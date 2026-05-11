Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"

Poliția Capitalei anunță că s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări după apariția în spațiul public a informațiilor privind un bărbat care ar fi avut un comportament neadecvat față de mai multe persoane, în timpul unor ședințe de terapie. Cazul este cel al cunoscutului energo-bioteapeut Ovidiu Dragoș Argeșanu, prezentat drept „îndrumător spiritual", „maestru Reiki" și „vizionar".

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București „s-au sesizat din oficiu și au demarat, cu operativitate, verificări privind aspectele semnalate în spațiul public, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun". Cercetările sunt desfășurate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea unității de parchet competente. Scopul anchetei este clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele semnalate.

Poliția Capitalei transmite că sprijinul persoanelor vătămate este esențial pentru documentarea cauzei și pentru stabilirea eventualelor răspunderi legale. „Pe această cale, adresăm un apel către toate persoanele care au fost victime ale unor comportamente similare să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să formuleze o sesizare, pentru ca fiecare situație să poată fi analizată cu atenție și în conformitate cu prevederile legale", arată instituția.

DGPMB mai precizează că sesizările privind posibile fapte de abuz, hărțuire sau alte infracțiuni contra persoanei sunt tratate „cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism", cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate și a cadrului legal în vigoare.

Șapte femei îl acuză pe Ovidiu Dragoș Argeșanu că le-ar fi agresat sexual în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii". Numărul clientelor care reclamă astfel de fapte ar fi „de ordinul zecilor", însă nu toate au dorit să vorbească public, inclusiv din teamă față de Argeșanu, care "are puteri asupra lor".

Snoop, care a făcut investigatia jurnalistică, scrie că documentarea a durat peste șase luni și că ziariștii au contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Mărturiile descriu un tipar în care femeilor li s-ar fi transmis mai întâi că au probleme grave, inclusiv pe plan sexual, spiritual sau emoțional, iar apoi li s-ar fi spus că sunt „îngeri întrupați".

Femeile susțin că, în timpul ședințelor, Argeșanu le-ar fi atins pe sâni sau în zone intime, în timp ce le vorbea despre „energii", „draci", „karma" și presupuse blocaje sexuale. În unele cazuri, potrivit mărturiilor, atingerile ar fi fost prezentate drept parte a unor proceduri spirituale sau energetice.

Publicația relatează și cazul unei femei căreia îi atribuie pseudonimul Ema, care ar fi ajuns la Argeșanu după un accident grav de mașină și într-o perioadă de vulnerabilitate emoțională. Ea susține că, în timpul unei ședințe, Argeșanu ar fi atins-o într-o zonă intimă, fără consimțământ, după ce i-ar fi spus că are „foarte mulți draci" și că este „porno". Un avocat al asociației ANAIS, citat de Snoop, apreciază că, în funcție de elementele concrete, un astfel de comportament ar putea fi încadrat penal inclusiv ca viol.

Argeșanu se prezintă în spațiul public ca doctor, terapeut, parapsiholog, psihanalist, „maestru Reiki" și mentor spiritual. El are diplomă de licență în medicină generală, dar a admis pentru Snoop că nu a făcut rezidențiatul și că nu mai lucrează în domeniul medical de aproximativ două decenii. Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor au transmis că acesta nu are aviz sau atestat de liberă practică.

O reporteră Snoop a mers incognito la o ședință cu Argeșanu. Ea relatează că acesta ar fi „măsurat-o" cu ansa, instrument folosit în radiestezie, și ar fi concluzionat rapid că este un „dezastru" pe mai multe planuri: bani, iubire, relații, spiritualitate, stimă de sine și sexualitate. Ulterior, după seria de evaluări negative, i-ar fi spus că este „înger întrupat".

Psiholoaga Silvia Ciubotaru descrie acest mecanism drept unul de manipulare: liderul creează mai întâi imaginea răului, a greșelii sau a eșecului, apoi se prezintă drept cel care poate oferi soluția, salvarea sau vindecarea. Potrivit psiholoagei, etichetările negative venite de la o persoană investită cu autoritate pot produce rușine, vinovăție și vulnerabilizare accentuată.

Mai multe femei ar fi evitat să vorbească public din teamă, inclusiv din cauza credinței că Argeșanu le-ar putea „ataca energetic". Această teamă ar fi contribuit la tăcerea unor presupuse victime și la dificultatea de a documenta public toate mărturiile.

Ovidiu Dragoș Argeșanu a respins acuzațiile în dialogul cu Snoop. El le-a calificat drept „prostii" și a spus că are „conștiința cât se poate de curată". Potrivit publicației, Argeșanu a refuzat să răspundă la alte întrebări pe aceeași temă. În acest moment, ancheta Poliției Capitalei este în faza verificărilor, iar eventualele încadrări juridice și răspunderi urmează să fie stabilite de organele judiciare competente. Până la o decizie definitivă, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.