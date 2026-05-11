Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Postat la: 11.05.2026 |
Poliția Capitalei anunță că s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări după apariția în spațiul public a informațiilor privind un bărbat care ar fi avut un comportament neadecvat față de mai multe persoane, în timpul unor ședințe de terapie. Cazul este cel al cunoscutului energo-bioteapeut Ovidiu Dragoș Argeșanu, prezentat drept „îndrumător spiritual", „maestru Reiki" și „vizionar".
Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București „s-au sesizat din oficiu și au demarat, cu operativitate, verificări privind aspectele semnalate în spațiul public, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun". Cercetările sunt desfășurate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea unității de parchet competente. Scopul anchetei este clarificarea circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele semnalate.
Poliția Capitalei transmite că sprijinul persoanelor vătămate este esențial pentru documentarea cauzei și pentru stabilirea eventualelor răspunderi legale. „Pe această cale, adresăm un apel către toate persoanele care au fost victime ale unor comportamente similare să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să formuleze o sesizare, pentru ca fiecare situație să poată fi analizată cu atenție și în conformitate cu prevederile legale", arată instituția.
DGPMB mai precizează că sesizările privind posibile fapte de abuz, hărțuire sau alte infracțiuni contra persoanei sunt tratate „cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism", cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate și a cadrului legal în vigoare.
Șapte femei îl acuză pe Ovidiu Dragoș Argeșanu că le-ar fi agresat sexual în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii". Numărul clientelor care reclamă astfel de fapte ar fi „de ordinul zecilor", însă nu toate au dorit să vorbească public, inclusiv din teamă față de Argeșanu, care "are puteri asupra lor".
Snoop, care a făcut investigatia jurnalistică, scrie că documentarea a durat peste șase luni și că ziariștii au contactat aproape 50 de cliente și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Mărturiile descriu un tipar în care femeilor li s-ar fi transmis mai întâi că au probleme grave, inclusiv pe plan sexual, spiritual sau emoțional, iar apoi li s-ar fi spus că sunt „îngeri întrupați".
Femeile susțin că, în timpul ședințelor, Argeșanu le-ar fi atins pe sâni sau în zone intime, în timp ce le vorbea despre „energii", „draci", „karma" și presupuse blocaje sexuale. În unele cazuri, potrivit mărturiilor, atingerile ar fi fost prezentate drept parte a unor proceduri spirituale sau energetice.
Publicația relatează și cazul unei femei căreia îi atribuie pseudonimul Ema, care ar fi ajuns la Argeșanu după un accident grav de mașină și într-o perioadă de vulnerabilitate emoțională. Ea susține că, în timpul unei ședințe, Argeșanu ar fi atins-o într-o zonă intimă, fără consimțământ, după ce i-ar fi spus că are „foarte mulți draci" și că este „porno". Un avocat al asociației ANAIS, citat de Snoop, apreciază că, în funcție de elementele concrete, un astfel de comportament ar putea fi încadrat penal inclusiv ca viol.
Argeșanu se prezintă în spațiul public ca doctor, terapeut, parapsiholog, psihanalist, „maestru Reiki" și mentor spiritual. El are diplomă de licență în medicină generală, dar a admis pentru Snoop că nu a făcut rezidențiatul și că nu mai lucrează în domeniul medical de aproximativ două decenii. Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor au transmis că acesta nu are aviz sau atestat de liberă practică.
O reporteră Snoop a mers incognito la o ședință cu Argeșanu. Ea relatează că acesta ar fi „măsurat-o" cu ansa, instrument folosit în radiestezie, și ar fi concluzionat rapid că este un „dezastru" pe mai multe planuri: bani, iubire, relații, spiritualitate, stimă de sine și sexualitate. Ulterior, după seria de evaluări negative, i-ar fi spus că este „înger întrupat".
Psiholoaga Silvia Ciubotaru descrie acest mecanism drept unul de manipulare: liderul creează mai întâi imaginea răului, a greșelii sau a eșecului, apoi se prezintă drept cel care poate oferi soluția, salvarea sau vindecarea. Potrivit psiholoagei, etichetările negative venite de la o persoană investită cu autoritate pot produce rușine, vinovăție și vulnerabilizare accentuată.
Mai multe femei ar fi evitat să vorbească public din teamă, inclusiv din cauza credinței că Argeșanu le-ar putea „ataca energetic". Această teamă ar fi contribuit la tăcerea unor presupuse victime și la dificultatea de a documenta public toate mărturiile.
Ovidiu Dragoș Argeșanu a respins acuzațiile în dialogul cu Snoop. El le-a calificat drept „prostii" și a spus că are „conștiința cât se poate de curată". Potrivit publicației, Argeșanu a refuzat să răspundă la alte întrebări pe aceeași temă. În acest moment, ancheta Poliției Capitalei este în faza verificărilor, iar eventualele încadrări juridice și răspunderi urmează să fie stabilite de organele judiciare competente. Până la o decizie definitivă, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
-
Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume
Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CI ...
-
Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere
Dr. Heather Lynn Ceea ce urmeaza sa impartașesc, nu am spus niciodata public și am pastrat acest lucru timp de mai bine ...
-
"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin
Elita rusa este pregatita sa il inlature pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizident ...
-
Sunt liderii mondiali posedați? Vaticanul tocmai a declarat o urgență globală: In fiecare dioceză din întreaga lume va fi și un exorcist!
Autor: Dr. Heather Lynn Celebrul jurnalist si realizator de emisiuni tv Tucker Carlson l-a numit pe președintele Donald ...
-
Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Procesul celor trei barbați acuzați ca au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei br ...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu