că a fost director.

Anii au trecut, și-a deschis câteva firme, iar în 2000 a devenit primar la Vâlcelele. A candidat, conform jurnaliștilor de la Adevărul, din partea unui partid înființat de mogulul Dan Voiculescu, condamnat ulterior pentru privatizarea frauduloasă a unui institut de cercetare din București.

Iliuță a stat primar vreme de trei mandate, iar în 2012 a ajuns în Parlament. Din 2016, este șeful județului Călărași. Doar că ideologia politică a fost doar o haină de împrumut ori de câte ori a avut nevoie să rămână la putere. În peste două decenii de administrație, Vasile Iliuță a bifat PDL, PNL, iar acum este în PSD.

Declarația de avere din acel an, ultima disponibilă, arată că veniturile lui și ale soției se ridicau la 831.000 de lei. Suma reprezintă doar indemnizația de președinte al Consiliului Județean, salariul soției și arenda primită pe persoană fizică de cei doi soți. A mai încasat dividende de peste 2,8 milioane de lei. Din nou, nu a declarat vreun cont bancar.

La fermele lui au fost, în timpul campaniilor electorale, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Jurnaliștii publicației citate arată că în perioada în care Vasile Iliuță cumpăra cele trei imobile în Italia, la noi în țară era certat cu legea.

Fusese trimis în judecată de procurorii DNA încă din 2021, după ce a încercat să scape de zece angajați ai Consiliului Județean Călărași, prin reorganizarea posturilor din instituție. Apoi, a amenințat și șantajat un magistrat local care-l investiga.

Ancheta a început inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași în 2019. Procuror de caz era Florin Alexandru Bărbulescu. Magistratul îl citase pe Iliuță, în repetate rânduri, pentru a-l informa că era urmărit penal. Într-un final, președintele Consiliului Județean Călărași a ajuns la parchet. Discuția a degenerat:

„Nu te las, mă! Îți fac un balamuc! Ascultă-mă, îți fac un balamuc, habar n-ai! (...) Ascultă-mă, hai să o variantă, nu te juca cu mine! Cu mine ai coșmarul vieții tale! Dacă din punct de vedere profesional reușești îți fac statuie, să mor eu dacă nu îți fac statuie! Mă, n-am nimic, să mor eu dacă am de apărat! Am de apărat un mandat pe viitor. Dacă tu mi-l viciezi sunt dispus să risc totul!", îi spunea Iliuță procurorului în 20 decembrie 2019.

L-a amenințat pe magistrat cu Inspecția Judiciară, plângeri penale, reportaje TV și cu detectivi particulari. I-ar fi spus procurorului inclusiv că are „serviciile în spate". „Dacă mă trimiți în judecată, rămâi pe cap cu mine pentru toată viața!" i-a spus Iliuță procurorului.

Ulterior, cazul a fost preluat de DNA Constanța și trimis în judecată în 2021. A fost achitat definitiv în 2024 de Curtea de Apel București, pentru că faptele nu erau prevăzute de legea penală. În același an, la zece zile după alegerile locale, Iliuță a fost trimis din nou în judecată de DNA pentru abuz în serviciu.

Încheiase la sfârșitul lui 2020 trei contracte de pază cu o companie care nu îndeplinea condițiile de participare la licitații. Paguba a fost de peste 580.000 de lei. Vasile Iliuță nu a răspuns apelului telefonic și nici mesajului jurnaliștilor pentru un răspuns.