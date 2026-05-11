Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica

Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase din partea Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Centrul acestei dispute este cel mai valoros emitent al Bursa de Valori București, Hidroelectrica, iar miza este modul în care deciziile politice de la vârful Guvernului sunt comunicate investitorilor. Ancheta ASF nu vizează doar o simplă eroare administrativă, ci ridică suspiciuni grave de abuz de piață și divulgare selectivă de informații privilegiate, fapte care, conform reglementărilor europene, pot atrage sancțiuni aspre.

Într-un context politic marcat de instabilitate, după căderea cabinetului prin moțiune de cenzură, intervenția lui Ilie Bolojan asupra conducerii Hidroelectrica a declanșat un conflict juridic ce pune sub semnul întrebării respectarea regulilor de guvernanță corporativă la cel mai înalt nivel al statului.

Analiza Autorității de Supraveghere Financiară a fost declanșată imediat după data de opt mai 2026, zi în care Ilie Bolojan, acționând în dubla sa calitate de Premier interimar și șef al Ministerului Energiei, a ales să comunice public intenția de a suspenda președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica.

Modul în care această informație a fost diseminată - printr-un comunicat de presă guvernamental și pe rețelele sociale, ocolind platformele oficiale de raportare ale Bursei de Valori București - reprezintă nucleul anchetei. ASF verifică dacă acest mod de operare a încălcat Regulamentul Uniunii Europene numărul 596 pe 2014, care interzice divulgarea informațiilor ce pot influența prețul acțiunilor înainte ca acestea să fie disponibile simultan tuturor investitorilor. Pentru supraveghetorul pieței financiare, nu contează funcția politică a celui care face anunțul, ci respectarea egalității de tratament între micii investitori și instituțiile de stat.

Ancheta se concentrează pe faptul că Ilie Bolojan a făcut public un eveniment major de guvernanță corporativă într-un moment în care bursa era deschisă, generând o reacție imediată a pieței fără ca societatea vizată să fi fost notificată oficial. Această procedură neortodoxă a pus autoritatea de stat într-o poziție vulnerabilă, fiind bănuită că a utilizat canale politice pentru a forța decizii într-o companie listată, ignorând legislația care protejează integritatea tranzacțiilor financiare.

Într-un răspuns pentru Financialintelligence, ASF a precizat clar: "Autoritatea de Supraveghere Financiară exercită prerogativele sale de supraveghere în materia abuzului pe piață prin raportare la dispozițiile comunitare și naționale, constituite, în principal, din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Legea nr. 24/2017.

Situația existentă la Hidroelectrica face obiectul unei analize specifice, inclusiv din perspectiva modalității de comunicare a unor evenimente care pot face obiectul ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 29.05.2026, precum și din perspectiva calificării evenimentelor în cauză drept informații privilegiate. Totodată, vă facem cunoscut faptul că verificările de specialitate întreprinse de ASF nu au caracter public, masurile publice ale Autorității, dispuse în urma efectuării acțiunilor de supraveghere și control, putând fi consultate în Buletinul ASF."

Ceea ce face ca poziția lui Ilie Bolojan să fie atât de delicată în această anchetă este natura informației difuzate. Legea numărul 24 pe 2017 și normele europene definesc orice solicitare de completare a ordinii de zi a unei adunări generale drept informație privilegiată. Anunțul privind suspendarea unui lider cheie al companiei pe motive de corupție este, prin definiție, o informație care poate provoca volatilitate masivă.

Prin comunicarea acestei intenții în afara sistemului reglementat, Premierul interimar este suspectat că a creat o asimetrie informațională periculoasă. Investitorii care au urmărit canalele de comunicare ale Ministerului Energiei au avut acces la o informație critică înainte ca aceasta să fie confirmată sau infirmată de emitent prin mecanismele oficiale de raportare.

ASF investighează dacă această acțiune a condus la o manipulare involuntară a pieței, având în vedere că Hidroelectrica a raportat oficial că nu primise nicio solicitare formală de la Minister la momentul anunțului public.

Incoerența dintre declarațiile politice ale lui Ilie Bolojan și procedurile corporative reale a generat confuzie în rândul fondurilor de investiții și al acționarilor minoritari. Într-o piață de capital matură, nicio autoritate publică nu poate eluda procesul de raportare obligatoriu, iar faptul că decizia a venit de la nivelul Prim-ministrului adaugă o greutate suplimentară analizei desfășurate de autoritatea de supraveghere.

Relația dintre Ilie Bolojan și conducerea Hidroelectrica s-a tensionat progresiv pe fondul unor dispute legate de performanță și investiții. Premierul interimar a criticat public nivelul bonusurilor de performanță încasate de administratori, sume care atingeau praguri de aproape două sute de mii de euro anual, în timp ce compania raporta restanțe în dezvoltarea unor proiecte strategice de stocare a energiei.

Această nemulțumire politică a culminat cu cererea de suspendare a președintelui Consiliului de Supraveghere, implicat într-un dosar penal de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Totuși, rigoarea administrativă pe care Bolojan o promovează s-a lovit de rigoarea juridică a pieței de capital.

Conducerea Hidroelectrica a ripostat, calificând demersul lui Ilie Bolojan drept o ingerință politică inadmisibilă într-o societate listată. Aceștia susțin că premierul interimar a ignorat principiile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța de Urgență 109 pe 2011, utilizând o problemă de natură penală a unui singur membru pentru a destabiliza întregul consiliu.

Această dispută este acum probă în ancheta ASF, care trebuie să determine dacă motivația politică a lui Bolojan, oricât de justificată moral ar părea, a justificat încălcarea procedurilor de comunicare financiară.

Pentru investitorii străini și pentru marile fonduri de pensii care dețin acțiuni la Hidroelectrica, faptul că un Prim-ministru este subiectul unei investigații ASF privind comunicarea defectuoasă este un semnal de alarmă major. Guvernanța corporativă este pilonul central care garantează că interesele acționarilor minoritari sunt protejate în fața deciziilor arbitrare ale statului. Atunci când Ilie Bolojan a ales să comunice suspendarea prin canale externe, a transmis mesajul că deciziile guvernamentale pot trece peste regulile pieței, fapt ce scade încrederea în stabilitatea cadrului investițional românesc.

ASF analizează în ce măsură anunțul făcut de Ministerul Energiei a generat reacții investiționale pripite sau interpretări incomplete pe piață. Volatilitatea cauzată de declarațiile premierului în timpul orelor de tranzacționare este un indicator clar al modului în care informația privilegiată poate afecta prețul corect al activelor. Această anchetă este vitală pentru a restabili ordinea și pentru a clarifica faptul că, indiferent de urgența politică sau de gravitatea unor fapte penale, un emitent de talia Hidroelectrica trebuie să fie protejat de comunicări parțiale care nu respectă simultaneitatea și echitatea accesului la informație.

O componentă tehnică a anchetei vizează nerespectarea termenelor de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29 mai 2026. Conform legii, Ministerul Energiei avea la dispoziție până la data de 14 mai pentru a transmite o solicitare formală însoțită de documentația necesară. Prin alegerea de a lansa informația în spațiul public anterior acestui demers formal, Ilie Bolojan a forțat o stare de fapt care a împiedicat Directoratul Hidroelectrica să analizeze și să valideze cererea conform regulamentelor interne.

Această eludare a procedurii standard este punctul unde ancheta ASF devine extrem de specifică. Se verifică dacă intenția a fost de a pune presiune publică asupra companiei, ocolind mecanismele statutare. Pentru o întreprindere publică listată, respectarea acestor pași nu este o opțiune, ci o obligație fundamentală de transparență. Ancheta se va concentra pe determinarea momentului exact în care informația a devenit una de interes public și de ce aceasta nu a fost canalizată prin sistemul BVB, așa cum impune statutul de societate cotată.

Situația în care se află Ilie Bolojan reprezintă un studiu de caz esențial pentru viitorul pieței de capital din România. Indiferent de rezultatul final al verificărilor de specialitate ale ASF, acest incident a scos la iveală vulnerabilitățile sistemului în fața deciziilor politice luate sub presiune. Încrederea investitorilor depinde de asigurarea unui tratament egal și de prevenirea divulgării selective de informații, principii care par să fi fost sacrificate în acest episod de comunicare guvernamentală.

Dacă autoritatea de supraveghere va constata că s-a produs un abuz de piață sau o nerespectare a obligațiilor de transparență, consecințele pentru Guvern și pentru stabilitatea Hidroelectrica vor fi pe termen lung.