„Este guvernul SIE-SRI. Aduce PSD-ul la toate butoanele României". Analist, despre formula pregătită de Luca Niculescu

Profesorul universitar Cătălin Avramescu, fost ambasador al României și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, a analizat formula de guvernare pregătită în jurul premierului desemnat Luca Niculescu. Într-un dialog cu Ziare.com, analistul politic afirmă că noul Executiv va funcționa în beneficiul PSD.

Profesorul Avramescu vorbește despre influența serviciilor de informații asupra deciziilor de la Palatul Cotroceni și îl descrie pe Luca Niculescu drept o figură de fațadă, menită să faciliteze revenirea PSD la Putere. Profesorul universitar consideră că formarea noului Guvern nu poate fi înțeleasă fără a lua în calcul rolul pe care îl atribuie serviciilor de informații în deciziile politice de la vârful statului. În interpretarea sa, PSD reprezintă expresia politică a unei manevre prin care influența asupra instituțiilor statului se concentrează în jurul partidului.

„E al SRI-ului și al SIE. Da, pentru că nimic nu mișcă la Palatul Cotroceni fără ca SRI, SIE și SPP să își dea acordul. E un președinte care tremură în izmene în fața serviciilor secrete și se pare că toate numirile pe care le face, toate acțiunile pe care le face, țin seama de ei. Și când se încruntă SRI-i către el îngheață. E vorba de o manevră a serviciilor secrete. Și expresia politică a acestor manevre se cheamă PSD", a declarat Cătălin Avramescu.

În analiza sa, Cătălin Avramescu contestă rolul pe care îl va avea Luca Niculescu în conducerea viitorului Guvern, dacă acesta va obține cele 233 de voturi necesare învestirii. El consideră că premierul desemnat nu va reprezenta centrul real de decizie, ci va facilita instalarea unui Executiv dominat de PSD.

„Politic vorbind, este un guvern PSD. Luca Niculescu este o marionetă a cărui funcție este să aducă un guvern PSD. Acest guvern aduce PSD-ul la toate butoanele României. Dar cine a votat pentru asta? Cine a votat pentru asta? Este un puci. Nu este o numire de guvern", a spus profesorul universitar.

Cătălin Avramescu este de părere că noua formulă politică arată o concentrare a puterii în mâinile PSD, iar conducerea Guvernului ar urma să fie asigurată de un premier care, în opinia sa, nu va avea autoritate politică proprie în raport cu partidul.

Un alt argument invocat de profesorul universitar privește raportul dintre ponderea electorală a PSD și rolul pe care partidul îl va avea în viitorul Executiv. Cătălin Avramescu punctează că formațiunea politică ajunge să controleze structura Guvernului fără o susținere electorală pe măsura influenței pe care ar urma să o exercite.

„E vorba de un partid care n-a fost votat de cetățeni decât într-o proporție mult mai mică decât i-ar da dreptul să aibă conducerea guvernului. Mai mult decât atât, astăzi are 14% în sondaje. Și, totuși, guvernul este făcut pe structura PSD. E vorba de PSD și o parte dintre numele vehiculate sunt nume odioase. La care se mai adaugă câteva marionete de carton", a spus Cătălin Avramescu.