S-a ajuns acolo unde ne așteptam: Ucraina s-a oficializat ca "stat-mafiot"!

Subiectul pe care îl propun astăzi e legat de Ucraina și temerile mele mai vechi, legate de faptul că vom avea probleme cu acest stat, care era mafiotizat și atunci, dar acum s-a oficializat acest lucru. Pot să vă reamintesc rapid un șir de evenimente, care nu sunt caracteristice unui stat normal, ci, repet, reprezintă caracteristici de stat mafiot: de la miliardarii ucraineni puși sub acuzare, dar scăpați peste graniță în urmă cu un an, în urmă cu trei ani, renumitul Kolomoisky sau Timur Mindich, miliardarii ucraineni de origine evreiască. Kolomoisky este creatorul, inventatorul, finanțatorul lui Zelenski, încă de când era un biet actoraș, l-a făcut președinte; iar celălalt, Timur Mindich, este un fost coacționar din firmele lui Zelenski și pușculița lui Zelenski. Și ambii au scăpat după ce au furat bine. Sau pot să vă aduc în atenție acuzațiile procurorilor germani pentru ucrainenii care au sabotat Nord Stream, investiția lor și nu numai a lor, investiție a Uniunii Europene, a statelor din Uniunea Europeană, pentru a-și asigura gaz ieftin de la ruși. Procesul este pe rol. Sau, săptămâna trecută, bătaia din centrul Kievului, cu împușcături, răniți, poate și morți, între serviciile secrete ucrainene, două servicii secrete ucrainene. Sigur, s-a spus că, de fapt, unii îi reprezintă pe cei de la CIA, alții pe cei de la MI6, și este o bătălie pentru viitoarea putere în Ucraina. Dar tot stat mafiot înseamnă și asta: să se bată, să se împuște în stradă serviciile secrete.

Furtul documentat de către entități internaționale a zeci de miliarde de dolari din ajutoarele pentru război, ajutoarele americano-occidentale. Vă reamintesc că mulți dintre acești bani au fost furați, inclusiv pe filiera românească, cu contribuția unor oameni din Armata Română; unii au fost și arestați. Revânzare de armament. Armamentul ăsta din ajutoare, o parte a fost revândut de către mafiile multiple din armata ucraineană către organizații teroriste, către țări din Africa, ba chiar și din Asia.

Ei bine, sunt multe altele. Presa mainstream, cum i se spune, le-a acoperit pe rând, pentru că ăsta a fost ordinul. Până ieri, cumva, cu toate aceste exemple pe care vi le-am dat, se putea doar specula de către unii ca mine (nu? conspiraționiști, KGBiști, putiniști, cum mă fac ăștia) că statul ucrainean este unul mafiot. Când un stat este mafiot? Întreb eu și tot eu răspund: atunci când securitatea acelui stat, ordinea în acel stat și justiția care se face în acel stat sunt conduse de către mafioți, adică de către oameni care încalcă legea, abuzând statul în folos propriu. Păi ăsta-i cazul. Și ieri a apărut oficializarea. Procurorul general demisionar al Ucrainei, Kravchenko, ăla despre care vă vorbeam săptămâna trecută, care era cercetat și cât pe ce să fie arestat dacă nu se refugia în Palatul Prezidențial al lui Zelenski, de către celebrul parchet anticorupție NABU, controlat de către americani, ei bine, Kravchenko ăsta, ieri noapte, a părăsit Ucraina, trecând granița cu o mașină de serviciu.

Toată lumea este de acord, și în Occident, și în Ucraina, că această plecare din țară a unui cercetat, aproape arestat, procuror general, nu era posibilă decât cu acordul expres al lui Volodimir Zelenski, președintele țării. El s-a dus cu o mașină de serviciu, a pretextat că merge în Lituania, a trecut frontiera fără probleme și dus a fost. Însă, înainte de a pleca, procurorul ăsta general demisionar, Kravchenko, și citesc din știrile celor de la Flux24, a semnat ordonanța de punere sub acuzare a cui credeți? A directorului NABU, Parchetul Anticorupție, care era să-l aresteze pe el, și doar așa a fost lăsat să părăsească țara. Adică i-a făcut un ultim serviciu lui Zelenski. De ce spun că lui Zelenski? Pentru că cel incriminat de către Kravchenko, directorul NABU, este cel care le-a făcut dosare tuturor apropiaților lui Zelenski, care au furat din banii europeni, din banii occidentali, din banii ucrainenilor și apoi au fugit. Și ăsta, Kravchenko, a înregistrat o declarație video înainte. Adică a fost obligat să înregistreze declarația video în care vorbește despre corupția ăluia care vrea să-l aresteze pe el, din cauza căruia și-a dat demisia în urmă cu o săptămână, pentru că NABU a demonstrat nu doar că el, ci și adjuncții săi sunt corupți, fură, extorchează, torturează în schimbul banilor, și acest NABU practic a destructurat această rețea. NABU a demonstrat legătura directă între Kravchenko, procurorul ăsta general care a fugit noaptea, și președintele Volodimir Zelenski.

Concluzia e clară, există surse publice, pentru oricine e interesat să mă contrazică: Ucraina s-a oficializat de ieri ca stat mafiot! Am spus și repet: era și înainte stat mafiot, în urmă cu patru ani, când avertizam, tot de la microfonul Gold FM, că va fi vai și-amar de noi, românii, în urma faptului că Ucraina este susținută de către Occident. De ce? Pentru că eu știu bine, am studiat: Ucraina a fost, este și va fi un stat ostil nouă, românilor. Motivele sunt multiple: de la teritoriile care ni se cuvin, cele din Bucovina de Nord, până la faptul că ne antipatizează, considerând că suntem un stat mai bine poziționat decât ei. Asta o știu de la un ucrainean vechi, un securist pe care l-am întâlnit prin competițiile de judo. Pentru voi e limpede să vă uitați cum se poartă cu minoritatea noastră românească de acolo, din Ucraina, cum ne-au torturat preoții ortodoxi, și e limpede.

Ei bine, atunci când spuneam în urmă cu 4 ani, era periculos. Acum Ucraina este și mai periculoasă pentru noi, odată ce s-a oficializat ca stat mafiot, deoarece sunt înarmați până în dinți. Poate e cea mai înarmată țară europeană și, atenție, au de partea lor Occidentul Colectiv, adică exact ăla pe care noi ne bazăm să ne apere, că noi acolo ne ducem: să ne apere Occidentul Colectiv, care de fapt protejează statul mafiot ucrainean.

Glumind serios, pot să spun că tot la Putin și ai săi ne e nădejdea dacă regimul Zelenski se va supăra pe noi și ne va ataca, pentru că nu suntem în stare să rezistăm la atacul ucrainean. Occidentul Colectiv nu ne apără. Așa că trebuie să facem cioc-cioc-cioc la ușa lui Vladimir Vladimirovici Putin, căruia îi reamintesc încă o dată, și până la urmă va auzi, că are o datorie față de noi, românii, în urma marii trădări a României de către regimul Gorbaciov, acel agent evreu al MI6, care și-a trădat nu doar statul rus-sovietic, dar și pe toți aliații de până în 1989.

Cozmin Gușă