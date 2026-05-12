Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator

Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistului Tucker Carlson. În timpul discuției, Mendel, care a fost alături de Zelenski în perioada 2019-2021, a exprimat o serie de mesaje asociate propagandei ruse și, la final, i s-a adresat liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Interviul a fost publicat pe 11 mai pe canalul de YouTube al lui Carlson. Descriindu-l pe Zelenski, Mendel a declarat că acesta "nu este omul pe care îl vedeți pe ecran". Potrivit fostei purtătoare de cuvânt, Zelenski "își schimbă constant măștile" și este "necontrolat emoţional".

"El nu își controlează emoțiile. Este adesea isteric și consideră că fiecare om este de unică folosință. Nu are empatie, ci doar o joacă. Este un actor absolut incredibil, iar asta ne-a adus mult sprijin în 2022. Dar jocul lui este lipsit de conținut, iar tot ceea ce spune este foarte rupt de realitate" - a afirmat Mendel. Aceasta a adăugat că "milioane de oameni încă mai cred că a-l susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina", însă, în opinia sa, totul este diferit.

"Nu sunt aici pentru a justifica invazia rusă. Nu îl justific pe Putin. Ceea ce face armata rusă în Ucraina reprezintă crime împotriva umanității. Dar acest război nu mai este alb-negru. Îl vedem pe Putin ca pe un rău, dar și Zelenski este un rău. Doar că unul ascuns. În fața camerelor, el joacă rolul unui ursuleț de pluș, însă. când se sting luminile, se transformă într-un grizzly care distruge oameni" - a afirmat fosta purtătoare de cuvânt a lui Volodimir Zelenski.

Iulia Mendel l-a acuzat pe preşedinte de "concentrarea puterii și persecutarea criticilor". Mendel a relatat că, încă înaintea invaziei la scară largă, unul dintre oficialii guvernamentali ar fi comparat situația din Ucraina cu serialul documentar Netflix "Cum să devii un tiran" (How to Become a Tyrant). "Toţi se tem. Zelenski nu are limite - asta este problema" - a declarat Mendel.

Fosta purtătoare de cuvânt a administraţiei Zelenski a adăugat că a decis să vorbească public deoarece consideră că liderul ucrainean are "o poziție slabă" și fiindcă știe că, în echipa și "verticala puterii" de la Kiev, există oameni care "doresc pacea".

Mendel susține că Zelenski ar prelungi în mod deliberat războiul pentru a-și menține puterea. "Nu am vrut să arunc cu noroi asupra lui. Stau aici pentru că și eu vreau pace. Iar acest om va inventa tot felul de condiții. Își va schimba permanent pozițiile pentru a continua acest război și pentru a primi mai mulți bani. "Nu vrea sinucidere politică. Încheierea războiului pentru el înseamnă sinucidere politică" - a afirmat Mendel.

Aceasta a făcut referire și la afirmații pe care, potrivit ei, Zelenski le-ar fi făcut în cei doi ani în care ea a lucrat la Administrația Prezidențială. Iulia Mendel susține că Zelenski ar fi repetat în mai multe rânduri că "Ucraina nu este pregătită pentru democrație", iar "dictatura înseamnă ordine". Fosta purtătoare de cuvânt a declarat că, în timpul summitului în format Normandia de la Paris, din decembrie 2019, Zelenski i-ar fi promis lui Putin, într-o conversație privată, că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

"Am fost prezentă la întâlnirea lui cu Vladimir Putin la Paris, în 2019. Foarte puțini oameni din jurul lui cunoșteau adevărul. El avut o conversație privată cu Putin, în care a promis că Ucraina nu va intra niciodată în NATO. Era decembrie 2019, a fost o conversație personală. Foarte puțini oameni știu ce anume a promis" - a declarat Mendel.

Tot ea susține că, în 2022, Zelenski ar fi fost personal de acord să cedeze Donbasul Rusiei, în timpul negocierilor de la Istanbul. Potrivit acesteia, informația i-ar fi fost transmisă de persoane care reprezentau Ucraina la acele negocieri. "La acel moment, a fost o veste șocantă și am întrebat din nou: chiar? A fost de acord? Iar băieții au răspuns: desigur. Este de acord cu asta, pentru că ar opri oroarea războiului. A acceptat să cedeze teritoriul pentru că asta ar fi însemnat sfârșitul războiului. Iar acum stă în fața unei audiențe de milioane și spune: nu pot ceda Donbasul" - a acuzat Iulia Mendel.

Fosta purtătoare de cuvând a lui Zelenski a afirmat că, în opinia sa, războiul "și-a pierdut sensul" pentru ucraineni. În opinia sa, "dacă războiul este pentru aderarea la NATO - Ucraina nu are șanse să adere; dacă este împotriva lui Zelenski - atunci, el este principalul beneficiar; dacă este pentru recuperarea teritoriilor - Ucraina le pierde de trei ani; dacă este pentru democrație - atunci, democrație în țară nu mai există".

În timpul interviului, Mendel l-a acuzat pe Zelenski și de consum de droguri, invocând surse nenumite, a vorbit despre presupuse scheme de spălare de bani organizate de acesta și despre aprobarea unor mecanisme corupte, sugerând inclusiv implicarea lui în moartea unui bancher la Milano și a unui fost guvernator al regiunii Herson. Mendel nu prezintă vreo dovadă în sprijinul susținerilor ei.

La finalul interviului, Mendel i s-a adresat lui Putin în limba rusă. Aceasta i-a cerut să oprească războiul și a declarat că pacea este singura soluție posibilă astăzi: "Vladimir Vladimirovici, eu nu am experiența dumneavoastră de viață. Nu înțeleg cum vedeți această lume. Dar eu nu sunt reprezentanta NATO, nu sunt reprezentanta Occidentului, nu lucrez pentru Zelenski. Nu sunt adversarul dumneavoastră politic. Nu reprezint nicio amenințare pentru dumneavoastră. Sunt o ucraineancă din orașul provincial ucrainean Herson" - i s-a adresat Mendel liderului de la Kremlin.

Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, din iunie 2019 până în iulie 2021. Anterior, ea a lucrat pentru mai multe instituții media ucrainene și internaționale. În 2021, a publicat cartea "Fiecare dintre noi este preşedinte", iar în 2022, cartea "Bătălia pentru vieţile noastre", cu subtitlul "Perioada mea alături de Zelenski, lupta Ucrainei pentru democrație și semnificația ei pentru lume". În mai puțin de doi ani de activitate în funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui, Mendel a fost implicată în mai multe scandaluri. Printre altele, într-un interviu, a declarat că privește cu "gelozie" relația președintelui cu omul de afaceri Ihor Kolomoiski, iar în martie 2021, a intrat într-un conflict public cu economistul suedez Anders Åslund, din cauza unei postări despre Zelenski.

Tucker Carlson este un comentator politic american care a lucrat la Fox News și a prezentat cea mai populară emisiune a postului, Tucker Carlson Tonight, între 2016 și 2023. Acesta a fost concediat la mai puțin de o săptămână după ce Fox a încheiat un acord amiabil cu compania Dominion Voting Systems în valoare de 787,5 milioane de dolari. Compania a dat în judecată postul de televiziune pentru afirmații false privind o conspirație de fraudare a alegerilor prezidențiale din 2020. După plecarea de la Fox, Carlson și-a fondat propria platformă media, Tucker Carlson Network.

El a numit invazia rusă în Ucraina "o dispută de frontieră" și a susținut că Joe Biden sprijină Ucraina deoarece liderii acesteia i-ar fi oferit familiei sale "milioane de dolari". De asemenea, Carlson a repetat afirmații propagandistice despre presupuse biolaboratoare americane în Ucraina și a susținut că barajul de la Kahovka ar fi fost distrus de ucraineni, nu de ruşi. În 2024, Carlson a realizat un interviu cu Vladimir Putin. În videoclipul de promovare, Carlson a afirmat că presa occidentală îl ignoră pe liderul de la Kremlin deoarece nu dorește să ofere cuvântul părții ruse.