Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator
Postat la: 12.05.2026 |
Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistului Tucker Carlson. În timpul discuției, Mendel, care a fost alături de Zelenski în perioada 2019-2021, a exprimat o serie de mesaje asociate propagandei ruse și, la final, i s-a adresat liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.
Interviul a fost publicat pe 11 mai pe canalul de YouTube al lui Carlson. Descriindu-l pe Zelenski, Mendel a declarat că acesta "nu este omul pe care îl vedeți pe ecran". Potrivit fostei purtătoare de cuvânt, Zelenski "își schimbă constant măștile" și este "necontrolat emoţional".
"El nu își controlează emoțiile. Este adesea isteric și consideră că fiecare om este de unică folosință. Nu are empatie, ci doar o joacă. Este un actor absolut incredibil, iar asta ne-a adus mult sprijin în 2022. Dar jocul lui este lipsit de conținut, iar tot ceea ce spune este foarte rupt de realitate" - a afirmat Mendel. Aceasta a adăugat că "milioane de oameni încă mai cred că a-l susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina", însă, în opinia sa, totul este diferit.
"Nu sunt aici pentru a justifica invazia rusă. Nu îl justific pe Putin. Ceea ce face armata rusă în Ucraina reprezintă crime împotriva umanității. Dar acest război nu mai este alb-negru. Îl vedem pe Putin ca pe un rău, dar și Zelenski este un rău. Doar că unul ascuns. În fața camerelor, el joacă rolul unui ursuleț de pluș, însă. când se sting luminile, se transformă într-un grizzly care distruge oameni" - a afirmat fosta purtătoare de cuvânt a lui Volodimir Zelenski.
Iulia Mendel l-a acuzat pe preşedinte de "concentrarea puterii și persecutarea criticilor". Mendel a relatat că, încă înaintea invaziei la scară largă, unul dintre oficialii guvernamentali ar fi comparat situația din Ucraina cu serialul documentar Netflix "Cum să devii un tiran" (How to Become a Tyrant). "Toţi se tem. Zelenski nu are limite - asta este problema" - a declarat Mendel.
Fosta purtătoare de cuvânt a administraţiei Zelenski a adăugat că a decis să vorbească public deoarece consideră că liderul ucrainean are "o poziție slabă" și fiindcă știe că, în echipa și "verticala puterii" de la Kiev, există oameni care "doresc pacea".
Mendel susține că Zelenski ar prelungi în mod deliberat războiul pentru a-și menține puterea. "Nu am vrut să arunc cu noroi asupra lui. Stau aici pentru că și eu vreau pace. Iar acest om va inventa tot felul de condiții. Își va schimba permanent pozițiile pentru a continua acest război și pentru a primi mai mulți bani. "Nu vrea sinucidere politică. Încheierea războiului pentru el înseamnă sinucidere politică" - a afirmat Mendel.
Aceasta a făcut referire și la afirmații pe care, potrivit ei, Zelenski le-ar fi făcut în cei doi ani în care ea a lucrat la Administrația Prezidențială. Iulia Mendel susține că Zelenski ar fi repetat în mai multe rânduri că "Ucraina nu este pregătită pentru democrație", iar "dictatura înseamnă ordine". Fosta purtătoare de cuvânt a declarat că, în timpul summitului în format Normandia de la Paris, din decembrie 2019, Zelenski i-ar fi promis lui Putin, într-o conversație privată, că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.
"Am fost prezentă la întâlnirea lui cu Vladimir Putin la Paris, în 2019. Foarte puțini oameni din jurul lui cunoșteau adevărul. El avut o conversație privată cu Putin, în care a promis că Ucraina nu va intra niciodată în NATO. Era decembrie 2019, a fost o conversație personală. Foarte puțini oameni știu ce anume a promis" - a declarat Mendel.
Tot ea susține că, în 2022, Zelenski ar fi fost personal de acord să cedeze Donbasul Rusiei, în timpul negocierilor de la Istanbul. Potrivit acesteia, informația i-ar fi fost transmisă de persoane care reprezentau Ucraina la acele negocieri. "La acel moment, a fost o veste șocantă și am întrebat din nou: chiar? A fost de acord? Iar băieții au răspuns: desigur. Este de acord cu asta, pentru că ar opri oroarea războiului. A acceptat să cedeze teritoriul pentru că asta ar fi însemnat sfârșitul războiului. Iar acum stă în fața unei audiențe de milioane și spune: nu pot ceda Donbasul" - a acuzat Iulia Mendel.
Fosta purtătoare de cuvând a lui Zelenski a afirmat că, în opinia sa, războiul "și-a pierdut sensul" pentru ucraineni. În opinia sa, "dacă războiul este pentru aderarea la NATO - Ucraina nu are șanse să adere; dacă este împotriva lui Zelenski - atunci, el este principalul beneficiar; dacă este pentru recuperarea teritoriilor - Ucraina le pierde de trei ani; dacă este pentru democrație - atunci, democrație în țară nu mai există".
În timpul interviului, Mendel l-a acuzat pe Zelenski și de consum de droguri, invocând surse nenumite, a vorbit despre presupuse scheme de spălare de bani organizate de acesta și despre aprobarea unor mecanisme corupte, sugerând inclusiv implicarea lui în moartea unui bancher la Milano și a unui fost guvernator al regiunii Herson. Mendel nu prezintă vreo dovadă în sprijinul susținerilor ei.
La finalul interviului, Mendel i s-a adresat lui Putin în limba rusă. Aceasta i-a cerut să oprească războiul și a declarat că pacea este singura soluție posibilă astăzi: "Vladimir Vladimirovici, eu nu am experiența dumneavoastră de viață. Nu înțeleg cum vedeți această lume. Dar eu nu sunt reprezentanta NATO, nu sunt reprezentanta Occidentului, nu lucrez pentru Zelenski. Nu sunt adversarul dumneavoastră politic. Nu reprezint nicio amenințare pentru dumneavoastră. Sunt o ucraineancă din orașul provincial ucrainean Herson" - i s-a adresat Mendel liderului de la Kremlin.
Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, din iunie 2019 până în iulie 2021. Anterior, ea a lucrat pentru mai multe instituții media ucrainene și internaționale. În 2021, a publicat cartea "Fiecare dintre noi este preşedinte", iar în 2022, cartea "Bătălia pentru vieţile noastre", cu subtitlul "Perioada mea alături de Zelenski, lupta Ucrainei pentru democrație și semnificația ei pentru lume". În mai puțin de doi ani de activitate în funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui, Mendel a fost implicată în mai multe scandaluri. Printre altele, într-un interviu, a declarat că privește cu "gelozie" relația președintelui cu omul de afaceri Ihor Kolomoiski, iar în martie 2021, a intrat într-un conflict public cu economistul suedez Anders Åslund, din cauza unei postări despre Zelenski.
Tucker Carlson este un comentator politic american care a lucrat la Fox News și a prezentat cea mai populară emisiune a postului, Tucker Carlson Tonight, între 2016 și 2023. Acesta a fost concediat la mai puțin de o săptămână după ce Fox a încheiat un acord amiabil cu compania Dominion Voting Systems în valoare de 787,5 milioane de dolari. Compania a dat în judecată postul de televiziune pentru afirmații false privind o conspirație de fraudare a alegerilor prezidențiale din 2020. După plecarea de la Fox, Carlson și-a fondat propria platformă media, Tucker Carlson Network.
El a numit invazia rusă în Ucraina "o dispută de frontieră" și a susținut că Joe Biden sprijină Ucraina deoarece liderii acesteia i-ar fi oferit familiei sale "milioane de dolari". De asemenea, Carlson a repetat afirmații propagandistice despre presupuse biolaboratoare americane în Ucraina și a susținut că barajul de la Kahovka ar fi fost distrus de ucraineni, nu de ruşi. În 2024, Carlson a realizat un interviu cu Vladimir Putin. În videoclipul de promovare, Carlson a afirmat că presa occidentală îl ignoră pe liderul de la Kremlin deoarece nu dorește să ofere cuvântul părții ruse.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat inainte de demisia fostului ministru al Trans ...
-
Guvernul Bolojan mai dă un "tun" de sute de milioane în dauna industriei locale: cum a fost ignorată oferta internă pentru prețuri duble din străinătate
În septembrie 2025, la capatul a doi ani de discutii cu Fortele Navale Romane, Damen Galati se angaja sa construia ...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
-
Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume
Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CI ...
-
Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere
Dr. Heather Lynn Ceea ce urmeaza sa impartașesc, nu am spus niciodata public și am pastrat acest lucru timp de mai bine ...
-
"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin
Elita rusa este pregatita sa il inlature pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizident ...
-
Sunt liderii mondiali posedați? Vaticanul tocmai a declarat o urgență globală: In fiecare dioceză din întreaga lume va fi și un exorcist!
Autor: Dr. Heather Lynn Celebrul jurnalist si realizator de emisiuni tv Tucker Carlson l-a numit pe președintele Donald ...
-
Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Procesul celor trei barbați acuzați ca au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei br ...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu