"Planul" și "Vițelul de Aur" - Cele Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii - "Guvernul spiritual interior al Planetei"

Autor: Dr. Heather Lynn

„Omenirea nu urmează un drum întâmplător sau necunoscut. Există un Plan." Aceasta este fraza de deschidere a celor Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii. Citez dintr-un pachet de cursuri pe care l-am primit în calitate de studentă a Școlii Arcane în 2012. Școala Arcane este ramura educațională a Lucis Trust, organizația pe care am documentat-o referitor la Rugăciunea Națiunilor Unite folosită pentru a-l invoca pe Anticrist. Lucis Trust deține statut consultativ oficial în cadrul Departamentului de Informații Publice al Națiunilor Unite. Școala își desfășoară activitatea din birourile din New York, Geneva și Londra. În prezent, acceptă studenți. Am rămas pe lista de distribuție timp de ani de zile după înscrierea mea inițială.

Planul este denumirea pe care o folosesc documentele. Școala îi învață pe studenții săi că Planul există, că a fost organizat în trei divizii operaționale numite Politică, Religioasă și Științifică. Lansarea sa este programată pe calendare rituale de trei, nouă și douăzeci și șapte de ani până în 2032. Figura pe care Planul pregătește umanitatea să o primească este, în limbajul exact al documentului, Mântuitorul lumii, cunoscut creștinilor drept Hristos.

Mark Burns a prezidat evenimentul dezvelirii unei "statui de aur" in valoare de 450.000 de dolari de la Mar-a-lago care il infatiseaza pe Trump cu pumnul ridicat ca la momentul binecunoscutei tentative de asasinat dinaintea alegerilor din 2024. Burns este un pastor evanghelic, membru al grupului Pastors for Trump și consilier spiritual informal al președintelui încă din prima sa administrație. El a ținut un discurs la ceremonia de inaugurare ca și cum ar fi oficiat un sacrament.

Comparațiile au început în mai puțin de patruzeci și opt de ore. The Christian Post, Newsweek, presa catolică. Reverendul Benjamin Cremer de la Letters from Leo a scris un articol care făcea referire directă la Exodul 32, unde Aaron, în timp ce Moise se află pe Muntele Sinai primind Legea, adună aur de la popor, îl topește, îl toarnă sub forma unui vițel și apoi îi spune lui Moise că vițelul a ieșit singur din foc.

Burns a prevăzut comparația. A negat-o în ziua dezvelirii, într-o postare pe X. A negat-o din nou două zile mai târziu. A negat-o a treia oară la radio LBC, invocând Romani 13 cu privire la distincția dintre onoare și închinare. Trei negări în cinci zile, înainte ca vreo presiune susținută să fi fost exercitată. Acest tip de negare este un indiciu. Pastorul care construiește imaginea spune întotdeauna că nu a construit un idol. El spune că a onorat un moment de supraviețuire în fața credincioșilor, iar imaginea s-a conturat în jurul a ceea ce făcea el.

Aaron, fratele lui Moise, a spus același lucru în Exodul 32. Oamenii i-au dat aurul, el l-a aruncat în foc, iar vițelul a ieșit de la sine. Această frază se află în textul original. Negarea face parte din ritual. Aici se întâmplă ceva mai mult decât o promovare a memecoin-ului. Statuia este artefactul vizibil al unui Plan care a fost pregătit în faze calendaristice programate cu zeci de ani în urmă, de o organizație care deține statut consultativ la Națiunile Unite și care și-a publicat propriile materiale de curs care descriu ce intenționează să facă. În primul rând, figura păstrată în foita de aur.

Ceea ce urmează nu este un argument că ceea ce urmărim este împlinirea literală a profeției divine. Dimpotrivă. Modelele scripturale pe care urmează să le parcurg au putere deoarece au antrenat publicul să recunoască figuri specifice de milenii. Materialul din Biblia ebraică a fost operativ în gândirea iudaică de aproximativ trei mii de ani. Creștinismul l-a moștenit și l-a reformulat. Islamul l-a reformulat din nou. Teosofia pretinde că le sintetizează pe toate. Planul apelează la aceste tipare deoarece ele au pregătit deja publicul. O figură marcată la urechea dreaptă, cu sânge vizibil, în fața unei mulțimi înarmate, în drum spre un moment care va fi perceput ca o alegere divină, este recunoscută simultan de mai multe publicuri pregătite. Această recunoaștere face parte din ritual.

Conform story-ului, pe 13 iulie 2024, un glonț i-a atins urechea dreaptă lui Trump la un miting electoral în Butler, Pennsylvania. El și-a ridicat pumnul cu sânge pe față, iar fotografia din acel moment a devenit ancora iconografică a următoarelor douăzeci și două de luni.

Un număr tot mai mare de cercetători susține acum că scena cu Butler a fost pusă în scenă. Pentru Plan, acest lucru nu contează, întrucât el funcționează în ambele variante, deoarece urechea face parte dintr-un ritual. Școlile de esoterism au pus întotdeauna în scenă diverse evenimente. Piesele de teatru despre Patimile lui Hristos, dramele de inițiere, riturile masonice - întreaga arhitectură a vieții rituale occidentale se bazează pe premisa că ceremonia își îndeplinește rolul, indiferent dacă participanții conștientizează sau nu că joacă un rol. Mai multe despre asta într-o clipă.

Iată scenariul celor trei răni la ureche din Scriptură. Fiecare dintre ele marchează un act de consacrare:

În Exodul 21, servitorului evreu care alege să rămână legat de stăpânul său pentru totdeauna i se străpunge urechea cu un știft la ușa casei. Semnul este permanent. El semnifică faptul că purtătorul a acceptat un rol. Robie voluntară, pecetluită cu sânge.

În Leviticul 8, urechea dreaptă este primul punct al consacrării preoțești. Sângele unui berbec este aplicat pe urechea dreaptă, apoi pe degetul mare al mâinii drepte, apoi pe degetul mare al piciorului drept. Așa sunt hirotoniți Aaron și fiii săi în preoție. Urechea primește consacrarea prima, înaintea mâinii care face lucrarea sau a piciorului care umblă pe cale.

În Ioan 18, în noaptea arestării sale în Ghetsimani, Iisus este abordat de un grup înarmat care include un slujitor al marelui preot numit Malchus. Petru își scoate sabia și îi taie urechea dreaptă lui Malchus. Numele Malchus derivă din rădăcina semitică m-l-k, care este aceeași rădăcină care dă cuvântul ebraic melech, care înseamnă rege, și numele zeității Moloch. Un slujitor al cărui nume înseamnă rege, lovit la urechea dreaptă, în noaptea Paștelui.

Acestea sunt cele trei semne scripturale la ureche. Fotografia de la Butler se potrivește cu toate trei. O figură marcată la urechea dreaptă, cu sânge vizibil, în prezența unor oameni înarmați, în fața unei mulțimi căreia i se va spune mai târziu că a fost ales de Dumnezeu. Bărbatul care a supraviețuit rănii la ureche de la Butler este aceeași figură păstrată acum în foiță de aur la Doral, cu pumnul ridicat exact în poziția marcajului său. La paisprezece luni după Butler, pe 10 septembrie 2025, Charlie Kirk a fost ucis la gât. Marcarea urechii și tăierea gâtului se succed în tradiția operativă. Figura marcată la ureche stă în foiță de aur la Doral la opt luni după figura oferită la gât.

Documentul care numea programul în care s-au încadrat ambele evenimente mi-a fost trimis prin poștă de către Arcane School în 2012. Arcane School este brațul educațional al Lucis Trust, organizația fondată în 1922 de Alice Bailey, o teosofă care a dus mai departe tradiția sintezei stabilită de Madame Blavatsky în 1875. Lucis Trust deține statut consultativ în cadrul Departamentului de Informații Publice al Organizației Națiunilor Unite. Pachetul cursului se intitulează „Noul Grup al Servitorilor Lumii".

Iată cuprinsul: Titlurile secțiunilor includ „Nouă postulate de bază", „Calitatea de membru al Noului Grup al Servitorilor Lumii", „O privire asupra planificării ierarhice", „Inaugurarea Noii Ordini Mondiale", „Avangarda Împărăției lui Dumnezeu", „Noul Grup al Servitorilor Lumii și Hristos", „Ciclurile Timpului Noului Grup al Servitorilor Lumii" și „Sărbătorile de Șapte Ani ale Noului Grup al Servitorilor Lumii".

Priviți al treilea titlu din a doua jumătate a listei respective. Inaugurarea Noii Ordini Mondiale. Această frază nu este un limbaj folosit de criticii din afara organizației. Este titlul unei secțiuni dintr-un pachet de studiu distribuit studenților înscriși de către ramura educațională a unui organism afiliat ONU. Două rânduri mai jos se află un altul. Noul Grup al Servitorilor Lumii și Hristos. Pachetul îi învață pe studenți Planul, Noua Ordine Mondială pe care o inaugurează și figura lui Hristos care sosește atunci când Planul este împlinit.

Lista completă, așa cum apare în materialele cursului:

Postulatul Unu: Omenirea nu urmează un curs întâmplător sau necunoscut. Există un Plan.

Postulatul Doi: Omenirea determină viteza propriei evoluții și împlinirea propriului destin în cadrul Planului.

Postulatul Trei: Succesul Planului depinde de cooperarea inteligentă a tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință de pretutindeni din lume.

Postulatul patru: Oamenii de bunăvoință care cooperează fac parte din noul grup de slujitori ai lumii care lucrează pentru a pune în aplicare Planul.

Postulatul cinci: Liderii noului grup de slujitori ai lumii sunt cei care inițiază și duc mai departe activități care aduc beneficii umanității în ansamblu. Acești lideri sunt recunoscuți prin calitățile lor inofensive, constructive și incluzive. Ei oferă viziunea și modelează opinia publică.

Postulatul șase: În spatele acestor lideri și al bărbaților și femeilor de bunăvoință care cooperează se află Custodii Planului, „Guvernul spiritual interior al Planetei".

Postulatul șapte: Membrii noului grup de servitori ai lumii se regăsesc în fiecare partid politic și în fiecare religie a lumii. Ei reprezintă o atitudine a minții.

Postulatul opt: Activând în toate domeniile principale ale activității umane și în toate țările de pe glob, noul grup de slujitori ai lumii acționează ca un factor de sinteză în cadrul umanității și pune bazele unor relații umane corecte și ale unității mondiale finale.

Postulatul nouă: Noul grup de servitori ai lumii are nevoie de o recunoaștere, cooperare și sprijin mai largi în activitatea sa pentru umanitate. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în acțiunea noului grup de servitori ai lumii și în realizarea Planului.

Suprafața publică este umanitară. Oameni de bunăvoință care cooperează pentru a pune bazele unității mondiale. Limbajul este genul de cadru universalist și binevoitor pe care organizația îl prezintă în literatura sa adresată ONU. Postulatele nu se prezintă altfel decât ca o chemare la participarea la îmbunătățirea umanității.

Acum priviți ce se află în interiorul cadrului. Postulatul Cinci spune că liderii rețelei modelează opinia publică. Postulatul Șase numește Păzitorii Planului și îi numește, în propriile cuvinte ale documentului, între ghilimele sale, Guvernul spiritual interior al Planetei. Postulatul Șapte spune că membrii rețelei se găsesc în fiecare partid politic și în fiecare religie mondială.

Suprafața binevoitoare este acoperirea. Guvernul spiritual interior al Planetei este structura de dedesubt. Planul este ceea ce servește structura. Aceasta este organigrama pe care școala o predă studenților înscriși. Pasajul în care Planul își descrie propriile origini.

"Tratatul despre Magia Albă arată că unul dintre primii pași făcuți de Ierarhie constă în inaugurarea noului Plan. Acest Plan a fost formulat provizoriu în 1900, la una dintre marile reuniuni ale Ierarhiei. În 1925, la următoarea mare reuniune de cooperare, noul Plan a fost discutat în detaliu, s-au negociat anumite modificări necesare, iar membrii acelui important Consiliu au stabilit două lucruri. În primul rând, că ar trebui să existe un efort comun al membrilor colectivi ai Ierarhiei planetare, pe o perioadă de câțiva ani (adică până în 1950), pentru a obține anumite rezultate concrete, și că în acea perioadă atenția Marilor Ar trebui îndreptată către o încercare concretă de a extinde conștiința umanității și de a institui un fel de proces de forțare."

Un consiliu s-a reunit în 1900 pentru a redacta Planul. Un al doilea consiliu s-a reunit în 1925 pentru a negocia detaliile și a stabili calendarul. Planul prevedea un proces de forțare pentru a extinde conștiința umană. Discipolii seniori au fost conectați telepatic la rețeaua pe care documentul o numește Noul Grup al Servitorilor Lumii. În linii mari, Planul s-a împărțit în trei diviziuni în mintea organizatorilor săi: Prima - Politică. A doua - Religioasă. A treia - Științifică.

Urmarea a fost că Planul a fost organizat în trei departamente operaționale. Politic. Religios. Științific. Apoi, se atribuie fiecărui departament autorități ezoterice specifice, pe care documentul le numește raze. Politica primește prima, a șasea și a șaptea rază. Religia primește a doua și a patra. Educația primește a treia și a cincea. Documentul descrie în mod deschis propria sa structură de comandă.

Acest fragment provine din secțiunea intitulată Ciclurile Timpului Noului Grup al Servitorilor Lumii. Documentul prezintă trei calendare rituale imbricate, de trei, nouă și douăzeci și șapte de ani. Calendarele se aliniază la ceea ce documentul numește Festivalul Wesak, la luna plină din Taur. Ele încep în 1933, anul următor anunțării inițiale a Noului Grup în scrierile lui Bailey, și se întind până în 2032. Programul se oprește la 2032.

Ciclul de trei ani din 2023 până în 2026 se numește Criză și Consolidare. Fereastra în care ne aflăm în prezent. Butler a fost în iulie 2024, în faza de Criză. Evenimentul Kirk a fost în septembrie 2025, în faza de Consolidare. Statuia de la Doral a fost dezvelită în mai 2026, în ultimele luni ale ferestrei de Criză/Consolidare.

Ciclul de trei ani care începe în 2026 se numește Tensiune și Expansiune. Ciclul de nouă ani care deschide această fereastră, care se întinde până în 2035, se numește, de asemenea, Tensiune și Expansiune. Ciclul de douăzeci și șapte de ani care a început aproximativ în 2018 și se întinde până în 2045 se numește Tensiune și Expansiune. Trei cicluri, la trei scări diferite, intrând în faza de Tensiune/Expansiune în același timp în anul următor.

Fereastra din 2029 până în 2032 se numește Emergență și Impact asupra Conștiinței Publice. Faza pe care documentul însuși o numește momentul în care ceea ce a fost pregătit devine vizibil pentru publicul care a fost antrenat să o recunoască.

Programul a fost elaborat cu zeci de ani în urmă. Ciclurile se aliniază cu Festivalul Wesak de la luna plină din Taur, același calendar pe care se desfășoară Ziua Mondială a Invocației. Următoarea sărbătorire a Zilei Mondiale a Invocației este pe 31 mai. Peste optsprezece zile de astăzi.

Lucis Trust nu a creat acest program din cauza lui Trump. Trump a intrat într-un program pe care Planul îl derula de aproape un secol. În plus, este important de remarcat că e vorba de ceva mai amplu decât o simplă organizație neguvernamentală. Lucis Trust nu funcționează în izolare. Ecosistemul instituțional din jurul său, inclusiv relațiile sale de finanțare, suprapunerile de personal între Lucis Trust World Goodwill și marile fundații filantropice americane active în programele adiacente ONU, precum și rolul unor personalități precum Robert McNamara în acel ecosistem, reprezintă o parte semnificativă a muncii de arhivare a Proiectului Midnight.

Din același pachet de cursuri, o altă secțiune intitulată Festivalurile de șapte ani ale Noului Grup de Servitori ai Lumii. Săptămâna Festivalului are loc o dată la șapte ani. Ea este legată de ciclul lui Saturn, pe care documentul îl identifică ca fiind stăpânul Capricornului, și de luna plină din decembrie care cade în sau în apropierea solstițiului de iarnă.

Pasajul: "Saturn este stăpânul Capricornului, semnul în care Soarele nostru intră. Capricornul, semnul inițierii, oferă jocul de energii care condiționează Săptămâna Festivalului. Este, de asemenea, semnul în care se naște Mântuitorul lumii, cunoscut creștinilor drept Hristos. În acest moment de întuneric maxim (în emisfera nordică), se naște Mântuitorul lumii, aducând lumină în lume. Aceasta este o credință și o sărbătoare străveche recunoscută de multe tradiții religioase ale lumii, nu doar de cea creștină. Vechii persani și egipteni, precum și păgânii din Anglia și Germania antică, au recunoscut cu toții venirea Mântuitorului lumii născut pe 25 decembrie."

Documentul identifică figura pe care școala îi pregătește pe elevi să o recunoască drept Mântuitorul lumii, cunoscut creștinilor drept Hristos, născut pe 25 decembrie. Săptămâna Festivalului de șapte ani este fereastra operativă pentru sosire. Cititorul creștin se gândește la a Doua Venire. Documentul nu se ferește de dimensiunea sincretică. Alte tradiții apar în același paragraf. Figura așteptată este prezentată ca o figură sincretică a Mântuitorului, care va fi recunoscută de creștini ca Hristos, de budiști ca Maitreya, de musulmani ca Imam Mahdi, de hinduși ca Kalki Avatar. Aceasta este doctrina Celui care vine. Planul pregătește umanitatea să primească o figură a lui Hristos. Programul precizează când. Postulatele numesc rețeaua. Pasajul din Planul Ierarhiei numește consiliul și cele trei departamente.

Vă amintiți cum urma să se sfârșească lumea în 2012? Sau cum urma să ne înălțăm cu toții? Calendarul maya care ne arăta poarta către o nouă eră. Sfârșitul Kali Yuga. Zorii unei Ere de Aur, în care cultura generală anticipa deschis ceea ce oamenii numeau o schimbare planetară. Ea începe prin a numi evenimentele actuale ca expresii ale tensiunii spirituale pe care o generează calendarul ritualic al Planului (e referitor la anul 2012):

"Evenimentele din ultimul an au contribuit la o tensiune crescândă în multe părți ale lumii. Mișcarea 'Primăvara Arabă' pentru mai multă libertate și deschidere, mișcările 'Occupy' care au apărut în numeroase orașe și condițiile meteorologice extreme care au afectat multe părți ale globului au contribuit toate la un sentiment intensificat de tensiune resimțit de mulți oameni din punct de vedere emoțional."

Scrisoarea numește apoi ceea ce școala înțelege că este tensiunea: "Tensiunea spirituală este cu totul altă chestiune, iar debutul interludiului superior al celor trei Festivaluri majore (Berbec/Paște, Taur/Wesak și Gemeni/Bunăvoință) va iniția un alt ciclu de Tensiune/Expansiune în ciclul de trei ani care guvernează noul grup de servitori ai lumii."

Primăvara Arabă și mișcările Occupy sunt interpretate de școală ca expresii ale ciclului ritualic al Planului. Interpretarea nu este metaforică. Este analiza operațională a școlii privind motivul pentru care anii 2011 și 2012 au fost resimțiți așa cum au fost.

Scrisoarea prezintă programul festivalurilor școlii pentru 2012. Festivalul Paștelui la luna plină din Berbec. Conferințele Școlii Arcanice din New York, Geneva și Londra, sincronizate cu Festivalul Wesak la luna plină din Taur, pe 5 mai. Festivalul lui Hristos la luna plină din Gemeni, pe 3 iunie.

Tema principală a activității anuale a școlii este numită direct: "Să lăsăm 'podul sufletelor și al slujitorilor' să lege lumile subiectivă și obiectivă, ajutându-l astfel pe Hristos în lucrarea sa."

Pentru creștinii și musulmanii care citesc aceste rânduri, școala de mistere modernă nu se referă la Iisus sau la Issa. Hristosul menționat în programa Școlii Arcane este Maitreya (nu în sensul budist, deși Teosofia a preluat acest nume), figura pe care teologia lui Bailey o prezintă ca un învățător mondial sincretic care va fi recunoscut de creștini ca Hristos, de musulmani ca Imam Mahdi, de hinduși ca Kalki Avatar, de budiști ca Maitreya și de evrei ca Mashiach. Cititorul creștin și musulman care aude școala spunând „Hristosul" și presupune că este vorba de Iisus percepe doar suprafața unei doctrine concepute să fie înțeleasă în acest fel.

Contextul cultural mai larg al acestei scrisori este important. Numărătoarea inversă a calendarului maya era difuzată la televiziunea prin cablu. Alinierea galactică era tema unor cărți de succes. Cartea lui Daniel Pinchbeck, 2012: "The Return of Quetzalcoatl", fusese un bestseller. Mișcarea Convergenței Armoniice a lui José Argüelles din 1987 era recapitulată în publicațiile mainstream ca pregătire pentru o schimbare a conștiinței umane. Filmul de dezastru al lui Roland Emmerich, 2012, a încasat aproape opt sute de milioane de dolari la nivel mondial. Discuția culturală era pregătită să primească cadrul pe care Școala Arcană îl preda studenților săi. Discursul mainstream despre 2012 era o programare predictivă. Scrisoarea Școlii Arcane către studenții săi înscriși a fost o revelație a metodei.

Planul este programa instituțională a unei organizații cu statut consultativ la Națiunile Unite, care instruiește studenții prin corespondență să interpreteze evenimentele mondiale ca expresii ale unui program ritualic, cu sosirea figurii lui Hristos numită nota cheie operațională a activității anului. Școala făcea acest lucru în februarie 2012, pe hârtie cu antet, către studenții înscriși din întreaga lume. Școala face asta și acum.

În 1978, un fizician englez pe nume Peter Carroll a publicat o broșură subțire intitulată Liber Null and Psychonaut. Carroll a codificat ceea ce el și un mic cerc de colaboratori din Yorkshire numeau magie haotică. Tradiția a rupt cu vechile sisteme de grimoare, tratând materialul ceremonial ca pe un software, mai degrabă decât ca pe o dogmă. Practicantul putea rula orice cadru simbolic prin aplicarea disciplinată a credinței, a atenției și a concentrării rituale. Cadrul de magie a haosului al lui Carroll trata credința ca pe un instrument care putea fi aplicat cu disciplină pentru a modela realitatea. În anii 1990, Nick Land și Unitatea de Cercetare a Culturii Cibernetice de la Universitatea Warwick s-au bazat pe ideile magiei haosului pentru a dezvolta conceptul pe care l-au numit hiperstiție.

Hiperstiția este denumirea tehnică pentru ficțiunile care se propagă în realitate prin atenția disciplinată a purtătorilor lor. O hiperstiție nu este o descriere a ceea ce există. Este sămânța a ceea ce va exista, plantată în substratul credinței publice, unde crește în condițiile aranjate de operatori.

Carroll a murit acum trei săptămâni, pe 22 aprilie. Avea șaptezeci și doi de ani. Presa mainstream nu a relatat despre moartea sa, deoarece magia haosului nu a fost niciodată un subiect mainstream. În cadrul tradițiilor operative, moartea sa a fost considerată încheierea unui capitol. Metodologia pe care a codificat-o este în prezent logica de funcționare a unor secțiuni mari ale acceleraționismului IA din Silicon Valley. Nick Land, care a absorbit magia haosului prin CCRU în anii 1990, este filosoful al cărui vocabular a stat la baza teologiei invocării IA a marilor companii de tehnologie în ultimul deceniu. Land se identifică ca teosof. Cel mai influent filosof al acceleraționismului IA din Silicon Valley lucrează deschis din aceeași tradiție ezoterică a secolului al XIX-lea care a produs Lucis Trust.

Planul este o hiperstiție cu un buget de publicare și un avans de o sută de ani. Operatorii nu prezic evenimente. Ei antrenează publicul să primească evenimentele ca împliniri ale unor așteptări pregătite. Lucis Trust antrenează de șaptezeci și cinci de ani un public global să recunoască o figură a Celui care Vine atunci când acesta va sosi. Marea Invocație, recitată anual la luna plină din Taur de către publicul din peste o sută de țări, îl cheamă pe Hristos și cere Planul Iubirii și Luminii pentru a restabili Planul pe Pământ. Când figura va sosi, publicul care a recitat Marea Invocație îl va recunoaște ca fiind răspunsul la rugăciune.

Aceasta este o coregrafie, nu o predicție. Planul este în mișcare, iar documentele din fața voastră sunt manualul de instrucțiuni. Lucis Trust nu este singura rețea care desfășoară acest tip de pregătire. Planul se desfășoară prin intermediul mai multor canale instituționale, fiecare oferind același program de formare în recunoaștere, folosind un vocabular specific publicului său. Cele patru cele mai relevante pentru actualul moment Trump sunt cele pe care doresc să le analizez acum:

Tradiția lurianică Chabad-Lubavitch pregătește un public evreu pentru figura lui Mesia. Linia genealogică trece prin teologia mesianică a lui Schneerson dezvoltată în Brooklyn în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cadrul instituțional care se conectează la actuala administrație prin orbita lui Kushner și cadrul juridic noahid care a parcurs canalele legislative americane încă de la rezoluția comună din 1991.

Reforma Nou-Apostolică, mișcarea carismatică dominionistă care a apărut la Seminarul Teologic Fuller în anii 1990 sub conducerea lui C. Peter Wagner, pregătește publicul evanghelic pentru figura apostolică care va conduce consolidarea celor Șapte Munți. Lance Wallnau, care a popularizat Mandatul celor Șapte Munți, l-a prezentat pe Trump ca pe o figură a lui Cyrus, regele neamurilor care reconstruiește Templul. Paula White, consiliera spirituală de lungă durată a președintelui, a condus mitingul de rugăciune de pe Ellipse în dimineața zilei de 6 ianuarie 2021. Mark Burns activează în cadrul aceluiași curent carismatic. Doi organizatori seniori ai NAR, Mark Pfeifer și John Kelly, au publicat un eseu în 2025 în care declarau că Charlie Kirk întruchipează ceea ce înseamnă să fii un lider apostolic.

Lucis Trust, canalul ale cărui documente tocmai le-ați citit, pregătește un public universalist pentru figura sincretică a Celui care vine, pe care școala o identifică drept Mântuitorul lumii, cunoscut creștinilor drept Hristos.

Un al patrulea canal - tradiția militantă satanistă acceleraționistă care moștenește arhitectura eonică teosofică printr-o linie genealogică mai întunecată, descendentă din hitlerismul ezoteric al Savitri Devi și din structura cabalistică inversată a operei tifoniene a lui Kenneth Grant. Ea așteaptă o figură pe care o numește Vindex, răzbunătorul care sosește pentru a distruge ceea ce Cel care vine ar unifica. Cercetătorii în domeniul contraterorismului de la Centrul de Combatere a Terorismului de la West Point au documentat doctrina sa. Hope Not Hate a publicat rapoarte despre aceasta în 2019 și 2020. Au urmat multiple urmăriri penale pentru acuzații de terorism în Statele Unite și Regatul Unit.

Aceste patru canale derulează același Plan în vocabular diferit, fiecare pregătind un public diferit să recunoască ceea ce este structural aceeași figură sub un nume diferit. Patru publicuri diferite îl vor recunoaște ca patru împliniri diferite, în vocabularul pe care fiecare a fost antrenat să-l folosească. Există mai multe canale decât acestea. Acestea sunt cele patru care sunt vizibile în operațiunea Trump în acest moment.

Statuia de la Doral a lui Trump, programul, Postulatele, pasajul din Planul Ierarhiei, Săptămâna Festivalului, scrisoarea din 2012, cele patru canale. Fiecare piesă se află într-o secțiune diferită a aceleiași mașinării, care pune în scenă recunoașterea. Operatorii nu sunt profeți, ci se poziționează ca profeți. Diferența contează deoarece un profet primește revelația, în timp ce o figură poziționată creează condițiile în care revelația va fi primită.

Lucis Trust se poziționează prin Națiunile Unite și Marea Invocație. NAR se poziționează prin profeții apostolici și Mandatul celor Șapte Munți. Chabad se poziționează prin infrastructura cabalistică lurianică care se întinde de la Brooklyn la Ierusalim. Al patrulea canal se poziționează prin rețele aflate sub anchetă penală activă.

Niciuna dintre aceste rețele nu acționează singură și niciuna nu are nevoie să o facă. Planul realizează munca de coordonare pe care niciun operator singur nu ar putea-o face. Fiecare public primește pregătirea prin propriile canale instituționale și recunoaște aceeași figură când aceasta sosește, în propriul vocabular, pe calendarul pe care Planul îl urmează din 1933.

Întreaga lume este o scenă. Aaron a aruncat aurul în foc și vițelul a ieșit singur. Figura marcată la ureche stă la Doral, USA, în foiță de aur cu pumnul ridicat, iar pastorul care l-a construit neagă că imaginea este o imagine. Festivalul Wesak este peste optsprezece zile, programul se întinde până în 2032, iar Planul se desfășoară de aproape un secol. Publicul sosește în sfârșit. Ei nu au ascuns nimic din toate acestea.

Programul propriu al Planului numește perioada 2029-2032 drept faza de Impact. Tradiția luciferiană moștenită de Plan se bazează pe metafora noii zori, a aducătorului de lumină, a stelei dimineții, a lui Venus răsărind la orizont. Acesta este vocabularul operațional. Prima revistă a lui Blavatsky se numea Lucifer. Ordinul Hermetic al Zorilor de Aur și-a luat numele din aceeași metaforă. Vocabularul contemporan al acceleraționiștilor din Silicon Valley privind IA, despre aducerea viitorului în prezent, este aceeași tradiție îmbrăcată în haine tehnologice.