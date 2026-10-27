Dosarul lui Georgescu se complică: DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milion de euro

Dosarul în care Călin Georgescu e cercetat pentru că ar fi păcălit un om de afaceri să îi dea un milion de euro promițându-i acces la contracte, se complică. DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milionul de euro constatat ca pagubă în dosar. Astăzi sau mâine urmează ca instanța să judece contestația DIICOT la decizia judecătorilor de a-l elibera pe Călin Georgescu din arest preventiv.

O investigație realizată de publicația italiană IrpiMedia în 2025 descria Wealth Bank, entitatea asociată omului de afaceri italian Massimiliano Arena, ca pe o structură care a oferit servicii bancare fără autorizare în Italia și urmărea traseul unei sume de 1,1 milioane de euro transferate de un antreprenor român - Răzvan Leu. În aceeași plângere apărea și Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii. La peste un an de la publicarea anchetei, DIICOT îl vizează pe Georgescu, alături de Massimiliano Arena și Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cazul în care Călin Georgescu a fost ridicat luni de DIICOT are o componentă financiară internațională care fusese documentată în detaliu de presa italiană. În mai 2025, publicația de investigații IrpiMedia publica o anchetă despre Wealth Bank, entitate asociată finanțistului italian Massimiliano Arena, și despre clienți care susțineau că nu și-au mai putut recupera banii depuși în structurile grupului. Unul dintre cazurile urmărite de jurnaliștii italieni era cel al unui antreprenor din România care reclamase depunerea a aproximativ 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. În plângerea respectivă apărea și numele lui Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii.

In dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse fata de inc. G.C. si R.I., formulată de DIICOT si s-a inlocuit masura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, la data ramanerii definitive a prezentei hotărâri, daca nu sunt reținuți sau arestati in alta cauza.

Şedinţa de la Tribunalul Bucureşti este programată a început la ora 11, iar magistraţii au trebuit să decidă dacă prelungesc cu alte 30 de zile mandatul de arestare pe numele fostului candidat la Preşedinţie, în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro instrumentat de DIICOT. Vineri, Curtea de Apel Bucureşti a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie, Tribunalul Bucureşti a admis cererea inculpatului.

Judecătorul de la Tribunalul Bucureşti care a decis plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu este acelaşi magistrat care a respins iniţial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia, plasându-l sub control judiciar. Respectiva decizie a fost contestată la instanţa superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la Preşedinţie.

În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen şi un cetăţean italian sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obţine o finanţare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi cetăţeanul italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro. În 7 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieşirea dintr-o secţie de Poliţie. Joi, poliţiştii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din Bucureşti pentru a-l audia, însă Georgescu a invocat dreptul la tăcere şi a refuzat să dea declaraţii. În ziua precedentă, procurorii DIICOT au făcut percheziţii la două adrese din Bucureşti într-un dosar penal care vizează operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoşoaia, vizată de percheziţiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar şi pentru alterarea datelor informatice şi perturbarea funcţionării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

În dosarele mai vechi, Georgescu a fost deja trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicare de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanţa a amânat cauza pentru 12 octombrie.