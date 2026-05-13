O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"

Salariul mediu net din România a ajuns în decembrie 2025 la 5.914 lei, însă această sumă nu reflectă realitatea pentru cei mai mulți angajați. Economistul Daniel Tudor susține, într-o analiză publicată pe baza datelor Ministerului Muncii, că salariul „real" al românului obișnuit este mult mai mic și ar fi, în realitate, în jur de 3.650 de lei net.

Analiza expertului pornește de la distribuția oficială a salariilor și încearcă să răspundă la o întrebare simplă: cât câștigă, de fapt, angajatul aflat exact la mijlocul economiei românești? Daniel Tudor arată că, deși salariul mediu net a depășit pragul de 5.900 de lei, această valoare este influențată de salariile foarte mari și de bonusurile acordate în decembrie.

„În decembrie 2025 salariul mediu net a fost de 5914 lei - este o lună cu salarii ceva mai mari decât de obicei (bonusuri, prime)", explică expertul. Potrivit datelor analizate de acesta:

33% dintre angajați câștigă sub 2.750 lei net

58% câștigă sub 4.150 lei net

doar 24% dintre angajați au venituri peste salariul mediu oficial

Așadar, doar 24% dintre angajați câștigă peste salariul mediu, iar 33% câștigă aproximativ salariul minim", subliniază Daniel Tudor. Expertul explică faptul că indicatorul relevant pentru a înțelege veniturile reale din economie este salariul median, nu salariul mediu. „Salariul median este nivelul de la care 50% dintre angajați câștigă mai puțin și 50% câștigă mai mult", arată acesta.

Pornind de la distribuția salariilor publicată de Ministerul Muncii, Daniel Tudor estimează că salariul median se află undeva între 2.700 și 4.100 lei net. „Până la 2.700 lei net avem deja 33% dintre angajați. Ca să ajungem la 50%, mai avem nevoie de încă 17 puncte procentuale. Iar intervalul 2.700 - 4.100 lei net cuprinde 25% dintre angajați", explică economistul. Pe baza acestui calcul, expertul estimează că salariul median net este de aproximativ 3.650 lei.

„Nu este o cifră oficială exactă, pentru că datele sunt prezentate pe intervale, nu angajat cu angajat. Dar este o estimare rezonabilă", precizează acesta. Analiza scoate în evidență un contrast puternic între statistica oficială și realitatea economică trăită de milioane de români. Deși salariul mediu net este de aproape 6.000 de lei, jumătate dintre angajați câștigă, în realitate, mult mai puțin.