Oppenheimer: câte ceva din ceea ce nu e în film: cine a fost, de fapt, Fuchs și de ce a spionat

La sfârșitul primăverii anului 1952, senatorul Brien McMahon, un candidat la președinție, și consilierul său, William Borden, au angajat un fost agent FBI pentru a investiga dacă Oppenheimer a fost un spion comunist. Oppenheimer, fizicianul care a condus Laboratorul Los Alamos, lider în Proiectul Manhattan, care a creat primele arme nucleare.

Potrivit relatării istoricului Patricia McMillan, agentul FBI avea să încheie în cele din urmă ancheta încercând să-l convingă pe William Borden că Oppenheimer era un spion comunist. McMahon a murit înainte ca ancheta să se termine și Oppenheimer să fie înlăturat.

McMahon a fost un senator ambițios din Norwalk, care, în 1945, când vestea armelor atomice a ajuns la public, s-a grăbit să ia atitudine politică împotriva lor. A fost președinte al Comisiei Speciale pentru Energia Atomică a Senatului și a ajuns în centrul primei dezbateri politice atomice: dacă armele nucleare și cercetarea ar trebui să fie sub control civil.

A fost o perioadă frenetică. Președintele Harry S. Truman dorea o legislație adoptată rapid pentru a oficializa ceea ce avea să devină Proiectul Manhattan și complexul său extins de laboratoare de cercetare, fabrici și facilități. Orașe întregi din Washington și Tennessee au fost construite în serviciul proiectului. Zeci de mii de oameni au trăit și au lucrat în secret în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Legislația inițială a Actului privind energia atomică a fost susținută în Senat după ce a atras un val de critici din partea multor oameni de știință, inclusiv a renumitului fizician, savant al Proiectului Manhattan și critic al cursei înarmărilor nucleare, Leo Salazard. Ei se temeau că prevederile privind secretul și structura proiectului de lege ar lăsa armele nucleare și cercetarea în mâinile armatei.

În timpul redactării Legii asupra energiei atomice, a avut loc în Canada un scandal de spionaj numit Afacerea Gouzenko, ceea ce l-a determinat pe McMahon să adauge la proiectul său de lege prevederi mult mai serioase privind secretul militar.

Un funcționar la Ambasada sovietică din Ottawa, dezamăgit de stalinism, Igor Sergheievici Gouzenko, a decis să se stabilească în Canada împreună cu familia sa. În septembrie 1945 a părăsit ambasada sovietică și s-a prezentat la Ottawa Journal, unde și-a spus povestea. Avea cu el documente care dovedeau existența rețelelor de spioni sovietici în Canada.

La scurt timp după aprobarea Legii asupra energiei atomice, comitetul lui McMahon a fost implicat în dezbaterea privind dezvoltarea bombelor cu hidrogen, mult mai puternice decât o armă nucleară tipică.

În acest moment, McMahon l-a întâlnit pe William Borden, în vârstă de 28 de ani, care scrisese o carte despre viitoarele războaie cu arme nucleare. Borden a elaborat, de asemenea, o scrisoare numită „documentul inflamator", pe care McMahon a citit-o, în care Borden i-a cerut lui Truman să emită un ultimatum nuclear președintelui sovietic Joseph Stalin. McMahon l-a angajat pe Borden într-un post de personal de rang înalt pentru comisia sa din Congres.

Oppenheimer, care conducea un comitet științific consultativ secret, s-a opus dezvoltării bombelor cu hidrogen din motive tehnice și morale. În acel moment, el făcea, de asemenea, presiuni pentru un control internațional deschis al tehnologiei nucleare prin intermediul Națiunilor Unite.

America devenea din ce în ce mai paranoică în privința armelor nucleare. O serie de scandaluri de spionaj de-a lungul anilor care au urmat au dezvăluit că Proiectul Manhattan a fost infiltrat de spioni sovietici. Secretele nucleare trecuseră în proiectul bombei atomice sovietice.

Până în 1949, Uniunea Sovietică va testa prima lor bombă atomică. Acest lucru a făcut dezbaterea cu privire la dezvoltarea bombelor cu hidrogen și mai aprinsă.

În cele din urmă, Truman a decis să construiască bomba cu hidrogen. Cei care s-au opus, printre care și Oppenheimer, au fost văzuți ca blocând în mod deliberat dezvoltarea acesteia. Borden ar fi fost cel care l-a determinat pe McMahon să-i spună lui Truman să-l îndepărteze pe Oppenheimer și, de asemenea, ar fi jucat un rol și în mărturiile depuse împotriva fizicianului.

Nu este clar cum ar fi reacționat McMahon la alte evoluții din saga bombei cu hidrogen. A murit înainte de detonarea Castle Bravo din 1954, care a contaminat mai multe dintre Insulele Marshall și a îmbolnăvit pescarii japonezi care lucrau la aproximativ 80 de mile distanță. Nimic din această istorie nu este în filmul „Oppenheimer".

Borden are o scurtă apariție și e prezentat drept „cel mai uleios om". În loc să lucreze pentru McMahon, Borden este înfățișat ca lucrând pentru Lewis Strauss, păstrătorul secretului în Proiectul Manhattan și un alt inamic al lui Oppenheimer.

De asemenea, o mențiune minoră în filmul lui Christopher Nolan a fost de fapt o poveste de spionaj. „Oppenheimer" nu spune cine a fost, de fapt, Fuchs și de ce a spionat. Unul dintre oamenii de știință ai Proiectului Manhattan, Klaus Emil Julius Fuchs (Christopher Denham), a fost un fizician teoretician german care spiona și transmite în mod activ date pentru Rusia.

Fuchs a fost membru al Partidului Comunist din Germania, ceea ce l-a făcut o țintă pentru partidul nazist în creștere. În timp ce se afla în Regatul Unit, a lucrat la Universitatea din Edinburgh cu alți refugiați germani de știință. Cu toate acestea, originile sale germane au făcut ca autoritățile britanice să fie circumspecte și să-l trimită pe Insula Man timp de câteva luni, în 1940. După eliberare, s-a întors la Edinburgh și, într-o schimbare surprinzătoare a evenimentelor, a fost recrutat pentru a se alătura grupului britanic implicat în proiectul de cercetare a bombelor atomice în 1941. Fuchs a devenit cetăţean britanic în 1942.

Nu după mult timp, a fost abordat să spioneze pentru sovietici și a fost de acord. Numele său de cod inițial a fost „Odihnă" și s-a mutat la New York pentru a lucra la Universitatea Columbia în cadrul Proiectului Manhattan. În 1944, s-a transferat la Laboratorul Național Los Alamos. I s-a dat lucrarea respinsă de Edward Teller, a fost coautor al metodei Fuchs-Nordheim și a făcut lucrări integrale despre undele de explozie. Prezent la testul Trinity în 1945, Fuchs a fost considerat unul dintre cei mai buni fizicieni teoreticieni din proiect.

Fuchs a rămas la Los Alamos sub succesorul lui Oppenheimer, Norris Bradbury, care a cerut personal să rămână. Dar Fuchs a fost determinat să se întoarcă în Regatul Unit pentru a lucra la programul lor nuclear și, în 1946, a devenit șeful Diviziei de fizică teoretică din cadrul Centrului de Cercetare a Energiei Atomice de la Harwell. Abia în 1949 a devenit cunoscută munca lui Fuchs ca spion. A fost interogat, dar nu și-a mărturisit statutul decât în 1950, când a fost arestat și acuzat de încălcarea Legii secretelor oficiale.