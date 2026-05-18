De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea neagră de la Roma că de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale

Mai ales în ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folclorul de pe internet ca "durata medie ca o teorie a conspiratiei ca sa devina realitate este de doar 6 luni". Sunt mult mai multe variante despre cei ce conduc de fapt lumea, asa zisele Elite. Popoarele lumii s-au trezit de cand cu internetul si comunicatia rapida in masa. Nu mai crede aproape nimeni ca liderii globali sunt cei care apar la televizor si ca acestia fac si desfac destine. Vom lua in calcul in cele ce urmează teoria celor 13 familii despre care se spune că ar conduce lumea în realitate, nobilimea neagră antică de la Roma, impreuna cu Papa Negru de la Vatican. Ei sunt, se zice, la carma imperiilor occidentale.

Acestea sunt familiile despre se spune că ar conduce lumea dintr-o zona anu atat de secreta, ci dintr-una discreta: Rothschild, Rockefeller, DuPont, Bundy, Collins, Kennedy, Onassis, Reynolds, Russell, Van Duyn, Astor, Freeman, Lee. Acestea sunt dinastiile bancare vizibile și liniile genealogice industriale din ultimele secole. Cei care finanțează războaie de ambele părți, dețin băncile centrale, controlează corporațiile și stau în sălile de consiliu pe care camerele de filmat au voie să le vadă. Dar în spatele lor se află o rețea mai veche, mai liniștită - pentru că este mult mai secretă -, mult mai antică, despre care majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată.

Adevăratele 13 familii, cele care au condus puterea timp de o mie de ani și mai mult, sunt nume care rareori apar în lumina reflectoarelor: Borgia, Breakspear, Orsini, Colonna, Conti, Cigi, Farnese, Gaetani, Medici, Pamphili, Este, Aldobrandini și Somaglia. Acestea sunt vechile linii nobiliare negre din Roma și Europa. Familii care au stat în inima Vaticanului, a Sfântului Imperiu Roman și a societăților secrete care au mutat piesele de șah de-a lungul secolelor. Nu au ascensionat odată cu sistemul bancar modern, erau deja străvechi când Rothschildzii erau încă schimbători de bani în Frankfurt.

Rothschildzii sunt reali. Simbolul lor scut roșu este real. Imperiul lor bancar este real. Dar nu au fost niciodată în vârf. Au fost finanțatori extrem de pricepuți, cărora li s-a permis să urce sus pentru că serveau interese mai vechi. S-au căsătorit cu membri ai nobilimii, au finanțat ambele părți ale războaielor și au devenit fața vizibilă a unui sistem mult mai vechi. Numele în sine provine de la scutul roșu atârnat în fața casei primarului Amschel Rothschild din Frankfurt: Rothschild. Acel scut nu a fost niciodată doar un semn. A fost o declarație a unei linii genealogice străvechi care înțelegea puterea simbolurilor.

Aceste linii nobiliare negre mai vechi își urmăresc influența prin Vatican, prin Sfântul Imperiu Roman, în fruntea caruia de fapt au instalat un Papa Negru - nu cel pe care il vede toata lumea (oficial), cel imbracat in alb -, prin familiile bancare comerciale din Veneția și Genova și chiar mai departe, în umbrele ritualurilor de sânge antice și ale contractelor sufletești care datează chiar și de la Babilon. Ei înțeleg ceva ce lumea modernă a fost învățată să uite. Sângele poartă memorie, frecvență și acorduri obligatorii de-a lungul generațiilor, acesta este motivul pentru care aceleași nume de familie continuă să apară în cele mai înalte niveluri ale puterii, finanțelor și religiei de sute de ani.

Nu coincidență. Nu merit. Sânge. Lista publică este teatrul. Lista ascunsă este arhitectura. Aceste familii nu trebuie să stea pe tronuri. Ele îi dețin pe oamenii care stau pe tronuri. Au fost împletite cu puterea papală, nobilime și tradițiile ezoterice timp de secole. Borgia și Medici sunt asociați în mod faimos cu jocuri de putere nemiloase, otravă și practici oculte. Orsini, Colonna, Farnese și Aldobrandini au menținut controlul prin căsătorie, ritualuri și simbolism de-a lungul generațiilor. Ei își protejează liniile genealogice fără milă. Acesta este jocul real. Puterea a fost întotdeauna deținută de un număr mic de linii genealogice interconectate care înțeleg că sângele este mai mult decât ADN. Este memorie, frecvență și contracte. Ei folosesc căsătoria, ritualurile și sigiliile antice pentru a menține controlul de-a lungul secolelor.

Cele 13 familii vizibile reprezintă frontul modern. Liniile genealogice europene și romane mai vechi reprezintă fundația ascunsă. Și jocul a fost întotdeauna același. Mențineți iluzia alegerii, păstrând în același timp controlul pe liniile genealogice reale. Scutul a fost întotdeauna roșu. Jocul a fost întotdeauna sângele. Și cei care conduc cu adevărat nu au avut niciodată nevoie ca publicul să le știe numele. Nu stau pe tronuri. Ei îi dețin pe oamenii care stau pe tronuri. Ei joacă acest joc cu mult înainte ca Rothschild-ii să existe vreodată. Adevărata putere nu a fost niciodată doar despre bani. A fost întotdeauna despre sânge, memorie și contractele ascunse care leagă generații. Aceleași și aceleași nume de familie apar mereu, indiferent de secolul in care s-au aflat, în cele mai înalte niveluri ale puterii, finanțelor și religiei de sute de ani. Nu coincidențe, nu sânge de merit.

Nobilimea neagră, vechile linii genealogice aristocratice romane și italiene, precum Orsini, Colonna, Farnese, Aldobrandini, Cigi, Gattani și Breakspear, nu au condus niciodată din față. Au condus din umbrele Vaticanului și din camerele ascunse de sub vechile palate. Puterea lor nu a fost niciodată doar despre bani. A fost despre sânge, contracte și energie. Ritualurile lor nu erau satanismul teatral pe care îl vezi la Hollywood. Ritualul lor este mult mai vechi si mult mai adevarat, căci el chiar funcționează, nu se derulează pe o peliculă de film.

Erau lucrări precise, generaționale, menite să lege liniile genealogice, să recolteze și să mențină controlul de-a lungul secolelor. Aceste familii înțelegeau că sufletul poartă memorie și frecvență. Prin efectuarea unor ritualuri specifice la anumite alinieri astronomice, puteau ancora puterea, întări contractele sufletești și se puteau hrăni cu energia colectivă a maselor. Una dintre practicile de bază era ritualurile de legare a sângelui. În momente cheie ale ciclului lunar sau în timpul alinierilor planetare majore, membri selectați ai familiei participau la ceremonii în care se preleva sânge, se amesteca cu substanțe alchimice specifice și se oferea într-un model geometric.

Scopul era de a consolida revendicarea familiei asupra anumitor teritorii energetice și de a lega generațiile mai tinere de contractele liniei genealogice. Acest lucru nu era simbolic, ci funcțional, se credea că sângele purta puterea și memoria acumulate de familie și, prin întărirea ritualică a acesteia, se prevenea diluarea sau rebeliunea din interiorul liniei genealogice. Un alt nivel implica transferul sufletului și protocoalele de acces direct. Anumite familii își păstrau cunoștințele despre cum să mute conștiința între corpuri. Când un membru puternic îmbătrânea sau se confrunta cu moartea, se efectuau ritualuri pentru a pregăti un vas mai tânăr, adesea un copil atent selectat, din interiorul liniei genealogice extinse.

Acest lucru a permis aceleiași inteligențe să continue să funcționeze de-a lungul generațiilor. Fără a pierde cunoștințele sau puterea acumulate, publicul o vede ca o succesiune dinastică. Cercurile restrânse știau că era ceva mult mai deliberat. De asemenea, practicau recoltarea energiei prin arhitectură. Multe dintre palatele și bisericile lor au fost construite ca niște rezonatoare gigantice. Domurile, obeliscurile și machetele geometrice nu erau doar estetice, ci erau concepute pentru a capta și direcționa energia emoțională umană, în special frica, venerația și energia sexuală, în noduri specifice de linie ley. În timpul ritualurilor majore, familia se aduna, în timp ce masele erau dirijate către stări de emoție accentuată. Războaie, ceremonii religioase, spectacole publice, arhitectura făcea restul. Cele mai rezervate ritualuri implicau interacțiuni cu inteligențe non-umane, conform acestor teorii seculare, despre care au vorbit diversi insideri care au stat pe langa aceste familii.

Nobilimea neagră nu a fost inițiatoarea acestor pacte, dar a devenit principalul custode uman de această parte a vălului. Au menținut contactul prin metode specifice de invocare transmise prin sânge și antrenament. Aceste lucrări nu aveau legătură cu venerarea demonilor în sensul desenelor animate. Erau alianțe strategice pentru putere, longevitate și control asupra "rețelei de reîncarnare". Acesta este motivul pentru care aceste familii și-au menținut influența atât de mult timp. Nu doar joacă jocul, ci ajută la scrierea regulilor jocului în sine. Este vorba despre ceea ce unii numesc "Piramida Sufletelor", în fapt un uriaș regenerator prin care entitatea energetica numita suflet este recoltata și apoi dirijata fie intr-un nou trup, fie este trecuta spre ate spatii interdimensionale.

Ritualurile nu au fost niciodată menite să fie publice. Au fost efectuate în camere ascunse sub Vatican, in "slujbe" tinute de Papa Negru împreună cu cei aflati in ierarhia religioasa "neagră", dar și în moșii private și în locații aliniate cu vechile linii ley, ceea ce s-a vazut la un moment dat și în cateva filme (gen Eyes Wide Shut), sau s-a scris în cateva carti devenite best-sellers. Publicul vede catedralele și palatele. Adevărata muncă se petrecea în umbrele de sub ele. Aceasta este arhitectura din spatele celor 13 familii vizibile. Rothschild-ii și Rockefeller-ii ar fi putut fi bancherii și industriașii erei moderne, dar nobilimea neagră a furnizat modelul antic, ritualurile de sânge, contractele sufletești, arhitectura energetică care menține roata în mișcare.

Ritualurile sângelui, contractele sufletului, arhitectura energetică sunt cele care menține roata în mișcare. Cei care conduc cu adevărat nu stau pe tronuri. Ei îi stăpânesc oamenii care stau pe tronuri. Nu au nevoie de permisiunea nimănui. Au nevoie doar de ignoranța tuturor. Și timp de secole au avut-o. Acesta este veritabilul secret al lor. De a fi nevazuți, neștiuți, cu ritualurile lor, cu sacrificiile lor, cu energiile lor transcendente. Fireste, ceilalti e bine sa n stie, mai mult, sa considere o prostie asa ceva, o teorie a conspiratiei, sa-si bata joc de cei ceare cred ca lumea e condusă de entitati secrete si transcendente. Asa se conduce de fapt o turmă.