O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"
Postat la: 13.05.2026 |
Salariul mediu net din România a ajuns în decembrie 2025 la 5.914 lei, însă această sumă nu reflectă realitatea pentru cei mai mulți angajați. Economistul Daniel Tudor susține, într-o analiză publicată pe baza datelor Ministerului Muncii, că salariul „real" al românului obișnuit este mult mai mic și ar fi, în realitate, în jur de 3.650 de lei net.
Analiza expertului pornește de la distribuția oficială a salariilor și încearcă să răspundă la o întrebare simplă: cât câștigă, de fapt, angajatul aflat exact la mijlocul economiei românești? Daniel Tudor arată că, deși salariul mediu net a depășit pragul de 5.900 de lei, această valoare este influențată de salariile foarte mari și de bonusurile acordate în decembrie.
„În decembrie 2025 salariul mediu net a fost de 5914 lei - este o lună cu salarii ceva mai mari decât de obicei (bonusuri, prime)", explică expertul. Potrivit datelor analizate de acesta:
- 33% dintre angajați câștigă sub 2.750 lei net
- 58% câștigă sub 4.150 lei net
- doar 24% dintre angajați au venituri peste salariul mediu oficial
Așadar, doar 24% dintre angajați câștigă peste salariul mediu, iar 33% câștigă aproximativ salariul minim", subliniază Daniel Tudor. Expertul explică faptul că indicatorul relevant pentru a înțelege veniturile reale din economie este salariul median, nu salariul mediu. „Salariul median este nivelul de la care 50% dintre angajați câștigă mai puțin și 50% câștigă mai mult", arată acesta.
Pornind de la distribuția salariilor publicată de Ministerul Muncii, Daniel Tudor estimează că salariul median se află undeva între 2.700 și 4.100 lei net. „Până la 2.700 lei net avem deja 33% dintre angajați. Ca să ajungem la 50%, mai avem nevoie de încă 17 puncte procentuale. Iar intervalul 2.700 - 4.100 lei net cuprinde 25% dintre angajați", explică economistul. Pe baza acestui calcul, expertul estimează că salariul median net este de aproximativ 3.650 lei.
„Nu este o cifră oficială exactă, pentru că datele sunt prezentate pe intervale, nu angajat cu angajat. Dar este o estimare rezonabilă", precizează acesta. Analiza scoate în evidență un contrast puternic între statistica oficială și realitatea economică trăită de milioane de români. Deși salariul mediu net este de aproape 6.000 de lei, jumătate dintre angajați câștigă, în realitate, mult mai puțin.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
"Planul" și "Vițelul de Aur" - Cele Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii - "Guvernul spiritual interior al Planetei"
Autor: Dr. Heather Lynn „Omenirea nu urmeaza un drum intamplator sau necunoscut. Exista un Plan." Aceasta est ...
-
Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator
Iulia Mendel, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistul ...
-
Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat inainte de demisia fostului ministru al Trans ...
-
Guvernul Bolojan mai dă un "tun" de sute de milioane în dauna industriei locale: cum a fost ignorată oferta internă pentru prețuri duble din străinătate
În septembrie 2025, la capatul a doi ani de discutii cu Fortele Navale Romane, Damen Galati se angaja sa construia ...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
-
Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume
Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CI ...
-
Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere
Dr. Heather Lynn Ceea ce urmeaza sa impartașesc, nu am spus niciodata public și am pastrat acest lucru timp de mai bine ...
-
"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin
Elita rusa este pregatita sa il inlature pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizident ...
-
Sunt liderii mondiali posedați? Vaticanul tocmai a declarat o urgență globală: In fiecare dioceză din întreaga lume va fi și un exorcist!
Autor: Dr. Heather Lynn Celebrul jurnalist si realizator de emisiuni tv Tucker Carlson l-a numit pe președintele Donald ...
-
Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Procesul celor trei barbați acuzați ca au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei br ...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu